Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Llegan los nuevos fiscales?

Desde Córdoba capital, el informante le comentaba al periodista sobre un paso más en la designación de nuevos fiscales para Río Cuarto.

Informante: Che, el lunes se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Legislatura y trató los pliegos que mandó el Ejecutivo provincial para nuevos funcionarios judiciales. Me acordé de usted porque dos de esos pliegos son para Río Cuarto.

Periodista: ¡Claro! Estaba en marcha eso. El gobernador (Martín Llaryora) ya había activado eso y cuando sucedió el tema de la ola de inseguridad acá tuvieron que bajar algunos funcionarios a traer calma con la promesa de dos nuevos fiscales.

I: Va camino a cumplirse esa promesa, parece. Los pliegos presentados fueron el de Luciano Matías Rodríguez y el de Jael Yanina Arias Shocron, los dos para la Fiscalía de Instrucción con Competencia Múltiple. De quinto y sexto turno para la Segunda Circunscripción, que es la de Río Cuarto.

P: Claro. Bueno, ¿y qué dijo la Comisión?

I: Emitió el despacho con acuerdo sobre las designaciones. Ahora pasará a ser tratado por el Legislativo en sesión. No creo que salga esta semana, pero dentro de muy poquito. Ahora tendrá dos nuevos fiscales de instrucción, que se suma a la designación de Georgina Osella al frente de la Fiscalía Anti Narcotráfico, aunque de licencia.

Siguen las reacciones por la foto con Villarruel

El periodista consultaba con su informante en el Mójica por otras reacciones que generó la fotografía entre Victoria Villarruel y la coordinadora de Educación del Gobierno local, Paula Dalmasso.

Periodista: Me cuentan que salieron dos comunicados fuertes de agrupaciones de Derechos Humanos por la foto de la discordia. Imagino que sabe a cuál me refiero…

Informante: Tremenda repercusión está teniendo el tema. Me llegó algo de eso que consulta, pero no tengo nada a mano.

P: Le comento. Uno de los escritos es de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde expresaron su repudio ante la exposición pública de la ex concejal por ser anfitriona de Villarruel durante esa reunión de Pascuas en Villa Rumipal. Dicen que el encuentro privado no puede desvincularla de su rol en la Municipalidad. Después también salió el comunicado de la Comisión Municipal de la Memoria, señalando incompatibilidad por el cargo que ocupa en la Municipalidad que es querellante en la causa Gutiérrez, que es la más importante del sur en cuanto a juzgar crímenes de la Dictadura. Ambas le piden al intendente (Guillermo De Rivas) que la aparten de su cargo como coordinadora de Educación.

I: ¡Uf! Bueno, le voy a repetir lo que se dice en la Municipalidad. Es un cargo ad honorem el que cubre Dalmasso y cumple con sus funciones de la mejor manera. Una foto familiar no es indicio de un vínculo político.

P: ¿Ese es el discurso? (Risas)

I: Sí, porque no hay mucho más que agregar. Es una situación que provoca muchas reacciones y la verdad es que no se puede no empatizar con lo que genera una foto con la vicepresidenta negacionista. Pero el Gobierno no cree que este episodio sea de una gravedad institucional inusitada. Aun así, tengo entendido que el intendente tiene pensado recibir a las agrupaciones de Derechos Humanos que se han expresado. Será esta semana.