Una caja de sorpresas en la UCR, con acercamientos a Pullaro y LLA
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo un encuentro con los radicales nucleados en “La 30 de Octubre” (ex Evolución). Cuestionamientos internos e incluso posibles pedidos de desafiliación por respaldo a Provincias Unidas. En la Expo Rural, Abrile buscó mostrar cercanía con los candidatos libertarios.Río Cuarto15 de septiembre de 2025Julieta Fernandez
Por Julieta Fernández
La cumbre de gobernadores en la ciudad no dejó títere con cabeza. En mayor o menor medida, repercutió en gran parte de la arena política de Río Cuarto. El núcleo radical “La 30 de Octubre” se mostró junto a Maximiliano Pullaro horas antes de la cumbre de gobernadores de Provincias Unidas de la que el mandatario santafesino forma parte. Y los chispazos no tardaron en salir.
La actividad fue el jueves por la noche y alguno de los presentes fueron la concejala Antonella Nalli; el tribuno de cuentas, Carlos Ordóñez; el director del EMOS por la oposición, Lucas Castro; los ex concejales Martín Carranza y Eduardo Scoppa; el dirigente radical Sergio Garnero y el ex candidato a intendente, Gonzalo Parodi. “Con el gobernador de la invencible de Santa Fe. Con un amigo. Gran trabajo estás haciendo, Maxi. ¡Esto recién comienza”, manifestó Parodi en una foto junto a Pullaro en sus redes sociales.
El mensaje parecía bastante claro y en los círculos de la UCR local, que fue tajante en el rechazo a cualquier tipo de alianza con La Libertad Avanza o el PJ, lo interpretaron como un claro apoyo del núcleo radical al proyecto de Provincias Unidas (pese a que siempre se caracterizó por mostrar un perfil fuertemente opositor al PJ cordobés). “Aunque digan que al que respaldan es a Pullaro, con quien tienen una muy buena relación hace muchos años, Provincias Unidas en Córdoba es Schiaretti. Llevan décadas haciendo política y saben lo que están haciendo”, plantearon desde un sector de la UCR sumamente ofuscado por el mensaje que dio “La 30” al mostrarse con Pullaro horas antes de la cumbre de gobernadores.
En el círculo radical local no faltó el archivo para recordar que integrantes de ese núcleo (también ligado a Martín Lousteau), le gritaron a Facundo Manes “Con Schiaretti no” en un acto en la Casa Radical de Río Cuarto. También señalaron que dicho núcleo fue sumamente crítico con Eduardo Scoppa y Miguel Besso por haber competido por fuera de la estructura partidaria y ser “funcionales al PJ”. Lo mismo plantearon con Gabriel Abrile, quien “coqueteaba” con la posibilidad de presentarse por fuera del partido en las últimas elecciones municipales.
En este escenario, no se descarta que haya pedidos de renuncia o desafiliación. Días atrás, la UCR departamental vivía un clima tenso a partir del acompañamiento de prácticamente todos los intendentes radicales a la lista de Juan Schiaretti. Ahora, se suman estos guiños de La 30 de Octubre al gobernador de Santa Fe que fueron interpretados como una clara señal de acompañamiento al armado oficialista.
No resulta menor el hecho de que Piera Fernández, ex presidenta de la FUA y quien salió del “semillero” de La 30, sea candidata a diputada por CABA en la lista que encabeza Martín Lousteau (Ciudadanos Unidos, la pata porteña de Provincias Unidas). De alguna forma, el día del cierre de listas, se comenzaron a ver indicios de que este núcleo local podía jugar en la misma línea que el PJ cordobés.
Abrile blanqueó
Hace tiempo se sabe que el jefe del bloque radical-juecista acompaña a La Libertad Avanza. Aún así, resultaba extraño imaginar a Gabriel Abrile tratando de mostrar cercanía a dicho espacio públicamente, ya que llegó a relativizar su injerencia en los nombramientos del PAMI local. No obstante, en el marco de la Expo Rural, el médico no disimuló sus intentos de acercamiento al jefe de bloque de diputados de LLA, Gabriel Bornoroni y al candidato a diputado, Gonzalo Roca. Aunque esto no es una sorpresa en absoluto, resultó llamativo que el edil se muestre “abiertamente” con los dirigentes libertarios a más de seis semanas de las urnas.
En la Rural, el campo respaldó a Milei y tensionó con Provincias Unidas
La 91° edición de la Sociedad Rural de Río Cuarto dejó señales políticas claras: fuerte apoyo al Gobierno nacional, silencio frente a las polémicas que lo atraviesan y un gesto de tensión con la gestión provincial.
Llaryora abrió la campaña en Río Cuarto con reanudación del CDI
El gobernador visitó la Capital Alterna el día previo al encuentro de gobernadores de Provincias Unidas. Jornada “maratónica” con la reanudación del Centro de Desarrollo Infantil, visita a industrias, inauguración del sistema de iluminación LED en el club de rugby Urú Curé y cena con instituciones.
Inició la Expo Rural, vidriera clave de la campaña nacional
La 91ª edición de la muestra agropecuaria se convierte en escenario de alto voltaje político. Los gobernadores de Provincias Unidas se reunirán el viernes en la capital alterna, mientras que La Libertad Avanza prepara su propio desembarco. Expectativa por los discursos del campo en el acto inaugural del sábado.
Enroque corto en Río Cuarto
Previo a cumbre con gobernadores, Llaryora tendrá agenda de obras e industrias
El gobernador visitará Río Cuarto este jueves y recorrerá el reinicio de las obras en el Centro de Desarrollo Infantil que el gobierno nacional no reactivó. En ese marco, reforzará el discurso contra Javier Milei. También visitará el Parque Industrial y Bio 4, parada obligada en épocas de campaña. La previa a la cumbre de gobernadores de Provincias Unidas.
Enroque Corto en Río Cuarto
Siguen las gestiones con Aerolíneas | Los que quedaron afuera
Mestre pasará lista este mediodía en Villa Nueva
La lista 3 empieza a separar la paja del trigo y los apoyos testimoniales empiezan a tener nombre y apellido. Este viernes hay cumbre en el suroeste.
Enroque corto en Río Cuarto
La UNRC se pliega al reclamo nacional | La candidata que no fue
LLA ensaya contracumbre frente al encuentro de Provincias Unidas en Río Cuarto
Desde la capital alterna, el frente libertario lanzará su campaña con un acto que busca contrapesar la cumbre de gobernadores en la Rural. Luis Juez y Gabriel Bornoroni encabezarán las acciones junto a los candidatos cordobeses de Milei, mientras se aguarda la posible llegada de referentes del Ejecutivo nacional. ¿Se sumará Bullrich?
Mestre aseguró que, "a Córdoba hay que defenderla acá y allá en Buenos Aires”
El candidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical se presentó en un acto en Villa Nueva, en lo que fue un cierre de su recorrido por el Departamento General San Martin.