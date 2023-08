Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Abrile evitó “quemarse”

El dirigente llegaba a la cronista para dialogar sobre el posicionamiento de los distintos precandidatos a intendente de la UCR frente a las PASO.

Dirigente: Muy monotemático todo pero no creo que cambie mucho durante el resto de la semana. Tema PASO, ¿se puso a pensar que, a nivel local, quizás hubo derrotados y fortalecidos pero también los que zafaron? Algunos dicen que esta persona arrugó pero yo creo que se veía venir que Larreta perdía. Varios lo advertíamos.

Periodista: ¿Por (Gabriel) Abrile?

D: Sí. Mire que podría haber hecho como el “Toño” (Rins) y quizás inclinarse hacia el otro esquema. Aunque, en este caso, lo hubiese hecho para el bando ganador (risas).

P: Ojo, parece que él nunca formó parte del grupo larretista. Al menos no del todo. Participó de actividades como la de Fernán Quirós pero, por lo que yo hablé con él en su momento, evitó inclinarse por algún precandidato a presidente.

D: Bueno, logró “despegarse” a tiempo entonces (risas). Quizás no salió fortalecido o con algo para festejar como Luján pero tampoco salió golpeado como los muchachos de Evolución. De paso le cuento que a Luján le sirvió para aggiornar su eslogan de campaña que habla de “vivir tranquilos”. “Si queremos vivir tranquilos, es con Patricia” puso en sus redes.

P: Consecuencias de que la interna se dé en medio de toda esta vorágine electoral y justo un mes antes de las generales.

D: En eso creo que es en lo que más se la jugó Abrile. Fue firme en que le pareció “totalmente inoportuna” la fecha… y en querer bajarla (risas).

El “búmeran” del voto bronca

El informante del peronismo local compartía con el periodista una publicación en la que se generaron cruces por la situación política del Tribunal de Cuentas.

Informante: En el PJ hay mucha gente enojada por algo que está pasando con el Tribunal de Cuentas. Dicen que su presidente, Mauricio Dova, está demasiado ocupado en hacer campaña por él mismo por sus intenciones de ser candidato en 2024. Es algo que viene percibiéndose hace rato, pero que toma otra forma ahora, justo después de que la sociedad castigara a la clase política en las PASO.

Periodista: ¿Pero hubo algún episodio nuevo?

I: Le está metiendo volumen a su campaña, hasta con un acto de lanzamiento y cartelería en la ciudad.

P: Eso se sabe, pero ¿algo más?

I: En las redes sociales se están viendo cosas que hacen levantar la perdiz sobre el caso de Dova, algo que nadie quiere que ocurra. Me pasaron una publicación de un hombre del radicalismo, Torriglia de apellido, que anduvo “escrachando” a Dova diciendo que gasta fondos de los riocuartenses para hacer una campaña “pretendida”, como si fuera inconducente. “¿Cómo no va a haber voto bronca?”, dice. El tema no es lo que diga un radical, sino la reacción que genera en la gente. Los comentarios debajo de ese post son contundentes, pero también el comentario general de algo que, si llega a la gente de forma masiva, puede hacer daño.

P: ¿Qué dicen?

I: Lo mismo que plantea este muchacho del radicalismo. Además, el posteo se ha “viralizado” y ya llegó a muchos lugares del peronismo. La incomodidad por el tema Dova es palpable y da la sensación de que en cualquier momento explota la cosa. Son cosas que vienen de hace rato, pero nunca se intentó siquiera frenar el avance. Recién ahora, después de que Javier Milei apareciera, se están dando cuenta de que se les puede volver en contra, como un búmeran del voto bronca.

Triste episodio en el domingo PASO

El informante llegaba al periodista con el relato de un episodio que generó revuelo e indignación en una institución del centro de la ciudad.

Informante: Tengo algo para contarle, amigo. Le iba a escribir el lunes, pero todavía estaba procesando lo que pasó con la ola violeta (risas).

Periodista: ¡Imagino! (risas). ¿Qué tiene?

I: Algo indignante y que seguramente repercutirá en consecuencias. Resulta que el día de las elecciones, en el colegio Normal del centro, se dio un cruce entre un ciudadano y personal de gendarmería que estaba en el operativo electoral. Este vecino, que precisa de una silla de ruedas para movilizarse normalmente, les solicitaba que acerquen la urna hacia él para que pudiera hacer efectivo su voto, pero el gendarme se le negó. El hombre se quedó en su auto casi tres horas, en las condiciones que está. Había gente que se solidarizaba con su situación y le reclamaba a los gendarmes y la Policía, pero estos respondían con amenazas de detención por alterar el orden público. ¡Era tan fácil como acercarle la urna o que le dieran el sobre firmado para poner la boleta! Esto no va a quedar en la nada, sobre todo porque la víctima de este hecho es alguien conocido.

P: ¿Quién es?

I: El ex sacerdote Roberto Aguilera, ¿lo conoce?

P: ¡Por supuesto! Hace un tiempito dijo que quería ser intendente.

I: Bueno, se dará cuenta entonces que el episodio va a terminar con retos para los gendarmes, aunque se quedan cortos. Le hicieron pasar un mal día a Aguilera.

P: ¿Y pudo votar?

I: Por la insistencia, le hicieron entrar el auto al patio del colegio y allí le acercaron la urna. Increíble que el Ejército no tenga en cuenta estas situaciones y hasta pretenda evitar que alguien vote. Tristísimo.

¿Habrá visitas?

La cronista se encontraba con el militante de Juntos por el Cambio, quien luego del resultado favorable a Javier Milei en las PASO, planteó la posibilidad de que el sur provincial sea una “parada obligada” para algunos candidatos presidenciales.

Militante: El otro día leía que hablaban de que, antes de las PASO, algunos espacios se habían ordenado bastante bien y no necesitaban que vengan sus presidenciales. El caso de Patricia Bullrich, por ejemplo. Pero ahora, con el diario del lunes, yo no estaría tan seguro…

Periodista: Eso fue antes de las PASO, nunca se descartó que vengan antes de las generales. Aunque es cierto que, el argumento que daban era que “acá mide bien” y quizás no hace falta.

M: Claro, por ahí viene la cosa. Sigue midiendo bien pero da la impresión que no se veían venir la ola libertaria. Me incluyo. Más en departamentos como éste donde Juntos por el Cambio solía arrasar. Igual, más allá de Patricia, lo digo por varios. ¿Vendrá Massa de nuevo a la ciudad? Habrá que ver si tiene una agenda que le quede cómoda como la de la última vez, con sectores del agro.

P: Y la gran pregunta también me parece que es, ¿Vendrá Milei?

M: Si vamos a lo pragmático, no le hace falta ni pisar la Capital Alterna. Aunque ojo, por ahí le sirve a algunos dirigentes locales de su espacio para mostrarse junto a él y que los conozcan más. Muchos se van a querer “colgar”.

P: A todo esto, supongo que se refiere a visitas por fuera de la Expo Rural. Ahí seguro desfilarán unos cuantos.

M: Es un hecho.