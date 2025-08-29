La UNC abrió un sumario a la exdecana Mariela Parisi tras su imputación judicial

La UNC activó este procedimiento administrativo luego de que la Justicia federal iniciara acciones a Mariela Parisi, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Universidad29 de agosto de 2025Francisco Lopez GiorcelliFrancisco Lopez Giorcelli
parisi
Por Francisco López Giorcelli 
La Universidad Nacional de Córdoba resolvió iniciar un sumario administrativo a la ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Mariela Parisi, tras la confirmación de su imputación en el fuero penal por presunta administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. La medida fue adoptada en los últimos días en el marco de los mecanismos de control interno de la Casa de Trejo, que actúan en paralelo a las instancias judiciales.
La pesquisa interna fue impulsada por la directora de Sumarios de la casa de altos estudios, Susana Argento, a través de una nota presentada al Rectorado y al Consejo Superior de la Casa de Trejo. El texto indica que en vistas de delito investigado por la Justicia, es necesario indagar posibles irregularidades internas. De avanzar la indagación, podría culminar en un "juicio académico". 
Parisi fue notificada semanas atrás de la imputación dispuesta por la fiscalía federal especializada en delitos contra la administración pública. La investigación se originó a partir de denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo administrativo durante su gestión. Como en todo proceso penal, la imputación no implica culpabilidad sino que constituye un acto procesal formal que permite al Ministerio Público Fiscal profundizar la pesquisa, a la vez que garantiza a la imputada la posibilidad de ejercer plenamente su derecho de defensa.
La UNC, por su parte, decidió dar curso a un sumario administrativo que tiene como objetivo establecer si en el ejercicio de sus funciones al frente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se verificaron conductas que pudieran derivar en responsabilidades institucionales. Dicho sumario se desarrollará conforme al Estatuto Universitario y a la normativa aplicable en materia de procedimientos internos. En este tipo de procesos se recogen testimonios, se analizan documentos y se establecen, en caso de corresponder, medidas disciplinarias, aunque siempre en el ámbito de la vida universitaria y sin interferir con el proceso judicial en marcha.
Desde el Rectorado se subrayó que la apertura del sumario no implica ningún prejuzgamiento sobre la situación judicial de Parisi, sino que responde a la obligación institucional de activar mecanismos de transparencia y control cada vez que una autoridad universitaria resulta involucrada en un expediente penal. Se trata de una práctica ya incorporada en la dinámica de la UNC, que busca resguardar su legitimidad frente a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.
El caso reviste una particular relevancia en tanto involucra a una facultad que ha tenido un papel destacado en los últimos años en la formación en comunicación social, periodismo y disciplinas afines, además de su incidencia en el debate académico sobre medios, política y ciudadanía. El hecho de que una ex decana se encuentre alcanzada por una imputación penal y, simultáneamente, por un procedimiento administrativo interno genera un alto nivel de atención pública y mediática, en especial considerando la visibilidad de la facultad y el impacto de sus egresados en distintos ámbitos de la vida social.
En el ámbito judicial, la investigación continuará bajo la órbita del fiscal federal Enrique Senestrari quién lleva adelante la causa. El cuál deberá determinar, a partir de la recolección de pruebas, documentos y testimonios, si corresponde avanzar hacia una instancia de juicio oral o si, por el contrario, se archiva el expediente. Durante todo el proceso, Parisi podrá ejercer su derecho de defensa y presentar los elementos que considere pertinentes para responder a las acusaciones. En ese sentido, la imputación es apenas una etapa preliminar que no define responsabilidades ni condenas, sino que abre la posibilidad de un análisis más exhaustivo de los hechos denunciados.
En el terreno interno, el sumario administrativo tendrá su propia dinámica y plazos, que en la mayoría de los casos se extienden varios meses. Según la normativa universitaria, los procedimientos deben garantizar imparcialidad, debido proceso y respeto por el derecho de defensa. Al término del sumario, las autoridades competentes deberán expedirse sobre la eventual responsabilidad administrativa de Parisi y decidir si corresponde aplicar sanciones, que pueden variar desde advertencias hasta medidas más severas, aunque siempre en el marco de las facultades que la institución posee sobre sus autoridades.
La coexistencia de un proceso penal y un procedimiento administrativo interno es habitual en casos de este tipo y responde a la necesidad de la universidad de no permanecer pasiva frente a situaciones que impactan en su credibilidad institucional. Al abrir el sumario, la UNC procura dejar en claro que cualquier imputación que involucre, en este caso a un ex funcionario universitario, será atendida con mecanismos formales de revisión y transparencia, más allá de lo que resuelva la Justicia.
En términos institucionales, la decisión de avanzar con el sumario también busca preservar la confianza de la comunidad universitaria en sus autoridades y en el funcionamiento de los órganos de control. En los últimos años, la UNC se ha visto en la necesidad de gestionar distintos episodios vinculados a cuestionamientos administrativos y financieros, y en cada caso procuró actuar con independencia de la Justicia, pero sin desconocer la importancia de coordinar ambos planos. El caso de Parisi, en ese marco, constituye un nuevo desafío para la cultura de control y supervisión de la universidad.
A lo largo de su historia reciente, la Casa de Trejo ha debido equilibrar dos principios fundamentales: la defensa de la presunción de inocencia de las personas alcanzadas por procesos judiciales y la obligación de preservar la integridad institucional. El sumario a la ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se inscribe en esa lógica: no prejuzga sobre el resultado de la causa penal, pero habilita a la universidad a revisar internamente las actuaciones de una de sus ex autoridades.
Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso en el fuero provincial, donde se aguarda la recopilación de pruebas que permitan a la fiscalía definir los pasos a seguir. La UNC, por su parte, continuará con el proceso administrativo interno. El desenlace de ambos expedientes permanece abierto, pero la decisión de la universidad de intervenir con sus propios mecanismos ya marca una posición clara: la Casa de Trejo no dejará sin respuesta las situaciones que comprometan a su cuerpo de autoridades, incluso cuando se trate de funcionarios que ya no se encuentran en ejercicio.
Te puede interesar
diagonal

Anarquía universitaria

Javier Boher
Universidad29 de agosto de 2025

El vídeo viral de la violencia en la UBA es una pequeña muestra de todo lo que funciona mal en las casas de altos estudios

fuc-unc

Universidad bajo fuego: Milei prepara el veto y los docentes cordobeses prenden la mecha

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad27 de agosto de 2025

La ley de financiamiento universitario fue aprobada en el Congreso, pero la Casa Rosada ya adelantó que no la hará efectiva. En Córdoba, ADIUC movilizó al Consejo Superior y presentó un documento lapidario contra el gobierno nacional. El gremio pide que la UNC convoque a una nueva Marcha Federal y que el CIN no se quede en los gestos simbólicos.

1755602844529

El Consejo Social Consultivo se planta por más voces para defender la universidad pública

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad20 de agosto de 2025

La UNC renovó la conformación de su órgano ad honorem que nuclea a gremios, organizaciones sociales, sectores productivos y organismos de derechos humanos. Con nuevos integrantes, el Consejo Social Consultivo pidió a los senadores tratar la ley de financiamiento universitario y repudió el veto presidencial, en un gesto político que refuerza la defensa de la educación pública en medio del ajuste.

unnamed

Paro universitario histórico: la UNC enfrenta el ajuste de Milei

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad14 de agosto de 2025

Con una semana completa de paro docente y no docente, la Universidad Nacional de Córdoba se suma a la pulseada nacional contra el recorte presupuestario y salarial del Gobierno. Entre cifras oficiales cuestionadas, respaldo del Rectorado y apoyo provincial, el conflicto escala y amenaza con paralizar el segundo cuatrimestre.

Lo más visto
martin-llaryora-y-juan-schiarettijpg

Quién hace qué en la campaña del PJ

Yanina Soria
Provincial28 de agosto de 2025

El peronismo provincial se juega octubre a todo o nada. Diseño de una campaña con roles fuertes para cubrir toda la provincia. Para el ausentismo, impone el aparato político. Instalar la marca Provincias Unidas, el objetivo. El sábado, acto con el PJ Capital.

enroque-de-loredo

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto28 de agosto de 2025

De Loredo durísimo contra Francos en el Congreso | Desembarco cordobesista en CABA | Casado suma otro proyecto de Regulación de las Manifestaciones | Restitución del feriado | Viene Lorenzatti