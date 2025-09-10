Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior

Cadena nacional: Milei presentará este lunes el presupuesto 2026
Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras la tercera reunión de la mesa política que convocó el presidente Javier Milei. La trasmisión será a las 21 horas
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, oficializó la designación del flamante ministro, cuyo objetivo ahora será fomentar el contacto entre mandatarios y "retomar el diálogo con los gobernadores afines".Nacional10 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Esta mañana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, oficializó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior. El anuncio se realizó luego de que el presidente, Javier Milei, encabezara una reunión en la que también formó parte el ministro de Economía, Luis Caputo.
Uno de los reclamos que se repite entre los gobernadores es la falta de un interlocutor directo y con poder de decisión dentro del gobierno nacional.
A través de su cuenta de X, el jefe de Gabinete informó: "Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán".
Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro.— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 10, 2025
En esta nueva etapa en que… pic.twitter.com/1aZvqZlzCU
"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", agregó.
Hasta este miércoles, Catalán era la mano derecha de Francos, ocupandose junto a el del diálogo entre las provincias. Sin embargo, ahora tendrá el objetivo de fomentar ese contacto con las provincias, en este sentido, el jefe de Gabinete hizo énfasis en "retomar el diálogo con los gobernadores afines".
De este modo, el Ejecutivo descartaría a dirigentes del peronismo progresista, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin embargo, ese rechazo también podría incluir al gobernador Martín Llaryora, quien, en el marco de las elecciones legislativas, formó el frente Provincias Unidas junto a otros mandatarios que se oponen a las medidas económicas de Milei.
Tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerense, el gobernador tuiteó: "Una La Libertad Avanza debilitada, favorece a Provincias Unidas. Por la crisis que creó al asumir el propio Milei una derrota de una elección en la que no estaba en juego su modelo, se potenció el malestar económico y la caída de las expectativas. El escenario de 10 puntos nacionales de Provincias Unidas, aparece como posible"
Los titulares del PAMI y la ANSES de Bell Ville compartieron una curiosa lectura de los resultados de PBA: aseguraron que los bonaerenses votaron al PJ porque “les gusta cagar en un balde”. En el hervidero que dejó la derrota, las “Fuerzas del Cielo” cuestionaron que se ataque a los votantes (para pegarle a los “karinos”). Oportunidad para las “segundas marcas” que competirán en octubre.
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad dio un paso al costado y se negó a acompañar la postura los dueños de la droguería Suizo Argentina.
El presidente se reunió con su partido en la Casa Rosa por segunda vez tras el triunfo de el Kirchnerismo en Buenos Aires. La reunión duró alrededor de 2 horas y se espera que haya contacto con los gobernadores.
En el marco de su campaña política y luego de que el gobierno nacional convoque a una mesa federal para dialogar con mandatarios provinciales, Provincias Unidas se prepara para la Exposición Rural de Río Cuarto.
El candidato a diputado radical visitaría la Capital Alterna en el marco de la Expo Rural. Se prevé que también recorra la región y apueste por contener al núcleo duro que tradicionalmente vota a la UCR. Casari, uno de los pocos intendentes del departamento que acompaña la Lista 3.
Prunotto recupera un pedazo de la CGT para el Panal | Por ahora, todo frío para que se hacen los rulos con el Gabinete | El reproche de Juez | Por la sesión en Laboulaye, Dante Rossi apuntó al “marketing” del peronismo
El Comité Provincia de la UCR emitió un comunicado oficial respaldando la candidatura de Ramón Mestre, al frente de la Lista 3. Para su emisión, hubo comidilla y ahora nadie se hace cargo.
Lo resolvieron en el chat de Provincias Unidas el lunes. El viernes 10.30 visitarán la Rural de Rio Cuarto y está previsto que estén los seis y el candidato Juan Schiaretti. Es la única construcción de mandatarios post foto del CFl en junio y post faltazo generalizado a Tucumán de julio. El bonaerense había llamado a construir con otros sectores luego de su contundente triunfo sobre la Libertad Avanza.
