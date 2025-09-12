Enroque Corto

Adiuc va a paro por el veto de Milei

El informante universitario llamó al periodista para contarle cómo cayó el veto del presidente en la UNC.

Periodista: Amigo, estaba esperando su llamada…

Informante Universitario: Y sí… cuando pude dejar de masticar bronce lo llamé… le cuenta que en la UNC, cómo en todo el ámbito universitario, el veto a la Ley de Financiamiento cayó muy pero muy mal.

P.: No esperaba otra cosa…

I.U.: Realmente… ¡no hay resultado electoral que haga recapacitar a esta gente!

P.: Cuénteme, ¿qué van a hacer?

I.U.: Para empezar, en ADIUC vamos a un paro de 48 horas, para empezar…

P.: ¿Se convoca a una movilización?

I.U.: Desde luego, pero eso va a suceder en el mismo momento en que el Congreso esté tratando el veto, para hacer fuerza y que caiga. Lo tengo al tanto…

Fassi acomodó el equipo



Si no puedes con tu enemigo, únete a él. El presidente de Talleres, Andrés Fassi, aplicó la máxima de la guerra en medio de un mal momento institucional y deportivo del club de barrio Jardín.

Informante: Fassi encabezó una conferencia de prensa que concitó gran atención. Nadie quedó defraudado en términos de novedad periodística, le digo. El dirigente le pidió disculpas nada más ni nada menos que a su eterno adversario, el titular de la AFA, Cladio "Chiqui" Tapia.

Alfil: Pero si tenían un tema judicial pendiente...

Informante: Vio cómo es esto. Más vale retroceder que caer. El tema de las SAD que Fassi abrazó se quedó sin gas. Macri desapareció del mapa y el presidente Milei se debilitó y ya no tiene en la mira la conducción de la AFA. Hay Tapia para rato, le digo.

Alfil: Lo dejan solo a Milei che. Además, Fassi era candidato a gobernador según algunos colegas míos...

Informante: Nada se lo impide, pero que quiere que le diga, será más adelante.

Pullaro y Frigerio, de nuevo en Córdoba

El arrino del radical hoy a Córdoba con motivo de la convocatoria que hicieron desde Provincias Unidas es uno de los temas de la semana. Sin embargo, la semana que viene el santafesino estará una vez más en la provincia, aunque en este caso en compañía de su par de Entre Ríos, el hombre del PRO, Rogelio Frigerio.

Informante: Angende la fecha porque vienen los gobernadores

Periodista: Esa información es vieja. Hoy van a estar en Río Cuarto

Informante: Hágame caso y anote porque este miércoles Pullaro regresa a Córdoba y es a otro evento. Se trata de las jornadas de desarrollo productivo y competitividad de la región centro. El encuentro será en el Centro de Convenciones de Córdoba. La apertura estará a cargo de Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio. Le mando un abrazo.

La incógnita por el lugar y lo sucedido en Jesús María

El rol y la presencia de los integrantes del esquema libertario hoy en la Rural de Río Cuarto es uno de los temas del día. Esencialmente porque el Imperio del Sur se convertirá en el epicentro político a nivel nacional y por lo que ocurrió el pasado fin de semana cuando los libertarios estuvieron en la Rural, pero de Jesús María.

Informante: El tema es adónde van…

Periodista: ¿Por?

I: Y, me imagino que sabe lo que ocurrió en Jesús María los otros días.

P: Sí, pero amplíe.

I: Los muchachos llegaron acompañados por el exintendente, ex hombre fuerte de la Rural en el norte y ahora radical con peluca, Luis Picat. Y al parecer, los hombres llegaron con todas las ínfulas.

P: ¿Ah sí?

I: ¡Claro! Y creyeron que los iban a dejar estar en el palco oficial, algo que no ocurrió porque los mandaron a un costadito, y porque además ni siquiera los nombró el locutor. Por eso, me parece que lo de mañana en Río Cuarto puede venir para otro sapo en dos fines de semanas consecutivos.

P: Mmm…