Ante el escándalo del ANDIS, Francos bridó un informe de gestión en Diputados

Ante el escándalo que desata al gobierno nacional tras las filtraciones de los supuestos audios del ex-titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó hoy en la Cámara de Diputados para dar el informe de gestión N°144 sobre la marcha de la gestión.

Francos comenzó su presentación hablando en defensa del plan económico. "Nosotros no gobernamos para perpetuarnos en el poder, sino para rescatar a nuestro país de la decadencia a la que fue sometida y encaminarla hacia un futuro de trabajo, progreso y libertad", aseveró.

En esa línea, el jefe de Gabinete volvió a catalogar el escándalo de los audios como una "operación política". Y sentenció: "Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar".

En cuanto a la investigación, Francos aseguró que el Gobierno responderá "con transparencia y respetando la división de poderes". Sin embargo, evitó meterse de lleno en el contenido de los mensajes.

De las cuatro facultades que nos han delegado, una fue la de ordenar la administración pública y hacerla más eficiente, eliminando funciones duplicadas y gastos improductivos.



En este período, avanzamos en una transformación histórica del Estado: eliminamos organismos que habían… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) August 27, 2025

En su discurso, el Jefe de Gabinete chicaneó en plena sesión al referise al déficit fiscal que dejaron los gobiernos anteriores. "Vimos cómo gran parte de la oposición puso en cuestionamiento el proyecto económico del Gobierno", cuestionó. En esa lineo, se refirió a como, sin nombrarlo, el kirchnerismo dejó al país "al borde del abismo".

En ese sentido, lanzó: "Solo en el 2023, el déficit fue de 100.000 millones de dólares". Y destacó que apenas con el 2% de ese monto alcanzaría para darle un bono a cada jubilado de 56.000 dólares por única vez.

"Resulta completamente indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen obra pública, infraestructura y aumentos para cada sector social", allí acusó a la oposición de "abandonar” a los jubilados. "Les recuerdo que la inflación de 2023 fue de 211%, y el nomenclador lo actualizaron sólo el 93%. ¿Eso no era cruel?", señaló.