Enroque Corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Los reflectores de la Rural para el 2024

De recorrida por la Exposición Rural de Río Cuarto, el periodista se cruzaba con un informante que venía de visitar la carpa del Gobierno de Río Cuarto.

Periodista: ¡Señor! Mire dónde vengo a encontrarlo.

Informante: Hay que laburar. Estaremos donde nos necesiten (risas). ¿Estuvo en la conferencia del intendente (Juan Manuel Llamosas)?

P: Sí. Medio incómoda la disposición. El intendente sentado, con todos los funcionarios alrededor y los medios algo lejos.

I: No creo que usted haya estado tan incómodo como algunos funcionarios. ¿Se dio cuenta que algunos quedaron tapados?

P: No me doy cuenta de lo que dice. ¿Me cuenta?

I: Mientras ustedes rodearon al intendente, observé algunos movimientos. Habrá notado que al lado de Llamosas estaban Guillermo De Rivas y Agustín Calleri…

P: Como siempre…

I: A ellos se los veía bien, pero me di cuenta que otros, como Germán Di Bella, quedaron tapados por los periodistas que se acomodaron para hacer sus consultas. De hecho, vi a gente del equipo del secretario, estaban preocupados porque no salía en el plano de las cámaras.

P: ¿Y por qué se preocupan?

I: ¿Acaso no es obvio? Los que pretenden ganarse un lugar en la lucha por el 2024 necesitan estar siempre bajo los reflectores. Para el caso de Di Bella, la Expo Rural es una oportunidad única. Se supone que es donde debería moverse como pez en el agua. Antes de eso, era De Rivas el que se había perdido el corte de cinta. Llegó tarde. Di Bella ahí primereó, pero después en la conferencia quedó tapado.

P: Entonces, ¿Di Bella se considera en carrera para las municipales?

I: El que no tire un tirito, se puede quedar fuera de todo. Evidentemente tiene ganas de seguir pegado a la Municipalidad. Está claro que quiere ser candidato.

Interna UCR: Dirigentes que migran

La cronista llegaba al dirigente radical con una inquietud sobre uno de los espacios que competirá en la interna del 17 de septiembre.

Periodista: Me cuentan que hay un dirigente en particular que se habría ido del espacio de Gabriel Abrile. ¿Es así?

Informante: Le puedo confirmar que sí. José “Pepe” Lago, ex secretario de Gobierno, estaba en ese esquema pero aparentemente hubo diferencias con otro de los armadores de Abrile. Desconozco la razón pero parece que no concordaba mucho con el ex presidente del Concejo Deliberante, Claudio Miranda.

P: ¿Esto es reciente?

I: Yo lo supe hace poco. Entiendo que el “Pepe” ha estado dialogando con otros espacios como el de Gonzalo Luján. No sé en qué habrá quedado pero todos sabemos que es un dirigente bien valorado. En estos días, no es común ver a un ex funcionario que ya no viva del Estado y tenga buena imagen. Más allá de eso, parece que era uno de los armadores de Abrile. Perder a un aliado a esta altura nunca es bueno pero el “Gabi” se mantiene firme y ya empezó a mostrar a sus candidatos De todos modos, sabe que en frente hay estructuras más grandes.

P: Entiendo a lo que va, aunque algunos dicen que las estructuras ya no son garantía de nada. Fue una de las conclusiones de las PASO.

I: Ahí le doy la razón. Pero estamos hablando de una interna que encima se da en un año en el que hubo elecciones hasta en la sopa. Post elecciones provinciales y en medio de las PASO y las generales. Será importante tener poder de movilización. Podría decirse que Abrile tiene la ventaja de ser más conocido que los otros precandidatos y tiene buena imagen. Habrá que ver si basta con eso.