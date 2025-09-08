Nicolás Pino (presidente de la Sociedad Rural Argentina) y Sergio Busso (ministro de Bioagroindustria de la Provincia) e

La Expo Rural de Huinca, antesala de RC

La periodista dialogaba con el militante peronista sobre la Expo Rural de Huinca Renancó que tuvo lugar sobre el fin de semana.

Periodista: ¿Cómo se imagina la Expo Rural de Río Cuarto? Le deben haber comentado algo sobre la expo de Huinca. Vi que estuvo el presidente de la SRA, Nicolás Pino.

Militante peronista: Hubo reclamos pero los discursos, en general, equilibrados. No iba a esperar que le tiren dardos a Nación. En el caso del ministr (Sergio) Busso, habló mucho sobre la articulación público-privada. Algo que el propio Pino también destacó de Córdoba y el aporte del gobierno provincial en obras de infraestructura. Busso, como buen vocero de esta zona, habló de la Ley de Igualdad Territorial y como eso beneficiaría al “sur sur”. También le tiró flores a Pino por su rol como conductor de la entidad. La que fue bastante directa con Nación fue la intendenta (Ana Lucía Bolaño).

Periodista: ¿Qué dijo?

M P: Muy en línea con lo que ya vienen planteando varios intendentes sobre el estado de las rutas. Ella habló sobre el reclamo por obras de reparación en la Ruta 35, que además es clave para que circule la producción de la región.

P: Bueno. Más allá de eso, mucha moderación parece. ¿Cómo cree que será el discurso en Río Cuarto?

M P: El gobierno nacional entró en un momento muy complicado. Con cuestionamientos que no se pueden obviar por todo el tema de las presuntas coimas. Pero tampoco se puede ignorar que, este año, Nación le tiró varios guiños al campo en cuanto a algunos reclamos. Incluso hubo cierta “defensa” de dirigentes ruralistas a los aplausos en la Expo de Palermo cuando el presidente Milei habló de los vetos. Entonces, la verdad, no sé bien qué esperar…

“No es con él”

En un fin de semana tranquilo para la ciudad, el periodista aprovechaba para consultarle al dirigente peronista sobre algunos hechos de los últimos días.

Periodista: ¿Qué me cuenta?

Informante: Que nos ponemos cada vez más viejos, pero todo sigue igual. Lo único, no me esperaba ver otro versus entre un De la Sota y un Schiaretti. No después de casi treinta años juntos…

P: ¿Lo preocupa ese choque?

I: No sé si la palabra es preocupación. Sí creo que no es bonito que nos tiremos entre nosotros cuando sabemos que el enemigo está en otro lado. Está bien que los libertarios se golpean solos, pero el cordobesismo no tiene por qué estar metido en esto.

P: ¿Y de quién es la responsabilidad?

I: Un poco y un poco. Van a decir que Natalia (de la Sota) se cortó sola y los traicionó, pero creo que tampoco se hizo mucho por mantenerla adentro.

P: Estuvo por acá la diputada. ¿La saludó?

I: Si me acercaba a cien metros de ella, me matan (risas). Pero me llamó la atención algo y me parece bien marcarlo.

P: ¿Qué?

I: ¿Vio que cuando vienen los dirigentes de las grandes capitales opinan sobre cómo se ve la ciudad? Cuando son opositores del Gobierno local, peor todavía. Bueno, Natalia no opinó nada de la ciudad y eso que la recorrió. No la escuché decir ni “mu” sobre el estado de las calles, de las barriadas, de las necesidades que pueda haber. ¿Entiende?

P: ¿A qué va con esto?

I: Que su pelea con los dirigentes de Provincias Unidas parece eximirlo al intendente (Guillermo De Rivas). Y él tampoco se ha manifestado contra ella con el libreto que mandan de Córdoba. Claro está que Guillermo no es candidato, pero podrían estar metidos en la misma pelea. Me parece que Natalia dio a entender que no es con él la cosa y De Rivas tampoco quiere cortar el vínculo porque nadie sabe lo que viene más adelante. Creo que están en buenos términos.

La letra chica

La cronista recibía un mensaje del trabajador municipal, quien remarcaba aspectos del último acuerdo salarial firmado entre la Municipalidad y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Informante: ¿Me parece o leí que el aumento de acá a fin de año sería de un 30% según el gremio? Me dio mucha risa.

Periodista: Eso dice en el comunicado oficial. Que con el último acta acuerdo firmado, habría un incremento del 30% para lo que resta del año.

I: Déjeme decirle la letra chica, que es lo que estamos advirtiendo desde la Lista Azul. Ese 30% que dice el gremio es un número inflado, básicamente. Lo que hacen es tomar en cuenta los distintos ítems como, por ejemplo, las asignaciones familiares. Pero la verdad, no todos los trabajadores los cobran. Es necesaria una verdadera recomposición salarial además del aumento. Ya que el gremio dijo en su momento que el básico debiera alcanzar la canasta básica y estamos lejos de eso.

P: ¿Entonces cuál sería el aumento sin tener en cuenta esos ítems?

I: Mensualmente, por lo que calculamos, no llega al 1,5% mensual. Para una categoría 2 administrativa, el aumento a diciembre sería de poco más de $50 mil. Nada. A eso, le sumo otro dato. Hace un mes, Diego Pinto (de la Lista Azul) presentó una nota dirigida al sindicato. Pidió información sobre los últimos dos balances, conocer cuáles son los integrantes actuales de la comisión directiva, el listado de los delegados, entre otras cosas. Hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Ruido en el EMOS

La cronista recibía un mensaje del trabajador del EMOS, quien le comentaba sobre un “run run” que dio vueltas en las oficinas del ente en los últimos días.

Trabajador EMOS: Si nadie se lo dijo aún, le cuento que no se lo ha visto mucho al presidente del EMOS (Juan José Oses) por estos días. Parece que algunos planteos que hizo la oposición, dando a entender que tendrían el visto bueno de Oses, hicieron algo de ruido.

Periodista: Uno de sus colegas me dijo eso el otro día pero no mucho más. No sabía que se había extendido esa ausencia.

T E: Más allá de esta situación reciente, hace rato que en el EMOS corren algunos rumores. Porque la verdad, tampoco se lo ve mucho a uno de sus asesores más cercanos. Se habla incluso de posibles “vientos de cambio”.

P: ¿Si?

T E: Por supuesto, es un comentario. Como tantos que se hacen. Pero le sugiero que chusmee algunas imágenes de lo que han sido las últimas reuniones de gabinete y ahí se va a dar cuenta de lo que hablo. Hay personas que estaban en la gestión Llamosas y que no tuvieron un lugar al principio de la actual gestión pero han ganado más presencia últimamente. También han tenido más protagonismo en la propia actividad del PJ y le diría que están presentes en casi todos los actos del gobierno municipal. Se dice que, si llegase a haber cambios en el EMOS, podrían venir por ahí…

P: Lo voy a tomar con muchas pinzas. Quizás es un simple “impasse”. Acuérdese que hace un tiempo también se hablaba de posibles cambios en el gabinete y…

T E: Si, a lo del posible cambio tómelo con pinzas. Capaz no pasa nada. Pero que el presidente no ha estado yendo al ente en estos días… es así. Y por supuesto que hizo ruido después de todo lo que dijo la oposición.





