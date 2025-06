Enroque Corto

Gestos de Francos con Mondino

Una de las invitadas del evento de ayer por el aniversario 48 de la Fundación Mediterránea fue la excanciller Diana Mondino.

Informante: El invitado de honor de la Mediterránea, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, tuvo dos gestos para con Diana Mondino, su ex compañera de gabinete.

Alfil: Ella, sentada en una de las mesas.

Informante: Si. La primera mención fue un saludo, desde el estrado donde el funcionario habló. La segunda fue directamente citando alguna charla con la ex canciller, que siempre suena como candidata libertaria para octubre.

Alfil: ¿Para quién? Porque en LLA muchos piden "100 por ciento" de coincidencia con Milei para integrar las listas.

La reaparición de Negri en la llegada de Francos a la Mediterránea

Uno que volvió a levantar el perfil con el arribo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la Fundación Mediterránea ayer fue el exjefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri.

Informante: Estoy en la Mediterránea…

Periodista: Llegando al lugar, un poco demorado. Adelánteme algo.

I: Venga que se va a divertir. Por las dudas… le cuento que está Negri.

P: ¿Juan Hipólito o Mario Raúl?

I: Mario, el experimentado exdiputado. En una mesa en la que están los primos Sebastián García Díaz y Carmen Álvarez Rivero, el exmestrista Marcelo Cossar, la diputada deloredista Soledad Carrizo y la bullrichista Laura Rodríguez Machado.

P: Mesaza…

I: Sí, algunos de otras mesas sorprendidos incluso con la presencia de Negri. Cuentan que está esperando la definición por lo suyo…

P: ¿Qué es lo suyo?

I: Fuentes libertarias dicen que se acercó preguntando cómo viene lo de la AGN. Lo espero y le guardo un lugar acá en la mesa. Abrazo.

Córdoba avanza en un compromiso con los cultos del interior

El periodista conversaba con su informante provincial, que suele ponerlo al corriente de algunos temas de gestión relevantes, pero sin el brillo necesario para imponerse en la agenda. Cuando la conversación llegaba a su fin, hablaron de esto.

Periodista: Amigo, creo que ya no tengo más que sacarle hoy.

Informante: Ja, ja… hemos hablado largo y tendido, pero le cuenta la última antes de cortar, para que vea que no son todas fintas y estocadas en lo que hace a la relación con el Gobierno Nacional.

P.: No me diga que me va a hablar de gestión conjunta con La Rosada… mire que las cosas no parecen moverse en esa dirección…

I.: Es que la administración de la cosa pública es un mundo, amigo. Y, en ese mundo, hay excepciones. Una de ellas es el convenio arribado entre el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Culto de la Nación, que servirá para activar una Mesa de Enlace Provincial para que culto pueda llevar adelante, desde su localidad, todos los trámites inherentes al Registro Nacional de Cultos, sin tener que viajar a Buenos Aires ni buscar intermediarios. Además, tanto el asesoramiento como los trámites serán de ahora en más totalmente gratuitos.

P.: Mire usted… le admito que me habla de un rincón de la gestión en el que jamás se me hubiera ocurrido mirar… ¿Quiénes son los firmantes?

I.: Los firmantes son Provincia y Nación. Pero si me habla de quiénes estuvieron implicados en el armado del acuerdo fueron, desde la Secretaría de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo. Un jugador bastante célebre en el ecosistema de los “Caputo Boy´s”. Y, por el lado de Córdoba, Ezequiel Gaiazzi y Miguel Sponer, subdirector de Vinculación Religiosa y director de Relaciones Interreligiosas, respectivamente.

El PS se suma a la foto Schiaretti-Manes

Cuando todavía no está descartado que el ex gobernador Juan Schiaretti pueda jugar como candidato a diputado en Córdoba, gran expectativa genera la foto del próximo jueves en La Plata.

Informante: Como sabe, Schiaretti se mostrará una vez más con Facundo Manes, esta vez en la ciudad de La Plata. Los convoca una charla sobre modelo de desarrollo sustentable, productivo y federal en el Centro Cultural Islas Malvinas, pero la foto claramente será política.

Periodista: Desde el schiarettismo están agitando con otras presencias además de Manes…

I.: Sí, se espera a algunos intendentes y ex intendentes del conurbano. Pero habrá más…

P.: ¿Quiénes?

I.: Los referentes del Partidos Socialista. Estará la presidenta del espacio a nivel nacional y actual diputada Mónica Fein y su compañero de banca, el también santafesino Esteban Paulón. Por Córdoba, asistirá el legislador y titular del partido, Matías Chamorro.

P.: El socialismo renueva su apuesta allí…

I.: En Córdoba son aliados dentro del oficialismo, y a nivel nacional sobran las coincidencias que se materializan no sólo dentro del gran interbloque de los federales sino sobre la necesidad de armar algo por fuera del kirchnerismo y los libertarios.