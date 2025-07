Enroque Corto

IL: Lo otro. No gustó cómo algunos oficialistas habían otorgado el uso de la palabra en la reunión de labor, por eso hubo cambios.

IL: Se la hago simple. Voy con datos cortos, usted averigüe. Lo primero, no son legisladores; lo segundo, era una situación personal. Hasta ahí llego con los datos. El resto siga usted.

I.: Soledad Ferraro, ahora ex subsecretaria de Desarrollo del Empleo y Estrategias Socio comunitarias.

I.: Nadie sabe a ciencia cierta, pero si me apura, yo creo que sí. Es más, usted se preguntará porque se va ahora y no cuando se reestructuró el gabinete a fines de abril pasado.

Movilización al Centro Cívico

El informante gremial llamó al periodista para recordarle que mañana va a haber marcha.

Informante: Amigo, lo llamo porque seguro se me iba a olvidar… ¿se acuerda de lo que pasó el 12 de junio?

Periodista: Querido… la verdad que no, fue hace casi un mes… a la velocidad con la que se mueve todo en este país…

I.: No pasa nada, ¡por eso me agendé llamarlo! El 12 de junio los sindicatos combativos de Córdoba nos reunimos en el sindicato regional de Luz y Fuerza para acordar un actuar conjunto para reclamar por nuestros salarios, nuestros puestos de trabajo, y los jubilados. Asique este jueves vamos a marchar al Centro Cívico para hacernos escuchar, porque no podemos esperar nada de las conducciones sindicales amigas del peronismo.

P.: Ajá… ¿Y quienes van?

I.: Aca le adjunto las firmas del comunicado del 12 de junio… deme un momento… Ahí van: UEPC Capital, Químicos y Petroquímicos de Río Tercero, ATE Río Tercero, CISPREN, SUTNA, SITRAREPA, Junta Interna de ATE CONICET, miembros de la minoría de ADIUC, UTS (Unión de Trabajadores de Salud), agrupación Judiciales Alternativa 16N, delegados y delegadas del Hospital Rawson, de UOM, de SUOEM, de ATE No Docentes UNC, agrupación 15 de Marzo (oposición del SEP), trabajadores activistas de Luz y Fuerza, agrupaciones de Jubilados y Jubiladas, Jubilados Autoconvocados, el Polo Obrero…

P.: Veo, bueno… básicamente la izquierda…

I.: No diría que es sólo la izquierda… desde luego, hay mucha presencia de la izquierda, por no queda sólo en eso…