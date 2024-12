Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Ni la caja navideña se salvó”

La periodista dialogaba con el informante, quien le compartió una publicación en las redes sociales de la Lista Azul, espacio opositor a la actual conducción del SUOEM Río Cuarto. ”Recordá que para retirar la caja navideña se debe presentar DNI, recibo de sueldo, certificado de antecedentes, examen sanguíneo: grupo y factor. Si enviás a un tercero para retirarla, presentar documentación mencionada y permiso firmado ante escribano público. Una vez presentada la misma, se verificará si sos afiliado o no, una tarotista analizará qué pensás y luego el Triunvirato gremial analizará si te entrega la caja o no”, ironizaron en las redes sociales de la agrupación sindical.

Informante: Siempre sé que cuando entro a las redes de la Lista Azul, algo voy a encontrar. Han sido muy críticos de la conducción de Jorgelina Fernández pero no imaginé que le iban a pegar hasta a la caja navideña. Ni eso se salvó (risas). Ojo, soy de los desafortunados que nunca ha recibido una y por eso lo tomo así.

Periodista: Me reí mucho con la ironía pero, ¿qué tanto hay de cierto?

I: Supongo que han exagerado pero algún requisito habrá. Quisiera tener ese problema pero, insisto, nunca he recibido una caja navideña. Fuera de toda joda, ha sido un año en el que los azules se han plantado fuerte contra el gremio. Como afiliados, debieran recibir la caja navideña pero seguro es las entreguen con cara de pocos amigos.

Las Higueras ya es ciudad

El informante le comentaba al periodista sobre la confirmación de un dato que tendrá impacto político en Las Higueras.

Informante: Llegaron los números del Censo 2022…

Periodista: ¿No salieron en julio? Me está viniendo con noticias viejas me parece…

I: Pasa que ahora es todo oficial y agárrese porque se hablará mucho de esto.

P: ¿De qué?

I: Las Higueras ya es oficialmente una ciudad porque pasó los 10 mil habitantes. Según el INDEC, en 2022 eran exactamente 10.343.

P: ¡Claro! Ahora veo por dónde viene. ¿Hubo reacciones en la Municipalidad?

I: Festejo. El intendente (Gianfranco Lucchesi) escribió unas palabras en sus redes. “Ser ciudad no solo nos llena de orgullo, sino que también nos desafía a seguir creciendo, generando nuevas oportunidades y concretando proyectos que mejoren la calidad de vida de cada vecino y vecina de Las Higueras”. Eso puso…

P: Gracias por el dato. ¿Alguna otra repercusión?

I: Esto se va a vender como un triunfo político de esta gestión, porque la anterior siempre quiso llegar a este título y no pudo. Alberto Escudero pasó los últimos años de su Gobierno esquivando golpes y promoviendo un proyecto de desarrollo que se empezó a ver recién en el Gobierno que le siguió, justo el de un rival político como lo es Lucchesi. ¡Es más, me acordé de algo! En un momento, el “negro” decía que Las Higueras tenía como 16 mil habitantes y que el Censo lo iba a confirmar. Mire si inflaba los números (risas). De todas maneras, fue un anhelo de su gestión llegar a ser ciudad.

P: Entonces, ¿es un triunfo compartido entre Escudero y el actual intendente?

I: ¡No! Aunque, si le pregunta a Alberto, seguro le dirá que se siente parte de ese logro. Ahora, siendo ciudad, Las Higueras tiene que empezar a hablar de Carta Orgánica y otras cuestiones como una suba de la coparticipación, así que se vienen días entretenidos.

El “run run” del Concejo

La cronista dialogaba con el trabajador del Concejo Deliberante sobre los rumores en torno al futuro de la concejala oficialista, Paula Dalmasso.

Periodista: Hace varios días que el comentario se está esparciendo. Ya debe saber a qué me refiero.

Trabajador Concejo: Hace bien en consultarme. Se dice mucho y ojo, por algo será. Pero no quiere decir que eso se traduzca en una pronta renuncia a su banca. Al menos no en el corto plazo.

P: ¿A qué se refiere con “por algo será”?

T C: No lo digo por la concejala sino por algunas voces del propio peronismo que pueden estar alimentando esto. Ojo, yo fui uno de los que pensó que ella iba a ir al Ejecutivo cuando se sumó a la lista del Guille. Le veía perfil para eso, al igual que a Gustavo Perlo. Pero lo pensé porque me basé en lo que pasó con Germán Di Bella en el 2020. Él estuvo en la lista de concejales pero después Llamosas lo llamó para el Ejecutivo.

P: En su momento, también pensé lo mismo. Tomé como antecedente lo de Di Bella.

I: No era descabellado pensarlo. Y bueno, otra cosa que algunos mencionan en los pasillos es el viaje a la India. No es que está mal que la concejala se vaya de viaje pero lo creyeron inoportuno porque fue en medio del tratamiento del Presupuesto y el marco regulatorio para taxis, remises y plataformas. En fin, siempre se puede especular. Yo creo que si fuese cierto, no será en el corto plazo. Y si el intendente considera que ella puede hacer un mejor aporte desde la gestión, seguramente la convocará. Por ahora solo son dimes y diretes.

P: ¿Cree que el año que viene se va a reavivar el rumor o simplemente se va a dilatar?

T C: No me consta que eso vaya a pasar pero yo no puedo poner las manos en el fuego por nadie. Si en el gobierno están como yo a esta altura del año, van a pensar “será un problema para el 2025” (risas).









¿Solucionado Colombres?

El periodista consultaba con su informante en el Gobierno municipal sobre el encuentro entre funcionarios y vecinos adjudicatarios del loteo Colombres, quienes iniciaron un reclamo tras la readecuación del costo de los lotes (pasaron de $600 mil a $6 millones).

Periodista: Me enteré de que anoche (por el martes) se juntaron algunos funcionarios de la Municipalidad con los beneficiarios del loteo Colombres.

Informante: Así es. Se reunieron en el Galpón Blanco. Algunas cosas me fui enterando, pero la conclusión es que se solucionó el tema. Al menos para la Muni…

P: ¿Cómo es eso?

I: Que los vecinos fueron muy claros y dijeron que les cambiaron los planes por completo subiéndoles el costo del lote un mil por ciento. Pero la Municipalidad se puso firme parece y les dijo que ellos ya habían firmado el compromiso de pago, sabiendo que podían darse modificaciones en el precio. Es más, aseguran que se readecuaron los números por debajo de lo que deberían haber puesto.

P: Es decir, ¿el Gobierno dice que les deberían haber cobrado más si seguían las pautas inflacionarias?

I: Eso mismo. Obviamente a los vecinos no los conforma esto, pero ya está todo dicho. Lo que el Concejo Deliberante aprobó hace unos días es lo que quedará. No hay marcha atrás.