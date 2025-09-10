Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, oficializó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior. El anuncio se realizó luego de que el presidente, Javier Milei, encabezara una reunión en la que también formó parte el ministro de Economía, Luis Caputo.

Uno de los reclamos que se repite entre los gobernadores es la falta de un interlocutor directo y con poder de decisión dentro del gobierno nacional.

A través de su cuenta de X, el jefe de Gabinete informó: "Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán".

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", agregó.

Hasta este miércoles, Catalán era la mano derecha de Francos, ocupandose junto a el del diálogo entre las provincias. Sin embargo, ahora tendrá el objetivo de fomentar ese contacto con las provincias, en este sentido, el jefe de Gabinete hizo énfasis en "retomar el diálogo con los gobernadores afines".

De este modo, el Ejecutivo descartaría a dirigentes del peronismo progresista, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin embargo, ese rechazo también podría incluir al gobernador Martín Llaryora, quien, en el marco de las elecciones legislativas, formó el frente Provincias Unidas junto a otros mandatarios que se oponen a las medidas económicas de Milei.

Tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerense, el gobernador tuiteó: "Una La Libertad Avanza debilitada, favorece a Provincias Unidas. Por la crisis que creó al asumir el propio Milei una derrota de una elección en la que no estaba en juego su modelo, se potenció el malestar económico y la caída de las expectativas. El escenario de 10 puntos nacionales de Provincias Unidas, aparece como posible"