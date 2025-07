Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







“Benítez lo hizo de nuevo”

La cronista recibía un mensaje del informante oficialista, tras la publicación del último video del concejal juecista, Pablo Benítez, que simula ser el trailer de una película sobre los baches de la ciudad.

Informante oficialista: El Kily (como apodan a Benítez) lo hizo de nuevo. Publicó un video que seguramente está logrando su cometido: que todos lo estemos viendo. Aunque sea para reírnos. Alguien dijo “no existe la mala publicidad”, ¿no? Y más ahora que está cada vez más cerca de los libertarios... Bueno, ellos están acostumbrados a lo bizarro (risas).

Periodista: Mucha gente lo está compartiendo en grupos de Whatsapp y hasta me llegaron un par de memes de una página peronista. Ya los habrá visto.

I O: Hermoso lo que logra la creatividad en la gente (risas). Creo que no nos hubiésemos mofado tanto si no fuera por el horror de ortografía en “Bachisidio”. Porque, después de todo, el Kily tiene su estilo y esto no nos sorprende. Pero yo me quedo con la saga de videos de “Pablo Balboa”, cuando interpretó a una especie de Rocky con los guantes de boxeo (risas).

Presentación suspendida

El periodista consultaba con su informante sobre la suspensión de una actividad anunciada por el Ejecutivo. Se trataba de la presentación de nuevos vehículos y herramientas destinadas a la flota de obras.

Periodista: ¿Y al final qué pasó con la presentación de las máquinas?

Informante: Se suspendió. El clima no acompañó y no daba para hacer el acto en la Costanera.

P: ¿Se iba a mostrar todo junto ahí?

I: Sí, la idea era presentar el nuevo equipamiento municipal. Venía cargado: el EMOS incorporó 13 vehículos nuevos, Prevención uno y otro para economía. Y Servicios Públicos iba a mostrar 6 maquinarias viales nuevas.

P: ¿Eso ya está operativo?

I: Algunas unidades ya están en uso, otras listas para salir. Pero el evento era más para ponerlo en valor frente a la gente. Son tiempos donde se pone en valor la inversión pública en herramientas que aseguran obras.

P: Entiendo. Va en línea con el discurso provincial.

I: Te cierran Vialidad Nacional, no mandan un mango para obras y la gente exige. Esta es la forma de mostrar que hay compromiso con seguir trabajando en mejorar la infraestructura pública.

P: Les están tirando por los baches.

I: Y los vamos a arreglar.

P: Vuelvo a lo de la presentación. ¿Reprograman?

I: Sí, cuando el clima lo permita. Por ahora, todo en pausa. Mientras tanto, a seguir trabajando.