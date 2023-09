Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Bullrich llega a Río Cuarto

La periodista recibía un mensaje del informante del PRO, quien le adelantaba que Patricia Bullrich llegaría a la ciudad el próximo martes.

Informante PRO: Al fin tengo novedades para usted. Este martes, Patricia Bullrich tiene una visita programada.

Periodista: Hace mucho que no viene a la ciudad. No recuerdo si el año pasado vino.

I PRO: Me parece que la última vez fue en 2021. Fue muy bien recibida en ese momento. Sobre todo en barrio Alberdi. Ahora va a estar en la plaza central y también tiene previsto un almuerzo con dirigentes. No hay que olvidarse que esta visita se está dando después de una fuerte apuesta: la llegada de Melconian a la Provincia.

P: Me habían dicho que antes de las PASO no venía porque acá estaba midiendo bien y tenían que priorizar otros puntos del país. ¿Esto quiere decir lo contrario?

I PRO: Cuanta maldad (risas). Pero no lo vemos así. De hecho, para antes de las generales sí esperábamos que viniera. Claramente no es el mejor contexto después del resultado de las PASO pero sabemos que en esta región venimos trabajando hace mucho y ganamos la interna con una diferencia importante. Tenemos buenas expectativas para esta visita.

La interna UCR en la Rural

El periodista se acercaba a su informante en el radicalismo para charlar sobre los movimientos de los precandidatos a intendente de la Unión Cívica Radical que dentro de dos semanas se disputarán un lugar en las elecciones municipales del 2024.

Periodista: Le digo que, por ser la Expo Rural, me esperaba mayor movimiento político. Vine en busca de rosca y me fui con las manos vacías. Ni siquiera los vi activos a los precandidatos de su partido. Y eso que queda nada para la interna.

Informante: Me aburrí bastante en la muestra. De los precandidatos tampoco tengo mucho para decirle, solo que dos de los tres estuvieron en el acto central. Gabriel Abrile y Gonzalo Luján estuvieron ambos en el palco, pero me dicen que el médico llegó un poquito tarde y casi se queda sin lugar. De hecho, terminó bien arriba y sentado en el medio de las escalinatas. Pero bueno, había que estar y estuvo.

P: ¿No se había reunido con la comisión directiva de la Sociedad Rural?

I: Sí, el día antes del corte de cinta. Sus competidores ya lo habían hecho hace un tiempo, pero él aprovechó el protagonismo de la Expo para mostrarse activo con el campo.

P: Ya que me dijo lo del palco, ¿por qué Gonzalo Parodi no estuvo en el acto?

I: Para hacerse el distinto (risas). No, bueno… parece que priorizó la recorrida por la muestra y no figurar para la foto en el acto. Parece que el año pasado, cuando vinieron a hacerle compañía a Rodrigo de Loredo y Luis Juez que estaban en plena campaña, no los dejaron sentarse en el palco. Se ahorró la incomodidad de querer figurar, pero parece que anduvo bastante movedizo en la muestra, charlando con productores, emprendedores y vecinos de la ciudad. No fue el único. Lo vi a Gonzalo Luján con su gente haciendo lo mismo.

P: Poco clima de interna igual, ¿no?

I: Puede ser, pero la última semana será la más movida. Están tratando de movilizar a mucha gente y especialmente a los independientes. ¿No le llegó la invitación para votar?

P: Me ha llegado y a mucha gente no radical que conozco también. ¿Estarán cortos de números?

I: ¿Y a usted qué le parece? (Risas).

Críticas a Llamosas por financiamiento de Bomberos

Luego que el intendente Juan Manuel Llamosas acordara con Bomberos Voluntarios iniciar un proyecto para cobrar una tasa impositiva a contribuyentes para financiar establemente a la institución, el dirigente opositor se comunicaba con el periodista para ofrecer su postura.

Dirigente: Es medio un mamarracho lo que hizo el intendente con el financiamiento de Bomberos. En este contexto delicado para la gente que tiene dificultades para pagar impuestos, ¿decide aplicar una nueva tasa? Es tener poca lectura.

Periodista: Veo que no ha caído bien el proyecto.

D: Ningún concejal de la oposición podría estar de acuerdo con una iniciativa tan arbitraria y que ahora será aprobada sin problemas porque la mayoría que tiene le ofrece una escribanía de su Gobierno. No se puede trasladar el problema de los Bomberos a la gente y al próximo Gobierno.

P: Usted está pidiendo que el intendente consulte con ustedes antes de aplicar una medida. ¿No le parece mucho?

D: Cuando las hordas invadieron las calles y empezaron los saqueos, el intendente nos convocó para armar una salida conjunta. ¿Cómo es entonces? ¿Con algunas cosas sí y con otras no? Me parece que no hace falta que nosotros digamos nada más. La gente le va a hacer entender lo mucho que se equivoca.

Carrizo apuntó a Rins

El informante se dirigía a la periodista con un video que circuló en las redes sociales durante el fin de semana. Allí se veía al ex concejal Pablo Carrizo apuntando contra el defensor del Pueblo, Ismael Rins, a partir de un viaje a Colombia en el marco de un Congreso Internacional organizado por la Personería de Bogotá.

Informante: Quizás ya le llegó pero me lo mandaron varias personas. Mire (envía video).

Periodista: A ver.

I: Carrizo señalando al defensor por haber ido a Colombia a un congreso internacional hace unos días. A priori, le diría que me parecía algo rebuscado para raspar al ombudsman. No es la primera vez que participa de actividades así y lo ha mostrado abiertamente en sus redes. Pero Carrizo señaló que, esta vez, Rins no había publicado nada y también le cayó a la concejala Mariana Giorgetti por haber ido a esa actividad.

P: ¿Qué dijo?

I: Aquí viene la ironía de todo: le achaca que no estuvo sesionando en el Concejo esa semana y que se le paga “mucho dinero” para hacerlo. Pero aquí creo que entra en una contradicción. ¿Quién, cuando era concejal, decidió dejar de ir a las comisiones? A él también se le pagaba por eso. En fin, no le niego que esto que lanzó Carrizo sobre el viaje de Rins agitó bastante el avispero. Si el video terminara en una mera acusación, podría quedar en presunciones pero va un poquito más allá.

P: Ahí terminé de ver el video. Se muestran unos documentos de la Secretaría de Economía.

I: Claro. Dos desembolsos. El que más llama la atención es uno que, por lo que muestra Carrizo, tiene fecha del 18 de agosto y dice concretamente que es un pasaje a Colombia para Alicia Peressutti para participar de este Congreso.

P: ¿Peressutti? Bueno, el timing no le ayuda mucho por todo lo que se dio a conocer en estos días.

I: Claramente. La detuvieron por presunta asociación ilícita y fraude. Carrizo sabe que es un tema caliente. Por eso mostró fotos del defensor de Río Cuarto junto a ella. Pero bueno, más allá de que creo que lo que él denuncia es fuerte, tampoco hay que olvidar que Carrizo quiere ser candidato y está tratando de volver a la arena política como el “distinto” pero no es alguien ajeno a todo esto. Más de una vez terminó siendo funcional al oficialismo pero de eso no se habla mucho.