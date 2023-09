Por Julieta Fernández

“No me llama la atención de aquellas provincias que ya manifestaron que no van a otorgarlo. Provincias en las que sus gobernadores son de derecha o furgón de cola de la derecha. Lo de los gobiernos que no quieren pagar el bono es totalmente político”, expresó Ricardo Magallanes, titular de la CGT Río Cuarto, en diálogo con Puntal AM. El dirigente sindical fue contundente con su rechazo a los gobiernos y empresarios que aseguran que no cuentan con recursos para afrontar el pago del bono de $60.000 que dispuso el gobierno nacional y que ya fue publicado en el Boletín Oficial.

No es la primera vez que, directa o indirectamente, la CGT local apunta al gobierno provincial. En más de una oportunidad, Magallanes lo ha calificado como un gobierno que “parece de extrema derecha”. Luego de las PASO, el sindicalista opinó que “el peronismo ha dejado de existir en la provincia de Córdoba”. “El peronismo de Schiaretti se apropió del sello pero está muy a la derecha y lejos de los trabajadores”, había manifestado el titular de la central a Radio Río Cuarto.

Esta semana, el intendente Juan Manuel Llamosas se expresó al respecto en el marco de la conferencia de prensa que brindó en la inauguración de la Expo Rural. Allí, el mandatario procuró aclarar que la decisión de no pagar dicho bono a los trabajadores municipales no se debería a “estar en contra de Nación”, ya que otros municipios también optaron por el mismo camino. Como es sabido, el gobierno local apuntaría a compensar la pérdida de poder adquisitivo post PASO a partir de un adelanto de la discusión paritaria (el último acuerdo se firmó a fines de julio y contempló un incremento del 40% que se terminaría de pagar en enero del año que viene).

La CGT local es aliada del gobierno municipal y su cercanía a Llamosas incluso derivó en que se sumaran a los operativos clamor que pedían por Juan Manuel Llamosas como candidato a vicegobernador. Es por esto que, al referirse a la decisión del Municipio de adelantar paritarias, la central ha evitado ir al choque directo con el gobierno local. Sin embargo, no ocultan su posición crítica hacia el schiarettismo y, actualmente, la CGT Río Cuarto se encuentra jugando fuertemente para Sergio Massa en el marco de las elecciones presidenciales.

Magallanes fue consultado por las gestiones que adelantarán las paritarias en lugar de pagar el bono junto con los salarios que corresponden a agosto y septiembre. En este sentido, el sindicalista expresó: “Bienvenido sea que adelanten paritarias e incluyan el desfasaje del 22% de la última devaluación, que en los trabajadores ha significado aún más. Está bien que lo puedan discutir inmediatamente para que el trabajador, a través de su paritaria, recupere lo perdido. Ojalá que los trabajadores se encuentren con el dinero que les corresponde y no suframos la extorsión de algunos sectores de poder que no quieren pagarlo”.

En la edición anterior, Alfil hacía referencia a la postura adoptada por el Sindicato de Trabajadores Municipales (que integra la CGT Río Cuarto) respecto del pago del bono de $60.000. El pasado miércoles, el gremio local adhirió a un comunicado de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina en el que se plantea que la medida impulsada por el ministro de Economía “ayudaría a paliar la grave situación económica y social”. En este sentido, el adelanto de la discusión paritaria que plantea el Municipio (en tanto se dé en el corto plazo y con un porcentaje que el sindicato considere acorde) podría contrarrestar expresiones como las que ya ha planteado la CGT, que apuntó tanto al sector privado como a los gobiernos provinciales que optaron por no otorgar el bono a sus trabajadores estatales.

Por otra parte, organizaciones sindicales como las 62O tendrían una mirada similar a la CGT local pero con un tono más moderado. “Estamos a favor de la medida. Los asalariados no llegan a fin de mes y lamentamos que el gobierno provincial esté en contra, aunque ya dijeron que estaba dentro de las paritarias y el intendente también habló de adelantar paritarias. Pero sí creemos que la mayoría de las empresas están en posición de poder pagarlo porque es un adelanto de la próxima paritaria de noviembre que después se va a descontar”, manifestaron desde la agrupación local a Alfil.