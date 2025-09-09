El gobernador Llaryora visitó Cosquín con una batería de anuncios y aportes para la ciudad

Cosquín. En una jornada cargada de anuncios y entregas, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, visitó el pasado viernes la ciudad de Cosquín, donde junto al intendente Raúl Cardinali encabezó una agenda que incluyó inversiones millonarias, aportes para instituciones locales, mejoras en infraestructura y acciones vinculadas a la educación, la salud y la inclusión.

Uno de los anuncios más trascendentes fue la desanexación de la Escuela Brigadier Bustos Anexo, que se transformará en una nueva escuela provincial. El establecimiento contará en breve con un gabinete tecnológico y conectividad mediante internet satelital Starlink, y en una segunda etapa con la construcción de nuevas aulas, lo que permitirá dar respuesta a la creciente demanda educativa de la ciudad.

En el mismo marco, se concretó la entrega de equipos Prócer 3 con Inteligencia Artificial para estudiantes con discapacidad, una política orientada a garantizar la inclusión y el acceso a nuevas herramientas de aprendizaje.

La jornada también estuvo marcada por la inversión en instituciones intermedias y centros vecinales de Cosquín, que recibieron $5 millones en aportes económicos para fortalecer sus proyectos comunitarios.

En materia de salud, la ciudad ya cuenta con una nueva ambulancia para el Hospital Municipal Dr. Armando Cima, ampliando la capacidad de respuesta ante emergencias.

La infraestructura urbana también se vio beneficiada: la Provincia anunció un aporte de $200 millones para obras de cordón cuneta, fundamentales para el ordenamiento y la mejora de la transitabilidad en los barrios.

Por otro lado, se entregaron más de 140 escrituras sociales, lo que otorga seguridad jurídica a numerosas familias coscoínas, y más de 40 créditos a emprendedores locales, destinados a impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo en la ciudad.

El intendente Raúl Cardinali destacó la importancia del acompañamiento provincial: “Cosquín necesita respuestas concretas a años de postergación. Con el apoyo del gobernador Llaryora estamos dando pasos firmes en educación, salud, infraestructura. Este es el camino para recuperar el orgullo de nuestra ciudad”, expresó.

La visita del gobernador se enmarca en una estrategia de trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios, con el objetivo de llevar soluciones inmediatas y sostenibles a las comunidades del interior cordobés.

Más allá de los anuncios concretos, la visita dejó en claro la sintonía política entre el gobernador Llaryora y el intendente Cardinali. En un contexto donde la región de Punilla busca recuperar protagonismo, Cardinali se posiciona como un eje articulador clave: por un lado, consolidando a Cosquín como centro de referencia cultural, turístico y social del valle; y por el otro, generando puentes de gestión con la Provincia que le permiten acceder a recursos y obras estratégicas. Esa capacidad de diálogo y construcción conjunta lo proyecta como una figura de peso creciente en el corredor, con un rol que trasciende las fronteras de la ciudad y lo instala en la agenda política provincial.