Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El recuerdo de la “Locomotora” en Río Cuarto

La cronista recibía un mensaje del informante radical, quien adjuntó una foto que compartió la ex concejala, Mónica Lannutti, junto a la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, en una de sus últimas visitas a Río Cuarto.

Informante: Tristísima la pérdida de la “Locomotora”. Más allá de mis diferencias políticas con ella, creo que era alguien que logró trascender mucho por su historia de superación.

Periodista: Recién leí que hace unos días le hubiese tocado asumir como convencional constituyente en Santa Fe. Más allá de que hace tiempo que estaba activa en la política, era un gran paso el que iba a dar ahora. ¿Se acuerda cuando vino por última vez a la ciudad?

I: Desde su actividad particular, no lo sé. Pero desde lo político, estoy casi seguro que su última visita fue para un acto de campaña de (Luis) Juez, en Banda Norte. Yo no pude ir pero algunos amigos tuvieron la oportunidad de conocerla ahí. Por supuesto, siempre con ese humor que la caracterizaba y generaba mucho respeto por su trayectoria deportiva y su historia de vida.

P: Claro, hace dos años entonces. Pero además tenía un vínculo de larga data con Río Cuarto.

I: Sus primeros pasos como boxeadora los dio acá y también vivió en localidades de nuestra región. Fue una vecina más del sur de Córdoba. Una persona que, aún con quienes no coincidían con su ideología o cuestionaban su cercanía a Patricia Bullrich, siempre generó simpatía y se hizo querer por su optimismo y la forma que tenía de ver la vida.

Apurando el pavimento

El periodista consultaba con su informante acerca de los avances en obras viales, tanto en la ciudad como en la región.

Periodista: No puedo evitar pensar que todas las obras para recuperar el estado de las calles o pavimentar nuevos tramos tiene que ver con la campaña. ¿Es así o soy muy básico?

Informante: Un poco y un poco (risas). No se puede dejar de trabajar en obra pública, mucho menos en las calles. Pero es cierto que hay un ímpetu diferente porque estamos en la previa electoral. Hay que demostrar que se está lejos del modelo de la motosierra que tanto mal le hace a nuestra infraestructura y, en definitiva, a la gente.

P: Están a full con el cordón cuneta y se viene la pavimentación de 100 cuadras en Río Cuarto, pero también hay mucho en la región. ¿Viste que se viene obra nueva en la Ruta 4?

I: Sí, 18 kilómetros entre La Carolina y General Cabrera. Una zona clave para el tránsito de cargas y producción agropecuaria. Es parte del Plan de Igualdad Territorial, Pero no es sólo carpeta asfáltica: reciclado de base, fresado, limpieza, alcantarillas. Todo con un presupuesto de más de 17 mil millones de pesos.

P: O sea, inversión fuerte y en un corredor estratégico. ¿Casualidad que aparezca cuando se reclama a Nación por el estado de las rutas?

I: Nada es casual. La obra tiene su peso técnico, pero también político. Están mostrando gestión donde hay votos rurales y necesidad de conectividad. Es un mensaje para el sur cordobés.

P: Otro capítulo del pavimento como bandera electoral.

I: Siempre. Sobre todo, en zonas donde la obra pública todavía mueve el amperímetro político. Se lo dijo así porque me gana lo político, pero considero que lo más importante es ver cómo se logran avances y cambios en las poblaciones chicas, pero necesitan de la misma atención que las ciudades grandes. Eso es federalismo…

“No era tan fácil”

El periodista recibía el llamado de un dirigente peronista de la capital provincial, quien le hacía llegar un comentario vinculado a la regulación de los servicios de transporte por app.

Dirigente: Anduve leyendo algunas cosas sobre lo que pasa con las apps de transporte allá por el Imperio.

Periodista: ¿Uno de capital mirando noticias de Río Cuarto? Caso raro, eh (risas).

D: ¿Usted cree que no nos importan? No se me haga el ofendido.

P: No sé. Yo me guío por lo que dice la dirigencia de acá cuando los dejan afuera de todo (risas).

D: Bueno, che. Basta de chicanas. Le quería comentar sobre la regulación de las apps de transporte. Hace meses que vengo leyendo como (Guillermo) De Rivas hizo una ordenanza ejemplar y fue el primero en resolver el problema que genera este sistema. Ahora me vengo a enterar que no era tan exitoso como lo vendían…

P: ¿Por qué?

D: ¿No se enteró? Solo una de las tres empresas que funcionan allá están adaptadas a las normativas y ni siquiera es de las que más usa la gente. Las otras funcionan ilegalmente, parece.

P: Lo confirmaron desde la Municipalidad. No cumplen con todos los requisitos. Parece que le esquivan a tener una base local y representantes físicos en la ciudad.

D: Bueno, ¿entonces? Parece que no era tan fácil como decían. De hecho, parece que el éxito que se vendió no es tal.

P: ¿No es del mismo equipo usted?

D: Yo solo apunto estas cosas que por ahí no se dicen. Después le meten presión a los otros intendentes que también son de nuestro equipo.

Tejiendo nexos

La cronista recibía un mensaje del informante, sobre el cierre de esta edición.

Informante: Si no es muy tarde, le cuento que anduvo Adrián Radice por la Municipalidad. Se reunió con el intendente De Rivas, como ya viene haciendo con varios de la región. Es el único intendente libertario de la zona, si no es que del país.

Periodista: ¿Es el que levantó el alambrado que daba al acceso al río? Elevó mucho el perfil en el último tiempo.

I: Exacto. Con ese tema fue noticia nacional. Y hace no mucho estuvo también con Laura Soldano en la sede partidaria. No me sorprende que De Rivas lo reciba porque él habla con todos. Pero fíjese qué interesante el mensaje con el que Radice compartió lo de la reunión. Dice que hablaron “sobre la agenda del presidente y el trabajo que viene desarrollando LLA en todo el territorio provincial”.

P: Interesante. Justo después de que el intendente haya estado en la reunión de la Región Centro…

I: Claro. Bien en línea con Llaryora, De Rivas ha planteado que a este gobierno nacional le falta una mirada federal. Seguro algo de eso salió en la charla (risas). Lo que está claro es que Radice está haciendo un trabajo territorial fuerte que, más allá del intercambio de experiencias con intendentes, está laburando fuerte como armador. “Llevando las ideas de la libertad a cada rincón”, como él mismo dice.