Enroque Corto

Fuego “amigo”

El informante municipal llamó al periodista justo después de compartir con él una publicación en las redes sociales del Suoem.

Informante Municipal: Amigo, ¿vio lo que le mandé?

Periodista: No me dio tiempo, pero lo estoy viendo ahora… Por lo que alcanzo a entender, es una denuncia del gremio diciendo que el Ente de Fiscalización y Control no sirve, porque no consigue controlar el comercio fuera de regla, como manteros y puestos callejeros.

I.M.: Sí, pero hay algo más…

P.: A ver…

I.M.: Quienes filmaron el video que comparte el gremio son los mismos inspectores asignados por el ente para controlar esos corredores. Es decir, son los que tenían que labrar las actas para levantar esos puestos.

P.: A bien…

I.M.: Fuego “amigo” cien por ciento. Cuestionan al ente porque, dicen, no es capaz de hacer el trabajo que hay que hacer. Pero ellos son los asignados para hacerlo y no lo hacen. Completito el tema.

P.: Ja, ja… hay que reconocerles que al menos no pierden el sentido del humor…

Legisladores viajan a Chile

Un grupo de parlamentarios cordobeses viajará la semana próxima al país vecino en el marco de una actividad institucional.

Periodista: ¿Otro viaje? No hace mucho un grupo estuvo en Paraguay, ¿no?

Informante: Claro, ahora se van a Chile. Oficialistas y algunos opositores; del juecismo ya avisaron que ninguno irá.

P.: ¿A qué se van?

I.: Hace un tiempo, la Legislatura de Córdoba se convirtió en la primera del país en crear la Comisión de Futuro, una propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que busca aumentar la capacidad de previsión y gobernanza anticipatoria en el ámbito legislativo. El grupo de legisladores viaja invitado por Cepal el miércoles de la próxima semana porque la actividad es jueves y viernes. Del lado de Hacemos, lo está organizando la vicepresidenta de la Cámara, Nadia Fernández.

P.: Ah, por eso hay nuevamente sesión este miércoles.

I.: Exactamente.

En Hacemos no seduce octubre

El oficialismo provincial ya no espera a Juan Schiaretti para encabezar la lista de diputados nacionales en octubre, y los nombres que antes eran condicionales ahora tienen más contundencia.Informante: Va a ser una elección dificil para el PJ provincial y Hacemos Unidos.

Alfil: Ese es uno de los motivos por los que Schiaretti no quiere saber nada. ¿Nombres?

Informante: Los de siempre, Manuel Calvo y Miguel Siciliano. Si me apura, le digo que ninguno quiere. Ni por una campaña de arriba que los haga conocer. No seduce. A esta altura lo veo más cerca a Miguel que a Manuel.

Alfil: ¿Pero no es un premio encabezar la lista?

Informante: Y si sacan 18 puntos, ¿de quién va a ser la culpa?

Alfil: ¿Del clima de época?

Informante: Y del candidato.

Carrizo de gira por San Justo

La que estuvo con un itinerario en el este provincial fue la diputada radical Soledad Carrizo. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante Radical San Justo: Tuvimos visitas…

Periodista: ¿Ah sí?

IRSJ: Sí, la diputada y amiga Soledad Carrizo.

P: Ajá, ¿y qué cuenta?

IRSJ: Linda gira. En Morteros estuvo con el legislador José Bría, la mutual local y los clubes. En Brinkmann también con las mutuales, al igual que en Balnearia.

P: Bien.

IRSJ: Sí, bien Carrizo. Se la ve activa y se mostró abierta a escuchar en todas las charlas, ojalá se haya sentido cómoda. Le mando un abrazo.