Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Reclamo por la Ruta Nacional n°7

En horas de la tarde de ayer, el periodista consultaba con su informante sobre la situación que desde hace unos días afectaba a la Ruta Nacional 7 en la zona de Vicuña Mackenna y que motivó un reclamo de Provincia al Gobierno Nacional.

Periodista: ¿Qué pasó con la Ruta 7? Estaba cortada a la altura de Mackenna.

Informante: Sí, y el tema está que arde. Se cayó una pasarela peatonal el lunes, cuando un camión con maquinaria pesada la embistió.

P: ¿Y eso quién lo arregla? ¿La Provincia?

I: No, y ahí está el punto. Esa pasarela fue construida por Vialidad Nacional en 2017 y todo ese tramo es jurisdicción nacional. Córdoba no puede meter mano, pero estuvo presionando fuerte para que Nación se haga cargo urgente.

P: ¿Ya hubo alguna respuesta desde Buenos Aires?

I: Nada oficial. Pasaron más de 48 horas y el Gobierno Nacional ni siquiera informó cómo ni cuándo van a habilitar la circulación. Mientras tanto, miles de vehículos estaban desviando y se complicó toda la conectividad del sur cordobés.

P: ¿Y qué dice la Provincia?

I: Que no se puede seguir esperando. El Gobierno de Córdoba, vía Vialidad Provincial, está exigiendo una solución inmediata. Necesitan reabrir la ruta, no solo por seguridad vial, sino porque es un corredor clave para el movimiento productivo de toda la zona.

P: Justo en la semana donde se disolvió Vialidad Nacional. Qué timing.

I: Se la dejaron servida a la Provincia. Leo por redes sociales que varios dirigentes del oficialismo provincial están manifestándose por el estado de las rutas y esto de Vicuña Mackenna suma argumentos.

P: Una buena es que está avanzando la Autovía Río Cuarto-Holmberg.

I: ¿Seguro? Hasta que no lo vea no lo creo. Fíjese lo mal que está el Gobierno Nacional que podrían aprovechar eso para levantar un poquito la imagen. Ni así.

Horas más tarde, el periodista recibía un mensaje del mismo informante, quien le actualizaba la situación.

I: Al final, parece que la ruta se despejó y la tarea la realizó Corredores Viales y la empresa del transporte que generó el accidente vial. Llevaron una grúa para sacar todo.

P: Menos mal.

I: Buena noticia pero el sentir sigue siendo el mismo. Fíjese que, en medio de la disolución de Vialidad Nacional, también se está barajando la privatización de Corredores Viales. No se puede ser optimista. Ni haciendo un gran esfuerzo.

“Dos nombres”

En días de movimiento en las filas radicales, el periodista consultaba con el dirigente del centenario partido para conocer sobre la situación del espacio antes referenciado en Evolución Radical.

Periodista: Vi que Gonzalo (Parodi) se juntó con su tropa para discutir sobre la ciudad y revisar proyectos. Al menos, es lo que me contaron. Por eso le consulto a usted.

Informante: Está bien. Fue hace unas semanas. Linda oportunidad para refrescar un poco la propuesta.

P: ¿Propuesta?

I: Yo creo que nunca dejaron de tener un proyecto de ciudad. No se puede limitar todo a lo que pase en una campaña y que se vuelva a foja cero después de un resultado.

P: Entiendo. ¿Mandaron a alguien para el acto de Juan Jure? Decían que iban a estar invitados todos los sectores del partido.

I: No fue nadie del grupo. Dicen que es porque todavía falta resolver la interna y cada uno tiene su proyecto. Parece que vieron ese locro como un lanzamiento de Jure como candidato a diputado.

P: Y tienen otros planes, ¿no?

I: Tienen candidato propio. O candidatos. Se habla de dos nombres…

P: Gonzalo (Parodi) y…

I: Un hombre y una mujer. Es lo que puedo decir.

P: ¿Piera Fernández?

I: Anda bien rumbeado.

P: A Jure también le parece un proyecto interesante el de Piera. Contundencia en las definiciones contra el presidente Javier Milei.

I: Puede ser que algunos sean más temerosos en expresarse en contra del Gobierno nacional, pero todos opinan parecido. Me parece que, cuando se defina la lista final, van a militar todos lo mismo.

Sobre el personal de gabinete

La dirigente le compartía a la cronista las declaraciones del triunviro de la CGT local, Ricardo Tosto, a FM Gospel. El dirigente gremial y titular del Sindicato de Obras Sanitarias manifestó que el secretario de Gobierno Municipal, Roberto Koch, les aseguró que había personal de gabinete que no iba a trabajar y que por eso se dieron de baja algunos contratos. No obstante, Tosto remarcó: “Siempre existieron ñoquis pero no todos somos así”.

Dirigente: Fuerte lo que dijo Tosto en la radio. Creo que deja un poco expuesto al gobierno municipal ante ciertos sectores. Con el grueso de la población, no creo que haya problemas. Ya está claro que la mayoría ve con buenos ojos que se achique la estructura del Estado.

P: Pero claramente esa no es la mirada de los sindicatos y sabemos que tienen un lugar importante en esta gestión.

D: Ojo, Tosto no contradijo lo que les transmitió (Roberto) Koch. Me refiero a esto de que había personal de gabinete, nombrado en la gestión anterior, que no cumplían horarios o no iban a trabajar.

P: Bueno, va en línea con lo que nos dijo De Rivas hace unos días, en el balance de su primer año. Que ahora hay casi 200 contratos menos.

I: No sé cómo puede haber caído esto en otros sectores del movimiento obrero pero creo que Tosto trató de hacer equilibrio. No negar algo que, en ciertos casos, es cierto. Pero a la vez, tratar de evitar esa estigmatización hacia todos los empleados públicos. Incluso dijo que, en su momento, hubo nombramientos en el Concejo Deliberante, de todos los bloques, que no iban a trabajar y que se dieron de baja. Dio a entender que el problema trasciende al oficialismo.

Receso “relativo”

La periodista dialogaba con el dirigente sobre la poca actividad legislativa en esta semana.

Periodista: ¿Entró en receso el Concejo? No vi ningún material de la sesión, por eso pregunto.

Dirigente: Podría decirse que sí pero no en todo. Es un receso medio relativo. No hubo sesión y me parece que la semana que viene tampoco se va a sesionar. Pero los trabajadores de planta obviamente siguen yendo y también la mayoría de los asesores. No sé qué hará cada concejal pero el contexto no da para andar tomándose muchos días.

P: ¿Comisiones hay?

D: La semana que viene seguramente sí. De hecho, estaría bueno que esten atentos a algunos proyectos interesantes que se van a estar presentando.

P: ¿Sobre qué?

D: Solo diré que es uno de los temas más relevantes de este segundo semestre y que ya era hora que empezara a repercutir en el Legislativo. El reloj está corriendo…