Alfil Negro

Los nombres que se barajan para el bloque oficialista y la teoría de la dupla Bettina Marengo Provincial 29 de agosto de 2025 Si Siciliano llega al Congreso, dejará vacante la conducción de la bancada de Hacemos Unidos en una Legislatura que el llaryorismo admite “domada” pero con un oficialismo heterogéneo. ¿Cuerpo colegiado para equilibrar interior y Capital? Los nombres.

Schiaretti vuelve a agitar a la UCR y esperan por foto victoriosa en Corrientes Gabriel Silva Provincial 29 de agosto de 2025 El cordobés viajó al cierre de campaña de Valdés y se mostró también con Pullaro. En el radicalismo ya hay sectores que reconocen la preocupación y tanto en la UCR como en el PJ ensayan una fórmula nacional entre el exgobernador cordobés y el caudillo del Litoral.

La UNC abrió un sumario a la exdecana Mariela Parisi tras su imputación judicial Francisco Lopez Giorcelli Universidad 29 de agosto de 2025 La UNC activó este procedimiento administrativo luego de que la Justicia federal iniciara acciones a Mariela Parisi, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Siciliano recorrió el departamento Colón en el marco de las elecciones legislativas Redacción Alfil Provincial 29 de agosto de 2025 El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas visitó las localidades de Colonia Caroya y Río Ceballos para trabajar en la estrategia electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre.