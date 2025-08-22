Tras los escandalosos audios, allanaron la Agencia de Discapacidad y la droguería "Suizo Argentina"

En la madrugada del viernes, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo una serie de allanamientos en el marco de la causa en la que se investiga una trama de corrupción destapada por la difusión de los audios que denuncian supuestas coimas cobradas por la hermana del presidente, Karina Milei. Escandalo que derivó en el desplazamimento de Diego Spagnuolo como titular de la ANDIS.

Cabe destacar que fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo para secuestrar su teléfono celular pero no fue encontrado. Lo mismo ocurrió en las viviendas de Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis.

De acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal Franco Picardi también dispuso el allanamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la droguería Suizo Argentina, que está denunciada en la causa. A su vez, también fueron allanados los domicilios de los dueños de la droguería que pertenece a Eduardo Kovalivker.

El escandalo surgió a raíz de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis y abogado cercano al presidente Javier Milei. Allí, el ahora ex-funcionario menciona presuntas coimas cobradas a laboratorios proveedores de medicamentos, que derivaban en retornos a funcionarios y operadores políticos.

La denuncia también recayó en una de las droguerías y se alude al supuesto rol de Eduardo "Lule" Menem y de Karina Milei en la trama de corrupción. En los audios, Spagnuolo menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.

Fue el abogado Gregorio Dalbón el que ratificó la denuncia y es el fiscal Franco Picardquién lleva adelante la investigación. Desde que estalló el escándalo, ni la Casa Rosada ni el Andis dieron explicaciones sobre los audios ni dieron aclaraciones a si eran autenticos o no.

Ante la polémica, el Gobierno decidió despedir al abogado y designó a Alejandro Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad.