Enroque Corto

Llaryora salió por el INTA

El gobernador Martín Llaryora posteo desde los EE.UU para defender al INTA.

Informante: El Inta está bajo amenaza de achique y despidos por parte del gobierno de Javier Milei, y el mandatario provincial salió en su defensa.

Alfil: Qué es parte de la defensa al campo del cordobesismo...

Informante: Así es."Al INTA hay que fortalecerlo, no ensuciarlo para vaciarlo.Quienes toman decisiones deberían venir al interior, recorrer nuestros campos y escuchar a los productores, quienes trabajan de sol a sol a pesar de las malditas retenciones. Desde el Obelisco, y sin diálogo, es imposible comprender la realidad de nuestra gente de campo", posteó en X.

Alfil: Muy duro, pero es lo que los pequeños productores quieren oir.

Informante: Tal cual, y aprovecha que sus contrincantes directos no pueden decir nada o enojan a Milei. "Además de los más de 3.500 millones de dólares que el Estado nacional se lleva cada año de Córdoba por las retenciones, ¿también quieren destruir nuestro talento?", agregó Llaryora. Veremos qué responde la Rosada.

Vigo en Carlos Paz

La senadora nacional asistió al Instituto Diseñando Ciudad para disertar este fin de semana. La candidata para la Defensoría del Pueblo de la alianza Ética y Compromiso, fue la anfitriona.

Dirigente PJ: Vigo llegó junto al legislador provincial Leonardo Limia. Miriam Castellino, la candidata de la alianza que apoya la senadora de cara a los comicios municipales del 29 de junio, los recibió junto a las autoridades de los partidos que componen ese frente. Presidente provincial y vicepresidente nacional de Compromiso Federal, Daniel Mousist; Alberto Ferreyra, presidente del partido Hacemos.

Periodista: ¿Cómo viene la campaña?

D.PJ: Para nosotros muy bien. Por dos cuestiones.

P.: A ver...

D.PJ: Primero, vamos viendo que crece el interés por escuchar las propuestas. Los vecinos preguntar, quieren saber…con lo cual, al menos en esta parte de la campaña, la apatía ciudadana no es total. Y, por otro lado, tampoco hay una sensación del que el oficialismo municipal tenga la vaca atada. El candidato que va por su reelección, Víctor Curvino, tendrá que esforzarse mucho para volver a ganar esta vez. Ojo, ¿eh?, tenemos expectativas.

Fassi se despega de una foto del “fútbol peronista”

El miércoles habrá una foto y un cónclave importante que, como ocurre a veces, tendrá a protagonistas importantes del fútbol y la política. ¿El motivo? La presentación de un predio que servirá como lanzamiento de la Ciudad Deportiva en el predio La Agustina, símbolo del Instituto Atlético Central Córdoba. Pero, aparentemente, hay un dirigente del fútbol que pegará el faltazo.

Informante del Fútbol: Todo listo para el miércoles…

Periodista: ¿Qué pasa el miércoles?

IF: Anote, el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el mandamás de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia junto al presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto en La Agustina.

P: Epa…

IF: Sí, buena foto. Uno imagina que van a estar todos, aunque usted sabe cómo es esto… hasta que uno no los ve ahí…

P: Sí, coincido. Buena foto, eh. Bastante peronista, pero buena foto.

IF: Ahí metió un tema clave. Puede haber un faltazo de alguien del fútbol.

P: ¿Sí? Déjeme adivinar…

IF: ‘El Zorro’ Fassi. No le de vueltas. Me parece que no va a ser de la partida y a lo mejor, para evitar el momento incómodo, manda a alguien.

Balastegui por la IA en las escuelas

El concejal radical Juan Balastegui impulsa el estudio de Inteligencia Artificial en las escuelas municipales. Por eso, el informante del Concejo llamó al periodista.

Informante Concejo: Hay un proyecto interesante de Balastegui…

Periodista: ¿Ah sí?

IC: Sí, propone incorporar el estudio de la Inteligencia Artificial en las escuelas municipales. El proyecto de ordenanza que presentó el edil radical incorpora el estudio de los principios fundamentales de la Inteligencia Artificial (IA) en la currícula de la materia Educación Digital, Programación y Robótica que se dicta actualmente en las Escuelas Primarias Municipales de la Ciudad de Córdoba.

P: Bien.

IC: "La propuesta busca que los estudiantes no solo sean usuarios de la

tecnología, sino que comprendan sus principios fundamentales. Queremos fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas", resaltó el concejal Balastegui, autor de la iniciativa.

Debajo del radar

El periodista asistió a un ágape por su día y, en una charla de ocasión, conversaba de la incipiente campaña con el informante peronista.

Informante Peronista: …y bueno, como habrá visto, ya hay compañeros moviéndose en clave de campaña.

Periodista: Le diría que desde hacer rato… veo que, entre otras cosas, empiezan a levantar el tono en contra del Gobierno Nacional.

I.P.: Sí. Es un hecho que el tono de la campaña va a ser ese. Pero le digo, no lo hacen sin cierto temor…

P.: ¿Por qué?

I.P.: Y, porque no es cosa sencilla pararse en contra de Milei en estos tiempos en que la discusión ha tomado un cariz tan áspero. Especialmente preocupa la reacción que pueda venir desde las redes sociales… Hoy por hoy, nadie tiene la fuerza de la que presume el Gobierno en la batalla digital. Y salir con los tapones de punta en contra de la gestión libertaria los puede dejar expuestos a un ataque coordinado desde las cuentas libertarias. A usted podrá parecerle poca cosa, pero no lo es…

P.: Comprendo. Y tanto más preocupante debe ser salir a criticar para los que ya tienen archivo y han quedado, en algún momento, en el ojo de la tormenta teniendo que dar explicaciones por asuntos controvertidos.

I.P.: Totalmente. Mientras más rodaje en estas arenas, más por preocuparse…