Milei acusó al Pro de hacer un pacto con el Kirchnerismo: "Fue una operación mediática teñida de amarillo"

El presidente Javier Milei cerró este jueves la 11.ª edición del Latam Economics Forum. Fue allí donde el mandatario apuntó contra la cabeza del PRO y su predecesor, Mauricio Macri, por la caída de Ficha Limpia en el Senado.

Durante su intervención, el presidente acusó al PRO de montar una operación política contra La Libertad Avanza. "Anoche el partido del Estado, los corruptos, ganaron una batalla, pero nosotros les vamos a dar guerra a capa y espada", aseguró el primer mandatario.

"No estaban los votos, fue toda una operación mediática teñida de amarillo, por eso el jefe de la bancada de LLA pidió que antes se firmara un compromiso", aseveró el Presidente. En ese sentido, Milei acusó al macrismo de hacer un pacto para encubrir a CFK y sostuvo que, durante 17 años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires, "nunca promovió Ficha Limpia" y que, cuando Mauricio Macri fue presidente, tampoco impulsó dicho proyecto.

En otro tramo de la intervención, Milei afirmó: "Por eso el jefe de la bancada de senadores de La Libertad Avanza pidió que antes se firmara un compromiso, para que cuando tuviéramos las 37 firmas, ir al recinto y estar seguros de que podíamos pasar el proyecto".

Y agregó: "Porque necesitábamos una mayoría calificada, que eran 37 votos. Es más, están los recortes en La Nación, que gente de Juntos por el Cambio se negó a hacer esa firma. Y al mismo tiempo que se negó a eso, movían mediáticamente la idea de que no queríamos bajar al recinto. Entonces se terminó bajando al recinto y pasó lo que pasó. No me sorprende que hagan ese tipo de cosas. Yo lo había alertado el día martes", aseguró Milei.

El presidente también se refirió a la diputada nacional del PRO y una de las principales impulsoras del proyecto, Silvia Lospennato: "Me decepciona profundamente lo de la diputada Lospennato mintiendo abiertamente, no estaban los votos".

"Anoche, el partido del Estado, los corruptos, ganaron una batalla, pero no van a ganar la guerra. Vamos a seguir dando la guerra contra la corrupción a capa y espada hasta que los terminemos sacando a patadas en el culo", agregó.

Y sumó: "Si queremos terminar con los corruptos, tenemos que terminar con la mentira. No voy a ceder un milímetro". Según el Presidente, para hacer el cambio "necesitamos sacarnos de encima el partido del Estado", pero "parece que les gusta defenderlo porque les gusta defender los kioscos".