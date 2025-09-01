Alfil Negro

Enroque Corto01 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
luis-juez (12)

Luis Juez

El senador tuvo una semana zigzagueante en su relación con los libertarios. Crítico por discapacidad y cercano en los actos de campaña.

enroque-colegio-abogados

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto29 de agosto de 2025

Los 100 años de Abogados | La guerra de los fiscales | Baldassi en Bell Ville | LLA rompe la inercia

enroque-de-loredo

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto28 de agosto de 2025

De Loredo durísimo contra Francos en el Congreso | Desembarco cordobesista en CABA | Casado suma otro proyecto de Regulación de las Manifestaciones | Restitución del feriado | Viene Lorenzatti

MUNI (8)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto26 de agosto de 2025

¿Campaña Low Cost para el PJ? | Rossi salió a ratificar su apoyo a la lista de Mestre | Balastegui pide obras en el horario nocturno | Lazos con Portugal | Despersonalizar la publicidad

