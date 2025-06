Por Redacción Alfil

El silencio sostenido del peronismo de Córdoba que lideran el gobernador Martín Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti, fue parte también de #MesaChica, el streaming de Alfil. Debido a que en la edición de esta semana, el invitado fue el exintendente Ramón Mestre y se lo consultó por el tweet del diputado nacional Rodrigo de Loredo donde el parlamentario se preguntó por qué no había posturas y señaló “no hay dos peronismos, es uno solo”.

“No está bueno. Pagan costos políticos ellos por esta demora”, arrancó diciendo Mestre sobre el hermetismo del PJ cordobesista y apuntó sobre el final del tweet de De Loredo: “hay una parte donde De Loredo dice que hay dos peronismos, yo le puedo preguntar tranquilamente a él si no hay dos radicalismos”.

“La causa de Cristina pasó por todos los ámbitos judiciales y es demasiado decir que hay parcialidad. A pesar de que el expresidente Mauricio Macri también tiene numerosas causas”, agregó Mestre sobre el fallo en contra de la expresidenta. “La sociedad dio una demostración muy fuerte de lo que cala la corrupción. El radicalismo no tiene expresidentes que hayan sido condenados por causas de corrupción”, dijo Mestre.

El exintendente dijo también sobre el Gobierno nacional que “hay cosas de la macro que están bien, pero por supuesto no veo un plan económico ni productivo que creo que hace falta”. Aunque aclaró: “yo tengo en claro que con (Javier) Milei no” y agregó: “algunos me dirán vas a confluir con el peronismo, hoy no lo sé. Milei es un límite en salud, educación, discapacidad, hay que ser sensibles y ser empáticos”.

“No necesitamos un radicalismo en términos grises, es blanco o negro. Tenemos que darle respuesta a la sociedad. Deberíamos intentar elaborar algo de centro y darle respuesta a la gente en algunos puntos”, agregó Mestre también en el streaming que se emite todos los miércoles en el canal de YouTube de Alfil.

En tanto, en medio del conflicto municipal entre la gestión que encabeza Daniel Passerini y el Suoem que lidera Rubén Daniele. “Ellos (por el peronismo) fagocitaron esto cuando hubo impedimentos durante mi gestión y una connivencia”, dijo Mestre.

Que, además, recordó cómo fue el reencuentro fallido entre él y Daniele en una lomitería donde el sindicalista no lo saludó.