por: Francisco Lopez Giorcelli



El rector Boretto dio la bienvenida a las personas que integrarán este cuerpo, tanto titulares como alternas, que representan a distintos sectores de la sociedad como gremios, fundaciones, cámaras y clúster empresarios, organizaciones sociales y productivas, entre otros. El pasado martes se reunió por primera vez y comenzó a definir su hoja de ruta, para abordar problemas comunes con múltiples miradas.



De esta forma la Universidad Nacional de Córdoba puso en marcha al nuevo Consejo Social Consultivo (CSC), órgano asesor del Rectorado y del Consejo Superior sobre diversas temáticas y asuntos de interés que involucran a la sociedad en su conjunto.



El rector Jhon Boretto y la vicerrectora Mariela Marchisio, junto a la directora ejecutiva del CSC Brenda Austin (ex candidata a legisladora en Córdoba), dieron la bienvenida a las personas que integrarán este cuerpo integrado por 15 miembros suplentes y otros tantos alternos.



El Consejo Social Consultivo fue creado hace dos décadas y en 2016 la Asamblea Universitaria le otorgó rango estatutario. Este año, el Honorable Consejo Superior reglamentó su funcionamiento y lanzó una convocatoria abierta a toda la comunidad para su conformación.



En ese marco, se recibieron más de 80 propuestas y 732 avales. Su composición final, aprobada con el acompañamiento unánime del Consejo Superior, evidencia su pluralidad: respeta la paridad de género y reúne a representantes gremiales, de sectores productivos, organizaciones sociales, de DDHH e instituciones de la sociedad civil.



El pasado martes 15 de agosto, el nuevo CSC se reunió por primera vez y comenzó a definir su hoja de ruta con el objetivo de abordar problemas comunes desde múltiples miradas. El evento tuvo lugar en la sala del Consejo Superior, donde Boretto puso de relieve la trascendencia de este organismo. “Uno de los ejes centrales que tenemos es profundizar el proceso de apertura y vinculación de nuestra Universidad con la sociedad, porque es una institución que tiene una responsabilidad social. Más aún una institución pública como la que gestionamos que se sostiene con fondos públicos. Y una forma de materializar ese objetivo es generar lazos y vínculos e instituirlos”, dijo.



La vicerrectora Marchisio también expresó palabras de agradecimiento hacia quienes integran el CSC: “Principalmente, agradecemos el valioso tiempo que dedicarán al Consejo Social Consultivo y el aporte que harán para que nuestra Universidad pueda ampliar su mirada sobre las distintas problemáticas de la sociedad”.



Por su parte, Brenda Austin subrayó el valor de la pluralidad en la composición del cuerpo. “La invitación es a pensar al CSC no como el lugar donde cada uno traerá la agenda que tiene en su organización, sino donde buscaremos construir juntos una agenda. Una agenda pensada desde el punto de unión, en aquello que no miramos cuando miramos desde nuestro sector, aquello que la universidad no ve cuando mira desde el prisma universitario, aquello que no ve el sector productivo cuando está enfocado en sus necesidades, aquello que no ve un referente social. Creo que esto hace de este espacio un ámbito potente”, remarcó.



Quién luego tomó la palabra fue Emiliano Gramajo, Secretario General de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), uno de los representantes de las entidades gremiales en el CSC, dijo: “Nosotros representamos a los trabajadores del sistema público de pasajeros. Este consejo que se ha generado es importante para retroalimentarnos, para sumarnos a una mesa universitaria, académica y aprovechar que la universidad ha tomado esta decisión de abrirse a la sociedad y escuchar también todas las cosas que la sociedad necesita. El sindicalismo quiere trabajar al lado de la UNC para ayudar a la sociedad”.



Estas declaraciones llegan justo esta misma semana cuando se firmó un convenio con la empresa de transporte interurbano de pasajeros Fono Bus para poder crear un trayecto que se dirija desde la terminal de ómnibus de la Ciudad de Córdoba hasta el Campus Norte de la UNC ubicado en Estación Juarez Celman. Demostrando que el trabajo es colectivo y la idea es mejorar el acceso a la educación pública, en un contexto de tensión por parte de externos que quieren romper con todo, estas acciones toman gran valor en su conjunto.



Por su lado Guadalupe Meyer Paz, trabajadora social y parte del equipo técnico de la Cooperativa de Carreros y Recicladores “La Esperanza” de Córdoba, expresó: “Pensar políticas conjuntamente entre la ciudadanía y la universidad es una oportunidad muy valiosa. Desde nuestro espacio intentaremos que se tengan en cuenta las problemáticas ambientales de la provincia”, expresó.



También estuvo presente el sacerdote Mariano Oberlín, de la fundación Moviendo Montañas y parte de la parroquia de barrio Müller de la ciudad de Córdoba. “Qué linda esta mesa en que estamos juntos todos los sectores sociales, con los saberes que cada uno trae y los saberes que se respiran y se comparten en esta universidad. Desde aquí se pueden pensar propuestas para que nadie necesite acudir a otra mesa en busca de pan, sino que tenga el sustento en su casa”. Y agregó: “Ojalá también sirva para que cada vez más jóvenes se animen a acercarse. Sabemos que las puertas están abiertas, que la universidad nacional es gratuita, pero aún así no siempre las distancias culturales son fáciles de atravesar”, comentó Oberlín, quién es reconocido también por su trabajo en materia de juventud y adicciones y por enfrentarse al poder de los narcos en los barrios populares de Córdoba.



Este espacio universitario de vinculación con la comunidad fue creado en 2002 y adquirió rango estatutario en 2016. Está integrado por 15 miembros (y sus alternos) representantes de entidades gremiales, de sectores productivos, de organizaciones sociales y de derechos humanos, e instituciones de la sociedad civil. El CSC asesora a las autoridades rectorales y al cuerpo de consiliarios y consiliarias sobre diversas cuestiones que involucran a la sociedad. El nuevo reglamento prevé la apertura de mesas temáticas que podrán convocar a especialistas, referentes sectoriales y organizaciones sociales para debatir sobre asuntos de interés.