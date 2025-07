Enroque Corto

El archivo libertario y la vieja votación de YPF en 2012

La sentencia de la jueza estadounidense Loretta Preska que condena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF fue una de las noticias de la jornada. Y en Córdoba tuvo el particular rebote por un recuerdo… lo notable es que el encargado de mover el archivo fue un informante libertario.

Informante Libertario: ¿Se enteró lo de YPF?

Periodista: Sí, por supuesto.

IL: Recuerda todo lo de aquel 2012, imagino.

P: Algo, no se haga el misterioso. ¿A qué va?

IL: Voy a esto, la manera en la que se votó y cómo lo hicieron particularmente los senadores cordobeses de aquel momento. De hecho, hay una cuenta de uno de los nuestros repasando ese archivo y ahí saltó ¡el voto de Juez!

P: Uhhh…

IL: Escuche lo que dijo Juez en el 2012 cuando apoyó la estatización de YPF que hoy nos sale 16 mil millones de dólares a todos. Esto decía: “siempre decía mi papá que el límite es YPF. Mi viejo se murió en el año ’91, no vio lo que se hizo en el ’92 cuando se entregó esta empresa. Si la historia me tiene que juzgar que lo haga por las banderas por las que lo metieron preso a mi viejo, que lo metió en cana por ser peronista. Maravillosa revancha, ojalá mi viejo me pueda mirar desde arriba. Devolverle al Estado una empresa que nunca debió dejar de estar en manos del Estado. ¡Quién puede estar en contra de nacionalizar y autoabastecernos de hidrocarburos! ¡Qué el juicio de la historia mañana me vea en esta foto!”.

P: Bueno…

IL: Nada más por agregar.

Un encuentro casual y ¿un saludo inusual?

La presencia del gobernador Martín Llaryora en la Bolsa de Comercio mostró lo más granado del empresariado local en el almuerzo que encabezó el presidente de la entidad, Manuel Tagle. Sin embargo, como era de esperar hubo presencia política del oficialismo provincial y también algunos intendentes.

Informante Bolsa de Comercio: Estoy saliendo del almuerzo acá cerca del Aeropuerto…

Periodista: ¿Y qué tal? ¿Qué cuenta?

IB: Entretenido la verdad. Me subo al auto mientras le cuento, pero… por ejemplo. Saludado el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet en la fila del ingreso. Dicen que está probando la manera en la que interactúa con los seguidores en las redes y una respuesta directa.

P: Sí… veo.

IB: Y lo curioso fue que en la misma fila, metros más adelante estaba la también intendenta pero de Mendiolaza, Adela Arning.

P: Ajá…

IB: Sí, pero la perlita viene ahora. Ella estaba por ingresar y justo se cruzó con el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, quien saludó a los presentes y a Arning le dejó un ‘tenemos que hablar’.

P: ¡Epa! ¿Tendrá que ver con el tema de la revocatoria y eso?

IB: No sé, desconozco. Esa tarea se la dejo a usted, viejo. Le mando un abrazo.

Gesto de Llaryora con Mondino

Nuevo gesto a alto nivel para la ex canciller Diana Mondino, cordobesa que desde que Milei la echó del gobierno mantiene el silencio.Informante: Mondino ha vuelto a las pistas, callada. El otro día, en el almuerzo de la Mediterránea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la saludó y reconoció públicamente.

Alfil: Cierto, es natural, fueron compañeros, o como se diga en ambiente libertario.

Informante: Coequipers. Ayer, fue el gobernador Llaryora quien la destacó en el almuerzo de la Bolsa de Comercio. Dijo que Mondino, siendo canciller, le abrió las puertas de la diplomacia nacional para que hoy sea posible la colocación de deuda para costear obra publica y refinanciar deuda provincial a menor tasa.

Alfil: Mire usted.

Informante: Tal como le digo: muy cercano fue el gobernador para con la cordobesa.

Curvino agradeció y algo más

El reelecto Defensor del Pueblo de Carlos Paz hizo un posteo luego del triunfo del domingo pasado.

Informante: Empezó bien el posteo. Agradeció a los fiscales y a cada uno de los que desde su lugar lo acompañaron y pusieron su granito de arena. A los vecinos en general que, pese a la nieve, fueron y lo votaron.

Periodista: ¿Y por qué dice que empezó bien el postero? ¿Acaso terminó mal?

I.: (risas) No, no terminó mal. Simplemente fue levantando temperatura hasta terminar gritándole el gol en la cara a sus detractores y desahogándose evidentemente.

P.: ¿Qué dijo?

I.: Con emojis de por medio, les dijo a los hablaron demasiado que ya tendrán noticias suyas con un extenso “shhhhhhhhhh”. Ah, y también ligaron los medios.

P.: ¿Sí? Revoleó para todos lados el hombre…

I.: ¡Si! Textual escribió: “A los medios ‘varios’: NO HAY PAUTA $$$ MUCHACHOS, sigan hablando al pedo que vende, pero platita no hay”.

P.: Sacó todo lo que tenía atragantado (risas).

La fe del converso

El informante libertario envió al periodista un estado de “X” y, cómo hace cuando quiere tirarle la lengua a alguien, se quedó callado esperando la respuesta.

Periodista: ¿Qué me manda?

Informante Libertario: Ya lo ve… un tuit de Franco Mogetta.

P.: Ajá…

I.L.: …que es una foto del presidente con su perro Conan acompañada de la leyenda: “Una de las personalidades más influyentes del mundo (según TIME) en overol y con ese nivel de amor por su perro... Si no te arranca una sonrisa o un lagrimón, quizás no seas humano…” ¿Qué le parece?

P.: Ja, ja… Y… es un montón, ¿no?

I.L.: ¿Usted dice que hacía falta?

P.: A mí me parece demasiado…

I.L.: Vio como es esto…