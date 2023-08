Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Carrizo reapareció tras la victoria de Milei

El periodista recibía un mensaje del militante peronista, quien le referenciaba una publicación realizada por el ex concejal Pablo Carrizo.

Militante: Parece que la victoria de Javier Milei en Río Cuarto y el país despertó algunos leones dormidos. Mire esto de Pablo Carrizo y dígame si opina lo mismo que yo

Periodista: Carrizo no anda dormido. De hecho, últimamente viene adelantando que volverá a presentarse en elecciones. ¿Tiene que ver con eso?

M: Depende. En su Facebook personal escribió una reflexión sobre la victoria de Milei y dio a entender que la gente está cansada de la clase política. “La mayoría de gente votó a quienes creen que no son ‘tan’ lo mismo de siempre: la tranza, la burocracia, la miseria asistencialista, la improductividad, el amiguismo, la prensa paga, el despilfarro de dinero”, escribió. Casi que terminó citando toda la plataforma política del “peluca” (risas).

P: Bueno, es una declaración que hace tiempo se ve. Parecen tener mucho en común.

M: Espere, que hay más. “La gente no votó si es de izquierda o derecha, votó harta de lo mismo de siempre. Ojalá estos no le fallen al pueblo porque Argentina es una villa miseria que no para de caer”. Le digo que, juzgando cómo reaccionó el electorado en las PASO, me parece que Carrizo tiene un punto. Cuando algo molesta mucho y el mensaje se quiere dar de forma clara, no importa de qué sector venga. Sí, es verdad que Milei tiene un discurso polémico y que le habla a la derecha más recalcitrante. Pero podríamos decir en su momento que Carrizo hacía lo mismo solo que desde la izquierda. ¿Me entiende?

P: Algo, pero sea más claro.

M: Si Carrizo quiere, puede ser el Milei de Río Cuarto. Es más, si quiere puede ser Milei en Río Cuarto, su delegado directo. Ya están tomando nota de esto en el peronismo y también en el radicalismo. No vaya a ser que, como pasó el domingo, se coman la curva de la grieta y alguien de afuera los termine tirando al foso.

Eterno lunes post PASO en el PJ

Analizando el día después de las PASO, el periodista dialogaba con un informante en las líneas del Gobierno municipal.

Periodista: ¿Cómo andan los ánimos? Anoche en la casa peronista no quedaba nadie. Desolador panorama.

Informante: Mire, si hay gente en las dependencias municipales es porque hay que laburar gobierne quien gobierne. Si fuera por el personal político, hoy no venía nadie. Malestar, malhumor, resignación. Llámelo como quiera, pero va a ser un lunes muy largo el de hoy. Esperemos no se estire dos meses.

P: Imagino que no, que ya se van a poner a laburar en la campaña de octubre.

I: Mmm. No sé. Capaz algunos se bajan, otros se pasan de bando, pero sin tanta militancia. Los trapos se bancaban ahora, pero tampoco salió. Todos se fueron tempranito a la casa después de las urnas. Ahora viene lo del armado municipal y se van a empezar a ver los primeros destellos de esa campaña. Me parece que al intendente (Juan Manuel Llamosas) le queda esa ficha por jugar este año. La única.

P: ¿Seguro? Por lo que me dicen, se queda en la ciudad.

I: Habrá que preguntarle a él. Lo único que me llegó de su entorno es que andan bastante enojados con los lanzamientos abruptos. ¿Vio que Mauricio Dova está invirtiendo a full en cartelería y esas cosas? La semana que viene tiene hasta un acto lanzamiento. Si es que no se lo bajan.

P: ¿Y qué les molesta?

I: Que, así como están las cosas, el peronismo tiene que ir unido o se comerá un cachetazo. Aparte, esto de los outsiders y las terceras fuerzas están poniéndole los pelos de punta a todos.

Médico trucho: Los alegatos

El informante llegaba a la periodista con un comentario sobre el proceso judicial que atraviesa el médico trucho que integró las filas del COE durante la pandemia, Ignacio Martín.

Informante: En otro contexto le diría que el oficialismo estaría comiéndose las uñas con todo el juicio del médico trucho. Es más, quizás hubo algo de eso solo al comienzo del proceso. Pero ahora, creo que es lo que menos les importa. El cimbronazo de Milei nos dejó tecleando a varios.

Periodista: Yo hasta hace un ratito no me acordaba que hoy (por ayer) se daban a conocer los alegatos. Imagínese.

I: Bueno, yendo a lo importante de ese tema: pidieron una pena de nueve años. Según comentó el fiscal Jávega, en el juicio no se contempló que haya elementos para adjudicar la muerte de una paciente al accionar de Ignacio Martín. Sí hay acusación vinculada al ejercicio ilegal de la medicina y también por la atención a otros pacientes. Fuera de lo estrictamente técnico, no se ve que el tema haya calado mucho en agenda. Y si no lo hizo en esta instancia del juicio, ya está.

P: El otro día hablábamos de eso, que no caló mucho y que llamaba la atención que los alegatos fueran post PASO.

I: Hoy (por ayer) casi que cualquier tema parece irrelevante al lado del triunfo de Javier Milei. Pero bueno, ahora solo queda saber si en algún momento se seguirán investigando responsabilidades políticas. Yo soy bastante escéptico pero entiendo que podría hacerse de oficio. Lo que sí es cierto es que, por ahora, no implicó prácticamente ninguna piedra en el zapato para el gobierno provincial o municipal. Molestó más cuando se conoció el hecho en el 2021 que durante el proceso judicial y con funcionarios y ex funcionarios que tuvieron que declarar en calidad de testigos.

El “premio consuelo”

El analista llegaba a la periodista para transmitirle su opinión sobre como procedieron los distintos dirigentes locales luego de conocer los resultados de las PASO.

Analista: Sé que no se le puede pedir peras al olmo pero realmente, a esta altura de la vida, me molesta que muchos dirigentes se muestren conformes con simples “premios consuelo”. Está bien que hablaban de pasar las PASO y lo lograron, pero no estaría mal hacer una autocrítica en serio. Da la impresión que ninguna fuerza va a hacerla.

Periodista: ¿Lo dice por el schiarettismo? Se enfocaron en el resultado en Córdoba y dijeron que aquí le fue mejor a las fuerzas “anti grieta”. Se incluían en ese espectro, claro.

A: Que la cuenten como quieran. Juntos por el Cambio también debería hacer lo propio. No quedarse solo en el tema de la interna sino fijarse qué pasó en sectores en los que buscaban capitalizar sus votos y claramente el “peluca” se los comió. En fin, no digo que no vean el vaso “medio lleno” pero si a esta altura del partido no admiten sus falencias y todo lo justifican con la nacionalización de la campaña o el enojo de la gente, nos quedamos en un lugar chatísimo. En la ciudad, con un PJ que le puso el cuerpo a la campaña más que otras veces, esperaba otro tipo de reflexión.