Cadena nacional: Milei presentará este lunes el presupuesto 2026

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras la tercera reunión de la mesa política que convocó el presidente Javier Milei. La trasmisión será a las 21 horas

Nacional10 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
mileijpg

Este 15 de septiembre, el presidente Javier Milei anunciará el presupuesto 2026 por cadena nacional. La noticia llega tras la tercera reunión de la mesa política en la Casa Rosada, convocada por el mandatario tras la derrota legislativa en Buenos Aires.

“El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. Fin”, informó el vocero presidencial.

Previo al anuncio, el Presidente se reunió por tercera vez con miembros de su Gabinete en Casa Rosada con el objetivo de establecer las prioridades de gestión antes del inicio de la campaña de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El encuentro había sido convocado para las 9:30 horas en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Además de Milei, los asistentes eran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación), Gerardo Werthein (Cancillería), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad Nacional) y Luis Petri (Defensa); así como los secretarios presidenciales Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica).

También estuvo presente el asesor presidencial, Santiago Caputo. Sin embargo, no asistió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

En sintonía a la reunión, el Presidente designo a Lisandro Catalán como ministro del Interior, el mismo se ocupará de ser el interlocutor entre los gobernadores. 

