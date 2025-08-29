La UNC abrió un sumario a la exdecana Mariela Parisi tras su imputación judicial

Por Francisco López Giorcelli

La Universidad Nacional de Córdoba resolvió iniciar un sumario administrativo a la ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Mariela Parisi, tras la confirmación de su imputación en el fuero penal por presunta administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. La medida fue adoptada en los últimos días en el marco de los mecanismos de control interno de la Casa de Trejo, que actúan en paralelo a las instancias judiciales.

La pesquisa interna fue impulsada por la directora de Sumarios de la casa de altos estudios, Susana Argento, a través de una nota presentada al Rectorado y al Consejo Superior de la Casa de Trejo. El texto indica que en vistas de delito investigado por la Justicia, es necesario indagar posibles irregularidades internas. De avanzar la indagación, podría culminar en un "juicio académico".

Parisi fue notificada semanas atrás de la imputación dispuesta por la fiscalía federal especializada en delitos contra la administración pública. La investigación se originó a partir de denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo administrativo durante su gestión. Como en todo proceso penal, la imputación no implica culpabilidad sino que constituye un acto procesal formal que permite al Ministerio Público Fiscal profundizar la pesquisa, a la vez que garantiza a la imputada la posibilidad de ejercer plenamente su derecho de defensa.

La UNC, por su parte, decidió dar curso a un sumario administrativo que tiene como objetivo establecer si en el ejercicio de sus funciones al frente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se verificaron conductas que pudieran derivar en responsabilidades institucionales. Dicho sumario se desarrollará conforme al Estatuto Universitario y a la normativa aplicable en materia de procedimientos internos. En este tipo de procesos se recogen testimonios, se analizan documentos y se establecen, en caso de corresponder, medidas disciplinarias, aunque siempre en el ámbito de la vida universitaria y sin interferir con el proceso judicial en marcha.

Desde el Rectorado se subrayó que la apertura del sumario no implica ningún prejuzgamiento sobre la situación judicial de Parisi, sino que responde a la obligación institucional de activar mecanismos de transparencia y control cada vez que una autoridad universitaria resulta involucrada en un expediente penal. Se trata de una práctica ya incorporada en la dinámica de la UNC, que busca resguardar su legitimidad frente a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

El caso reviste una particular relevancia en tanto involucra a una facultad que ha tenido un papel destacado en los últimos años en la formación en comunicación social, periodismo y disciplinas afines, además de su incidencia en el debate académico sobre medios, política y ciudadanía. El hecho de que una ex decana se encuentre alcanzada por una imputación penal y, simultáneamente, por un procedimiento administrativo interno genera un alto nivel de atención pública y mediática, en especial considerando la visibilidad de la facultad y el impacto de sus egresados en distintos ámbitos de la vida social.

En el ámbito judicial, la investigación continuará bajo la órbita del fiscal federal Enrique Senestrari quién lleva adelante la causa. El cuál deberá determinar, a partir de la recolección de pruebas, documentos y testimonios, si corresponde avanzar hacia una instancia de juicio oral o si, por el contrario, se archiva el expediente. Durante todo el proceso, Parisi podrá ejercer su derecho de defensa y presentar los elementos que considere pertinentes para responder a las acusaciones. En ese sentido, la imputación es apenas una etapa preliminar que no define responsabilidades ni condenas, sino que abre la posibilidad de un análisis más exhaustivo de los hechos denunciados.

En el terreno interno, el sumario administrativo tendrá su propia dinámica y plazos, que en la mayoría de los casos se extienden varios meses. Según la normativa universitaria, los procedimientos deben garantizar imparcialidad, debido proceso y respeto por el derecho de defensa. Al término del sumario, las autoridades competentes deberán expedirse sobre la eventual responsabilidad administrativa de Parisi y decidir si corresponde aplicar sanciones, que pueden variar desde advertencias hasta medidas más severas, aunque siempre en el marco de las facultades que la institución posee sobre sus autoridades.

La coexistencia de un proceso penal y un procedimiento administrativo interno es habitual en casos de este tipo y responde a la necesidad de la universidad de no permanecer pasiva frente a situaciones que impactan en su credibilidad institucional. Al abrir el sumario, la UNC procura dejar en claro que cualquier imputación que involucre, en este caso a un ex funcionario universitario, será atendida con mecanismos formales de revisión y transparencia, más allá de lo que resuelva la Justicia.

En términos institucionales, la decisión de avanzar con el sumario también busca preservar la confianza de la comunidad universitaria en sus autoridades y en el funcionamiento de los órganos de control. En los últimos años, la UNC se ha visto en la necesidad de gestionar distintos episodios vinculados a cuestionamientos administrativos y financieros, y en cada caso procuró actuar con independencia de la Justicia, pero sin desconocer la importancia de coordinar ambos planos. El caso de Parisi, en ese marco, constituye un nuevo desafío para la cultura de control y supervisión de la universidad.

A lo largo de su historia reciente, la Casa de Trejo ha debido equilibrar dos principios fundamentales: la defensa de la presunción de inocencia de las personas alcanzadas por procesos judiciales y la obligación de preservar la integridad institucional. El sumario a la ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se inscribe en esa lógica: no prejuzga sobre el resultado de la causa penal, pero habilita a la universidad a revisar internamente las actuaciones de una de sus ex autoridades.

Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso en el fuero provincial, donde se aguarda la recopilación de pruebas que permitan a la fiscalía definir los pasos a seguir. La UNC, por su parte, continuará con el proceso administrativo interno. El desenlace de ambos expedientes permanece abierto, pero la decisión de la universidad de intervenir con sus propios mecanismos ya marca una posición clara: la Casa de Trejo no dejará sin respuesta las situaciones que comprometan a su cuerpo de autoridades, incluso cuando se trate de funcionarios que ya no se encuentran en ejercicio.