Enroque Corto

Enroque CortoEnroque Corto12 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Adiuc va a paro por el veto de Milei
El informante universitario llamó al periodista para contarle cómo cayó el veto del presidente en la UNC.
Periodista: Amigo, estaba esperando su llamada…
Informante Universitario: Y sí… cuando pude dejar de masticar bronce lo llamé… le cuenta que en la UNC, cómo en todo el ámbito universitario, el veto a la Ley de Financiamiento cayó muy pero muy mal.
P.: No esperaba otra cosa…
I.U.: Realmente… ¡no hay resultado electoral que haga recapacitar a esta gente!
P.: Cuénteme, ¿qué van a hacer?
I.U.: Para empezar, en ADIUC vamos a un paro de 48 horas, para empezar…
P.: ¿Se convoca a una movilización?
I.U.: Desde luego, pero eso va a suceder en el mismo momento en que el Congreso esté tratando el veto, para hacer fuerza y que caiga. Lo tengo al tanto…
Fassi acomodó el equipo
Si no puedes con tu enemigo, únete a él. El presidente de Talleres, Andrés Fassi, aplicó la máxima de la guerra en medio de un mal momento institucional y deportivo del club de barrio Jardín.
Informante: Fassi encabezó una conferencia de prensa que concitó gran atención. Nadie quedó defraudado en términos de novedad periodística, le digo. El dirigente le pidió disculpas nada más ni nada menos que a su eterno adversario, el titular de la AFA, Cladio "Chiqui" Tapia.
Alfil: Pero si tenían un tema judicial pendiente...
Informante: Vio cómo es esto. Más vale retroceder que caer. El tema de las SAD que Fassi abrazó se quedó sin gas. Macri desapareció del mapa y el presidente Milei se debilitó y ya no tiene en la mira la conducción de la AFA. Hay Tapia para rato, le digo.
Alfil: Lo dejan solo a Milei che. Además, Fassi era candidato a gobernador según algunos colegas míos...
Informante: Nada se lo impide, pero que quiere que le diga, será más adelante.
Pullaro y Frigerio, de nuevo en Córdoba
El arrino del radical hoy a Córdoba con motivo de la convocatoria que hicieron desde Provincias Unidas es uno de los temas de la semana. Sin embargo, la semana que viene el santafesino estará una vez más en la provincia, aunque en este caso en compañía de su par de Entre Ríos, el hombre del PRO, Rogelio Frigerio.
Informante: Angende la fecha porque vienen los gobernadores
Periodista: Esa información es vieja. Hoy van a estar en Río Cuarto
Informante: Hágame caso y anote porque este miércoles Pullaro regresa a Córdoba y es a otro evento. Se trata de las jornadas de desarrollo productivo y competitividad de la región centro. El encuentro será en el Centro de Convenciones de Córdoba. La apertura estará a cargo de Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio. Le mando un abrazo.
La incógnita por el lugar y lo sucedido en Jesús María
El rol y la presencia de los integrantes del esquema libertario hoy en la Rural de Río Cuarto es uno de los temas del día. Esencialmente porque el Imperio del Sur se convertirá en el epicentro político a nivel nacional y por lo que ocurrió el pasado fin de semana cuando los libertarios estuvieron en la Rural, pero de Jesús María.
Informante: El tema es adónde van…
Periodista: ¿Por?
I: Y, me imagino que sabe lo que ocurrió en Jesús María los otros días.
P: Sí, pero amplíe.
I: Los muchachos llegaron acompañados por el exintendente, ex hombre fuerte de la Rural en el norte y ahora radical con peluca, Luis Picat. Y al parecer, los hombres llegaron con todas las ínfulas.
P: ¿Ah sí?
I: ¡Claro! Y creyeron que los iban a dejar estar en el palco oficial, algo que no ocurrió porque los mandaron a un costadito, y porque además ni siquiera los nombró el locutor. Por eso, me parece que lo de mañana en Río Cuarto puede venir para otro sapo en dos fines de semanas consecutivos.
P: Mmm…
Alumbrado: se aprobó el pliego en 2° lectura y hubo reproches a Benítez
El pliego licitatorio fue aprobado por mayoría. La radical Nalli y el juecista Benítez votaron en contra y el libertario Lamberghini se abstuvo. En la sesión, se reflotó el planteo de Benítez, quien había pedido la anulación del voto de Florencia Stinson en primera lectura por haber participado en forma virtual. La edil oficialista respondió.
Enroque Corto
El Frente de Izquierda Unidad presenta sus candidatos | Habla Fassi | Marca personal los barrios ciudad | ¿Voto útil?
Enroque Corto
Prunotto recupera un pedazo de la CGT para el Panal | Por ahora, todo frío para que se hacen los rulos con el Gabinete | El reproche de Juez | Por la sesión en Laboulaye, Dante Rossi apuntó al “marketing” del peronismo
Enroque Corto
El PJ pisó en Punilla | El vaso medio lleno de Maqueda | Agost Carreño lanza campaña en Río Tercero | Cambios y algo más
Enroque corto en Río Cuarto
¿Elección definida? | El “videíto” de Pinasco | Benítez, a tono con la Rural | Fuerte riña entre trapitos
Los gobernadores “del centro” van a Río Cuarto en mensaje a Milei y a Kicillof
Lo resolvieron en el chat de Provincias Unidas el lunes. El viernes 10.30 visitarán la Rural de Rio Cuarto y está previsto que estén los seis y el candidato Juan Schiaretti. Es la única construcción de mandatarios post foto del CFl en junio y post faltazo generalizado a Tucumán de julio. El bonaerense había llamado a construir con otros sectores luego de su contundente triunfo sobre la Libertad Avanza.
Enroque Corto en Río Cuarto
Siguen las gestiones con Aerolíneas | Los que quedaron afuera
Perfil del votante: Schiaretti lidera el podio, Roca la jueventud y De La Sota afianza el peronismo
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Schiaretti lidera la intención de voto en la ciudad de Córdoba con 33,3%, seguido por Gonzalo Roca y Natalia De La Sota; la encuesta revela además un 16% de indecisos que marca una fuerte incertidumbre electoral.
PJ acelera los comandos para blindar el interior
La organización territorial del interior es un punto destacado en la estrategia de campaña del oficialismo. En unos días, el mapa de comandos electorales quedará completado. Contener a los propios y evitar fugas, entre los objetivos. El factor Natalia.
El arribo de Pullaro y Valdés desató la furia de la lista de Mestre
“Nos cae como el c…”, dijo un radical cercano al exintendente y candidato a diputado nacional de la UCR. “¿Tanta necesidad de andar detrás de Schiaretti? Como si le hiciera falta…”, agregó otro. Mestre estará hoy en Río Cuarto y mañana irá a Villa María y Villa Nueva, a la misma hora que los gobernadores estén en el Imperio.