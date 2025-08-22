Tras los escandalosos audios, allanaron la Agencia de Discapacidad y la droguería "Suizo Argentina"

Milei cruzó a la oposición tras rechazo al veto por discapacidad
El presidente se enfrentó a la oposición luego de la sesión en el Congreso y aseguró que, "buscan quebrar al Estado" mientras que el kirchnerismo "busca sabotear el futuro".
Los domicilias allanados estaban registrados a nombre de Diego Spagnuolo, extitular de Andis. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos y sobres con más de 200 mil dólares en efectivo.Nacional22 de agosto de 2025Redacción Alfil
En la madrugada del viernes, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo una serie de allanamientos en el marco de la causa en la que se investiga una trama de corrupción destapada por la difusión de los audios que denuncian supuestas coimas cobradas por la hermana del presidente, Karina Milei. Escandalo que derivó en el desplazamimento de Diego Spagnuolo como titular de la ANDIS.
Cabe destacar que fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo para secuestrar su teléfono celular pero no fue encontrado. Lo mismo ocurrió en las viviendas de Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis.
De acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal Franco Picardi también dispuso el allanamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la droguería Suizo Argentina, que está denunciada en la causa. A su vez, también fueron allanados los domicilios de los dueños de la droguería que pertenece a Eduardo Kovalivker.
El escandalo surgió a raíz de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis y abogado cercano al presidente Javier Milei. Allí, el ahora ex-funcionario menciona presuntas coimas cobradas a laboratorios proveedores de medicamentos, que derivaban en retornos a funcionarios y operadores políticos.
La denuncia también recayó en una de las droguerías y se alude al supuesto rol de Eduardo "Lule" Menem y de Karina Milei en la trama de corrupción. En los audios, Spagnuolo menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.
Fue el abogado Gregorio Dalbón el que ratificó la denuncia y es el fiscal Franco Picardquién lleva adelante la investigación. Desde que estalló el escándalo, ni la Casa Rosada ni el Andis dieron explicaciones sobre los audios ni dieron aclaraciones a si eran autenticos o no.
Ante la polémica, el Gobierno decidió despedir al abogado y designó a Alejandro Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Diputada criticó que la mayoría no haya revertido el veto presidencial que dejó firme el aumento a jubilaciones y pensiones; la norma contemplaba un 7,2% y un bono de $110.000, cuyo impacto fiscal fue cuestionado por el Gobierno y la OPC.
La definición de candidatos aportó nuevos elementos para entender qué está pasando en Argentina
La oposición intentará reunir los votos necesarios en Diputados para revertir los vetos y así habilitar el aumentos a jubilados y la ley de emergencia en discapacidad. Además, también se tratará los cambios en la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y cambios al Impuesto a los Combustibles
La exgobernadora bonaerense publicó su currículum en la peor red social que existe, la de la autoayuda disfrazada de orientación laboral
SUOEM: siguen las repercusiones en Deheza | Chapa y pintura
Según la consultora, la disputa sería altamente polarizada: las dos fuerzas principales concentrarían la mayoría de los escaños (4-4) y la novena banca dependería de quién consolide la tercera minoría, en un contexto de participación estimada en 60%
El intendente coscoíno Raúl Cardinali respalda a Provincias Unidas y consolida a la cabecera departamental como bastión clave del llaryorismo en la Región.
Passerini, Siciliano y Jure compartieron una actividad en Yofre | En el Concejo hubo acuerdo y fueron contra Álvarez Rivero | Sturzenegger y un momento polémico en el Consejo de las Americas | El Concejo aprobó un “Registro de empresas familiares”
Mestre encabezó la primera reunión para coordinar la campaña de la Lista 3 y busca recuperar la militancia con un mensaje de unidad, mientras persisten las tensiones con los comités del interior por el proyecto de Provincias Unidas. Dudas sobre el rol que ocupará Rodrigo de Loredo durante la campaña.