Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

UNRC: Ausencias en el debate de Humanas

La periodista recibió un mensaje del informante sobre el debate que tuvo lugar el pasado viernes en la Facultad de Ciencias Humanas de cara a la elección de consejeros directivos y superiores.

Informante universitario: Una lástima que haya habido tantas ausencias en un debate de la Facultad de Ciencias Humanas. Tendríamos que dar el ejemplo. Si hay un lugar en donde nadie debiera huir al debate de ideas es ese.

Periodista: ¿Quiénes no fueron?

I: En docentes, se ausentó Espacio Plural. En Estudiantes, no fue la Franja y tampoco Dinámica. Y en graduados, no fueron los de Transformar. Hay un denominador común que es que, en la mayoría de los casos, son espacios opositores a la actual conducción de la facultad.

P: ¿Es por eso que no fueron?

I: No estoy seguro cuál fue la razón. El comentario que me llegó es que algunos no estaban de acuerdo con los ejes temáticos del debate. Que, por cierto, eran bastante amplios y generales. Pero incluso si fuera así: ¿Qué mejor lugar para plantear ese desacuerdo que en un debate?

P: ¿Y cuáles eran los ejes?

I: Bastante simples. El primero sobre el vínculo entre la facultad y la Universidad; el segundo, sobre Ideario Político y Claustro; y el tercero, Investigación, Vinculación y Grado.

P: Creo que sé cuál de esos generó rechazo (risas).

I: El segundo, claramente. ¿Pero cuál es el miedo a debatir sobre ideas políticas? Que no es necesariamente hablar de partidos políticos. Todo espacio debe tener ciertos principios que sostienen su proyecto. ¿Qué tiene de malo exponer eso en un debate? Quedé muy decepcionado. Otra razón que escuché es que, al faltar poco tiempo para las elecciones, algunos de estos espacios preferían aprovechar para buscar el voto en las aulas y dialogando con la gente. Mire, prefiero esa excusa antes que la de los ejes (risas).

P: Entonces, con tantas ausencias, supongo que no hubo mucho intercambio.

I: Lamentablemente no. En casi todos los claustros hubo una sola lista. A los no docentes no los cuento porque llevan lista única en esta facultad. Sí le puedo decir que hubo algunas chicanas en el claustro de Graduados y nombres bastante interesantes que van a estar compitiendo. Después le amplio (risas).

Rutas que sí y rutas que no

El periodista consultaba con su informante sobre una actividad vinculada a la puesta en marcha de la Autovía RN n°158.

Periodista: Che, ¿me cuenta qué fue lo que pasó en General Deheza con lo de la Autovía 158 y su ejecución? Escuché que hubo un encuentro medio importante.

Informante: Sí, fue este viernes. Eduardo Pizzi (intendente de Deheza) hizo de anfitrión en la presentación de un libro que armaron investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Todo muy académico, pero con sustento para el trabajo que están haciendo para reactivar la ruta. El libro respalda la idea de que hay que meterle pata al corredor vial bioceánico.

P: Ah, mirá vos. ¿Y fue mucha gente?

I: Sí, se vio bastante gente. Incluso estuvo la senadora Carmen Álvarez Rivero, la del PRO. Está muy metida con el tema y encabezó la reunión del foro que integran los jefes municipales que piden por esta Autovía. Dicen que ella viene moviendo fichas desde el Congreso y hablando con inversores.

P: ¿Inversores privados?

I: Tal cual. En un comunicado que mandó antes de llegar, dijo que ya hay un grupo empresarial extranjero que le ve potencial al proyecto y está dispuesto a meter plata sin esperar subsidios. O sea, todo a riesgo propio.

P: Eso no es poco, eh. Y el foro, ¿definió algo?

I: Es como una movida bien amplia, todos juntos empujando para que esto salga. La idea es que la Autovía 158 sea una de las rutas clave del país, porque es como un espinazo para mover mercadería, para que todo vaya más rápido y barato. Si se concreta, podría ser una bomba para la economía.

P: ¿Y avanza de verdad o es hay algo de humo?

I: Mirá, esta vez hay movimiento real. El tema es que todo esto lleva tiempo. Pero con el foro tan activo y los inversores dando señales, hay más chances que antes. Ni hablar de que todo sería más fácil si hubiera alguna señal del Gobierno Nacional, pero siguen con esa de no poner un peso.

P: ¿Nada?

I: Nada. Todo es tirar para abajo lo que amenace el equilibrio. Es la razón por la que no hubo avance en la Autovía Río Cuarto-Holmberg. Se la pasaron diciendo el año pasado que ahora sí se venía la ruta porque se lo habían prometido al gobernador (Martín Llaryora). Pero la verdad es que esa ruta sigue siendo un peligro porque está sin terminar. Provincia ahora está a full con la Circunvalación, pero si esto sigue así van a tener que salir al rescate de esta obra también. Capaz están esperando eso…

Expectativas por el PP

El informante peronista llegaba a la cronista para transmitir sus expectativas en relación a las elecciones del Presupuesto Participativo.

Informante: No solo falta poco para las elecciones de PP sino que van a ser las primeras con De Rivas intendente. No es un detalle menor, teniendo en cuenta que siempre le adjudicaron el “programa insignia” a la secretaría que él dirigió durante tantos años.

Periodista: Cierto que eso se vio un poco postergado el año pasado.

I: Se presentó en noviembre del año pasado pero recién se va a empezar a votar dentro de unos días. No le niego que el contexto seguramente demandó priorizar otras cosas en estos últimos meses. En programas tan valorados por la gente como éste, hay que hacer las cosas bien y no a las apuradas. Más allá de eso, uno tiene expectativas de que todo salga bien. Que, como siempre, la participación sea cada vez mayor y que la gente esté entusiasmada. Por lo pronto, parece que sí. De casi 1600, quedaron casi 1100 propuestas que van a ser sometidas a votación.

P: Podría decirse que ahora la cara visible del programa es Karin Bogni.

I: Sí pero no lo limitaría solo a eso. Ella estuvo con Guillermo (De Rivas) trabajando sobre este programa durante años y lo conoce muy bien. Le diría que hasta debe haber un poco de presión extra ahora pero esperemos que todo salga bien. Con todo el contexto y la apatía hacia la dirigencia política, este programa sigue siendo todo un ejemplo de participación. Sin ir más lejos, hay localidades del departamento que lo han aplicado en los últimos años y han tenido muy buenas experiencias