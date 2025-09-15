Una caja de sorpresas en la UCR, con acercamientos a Pullaro y LLA

Por Julieta Fernández

La cumbre de gobernadores en la ciudad no dejó títere con cabeza. En mayor o menor medida, repercutió en gran parte de la arena política de Río Cuarto. El núcleo radical “La 30 de Octubre” se mostró junto a Maximiliano Pullaro horas antes de la cumbre de gobernadores de Provincias Unidas de la que el mandatario santafesino forma parte. Y los chispazos no tardaron en salir.

La actividad fue el jueves por la noche y alguno de los presentes fueron la concejala Antonella Nalli; el tribuno de cuentas, Carlos Ordóñez; el director del EMOS por la oposición, Lucas Castro; los ex concejales Martín Carranza y Eduardo Scoppa; el dirigente radical Sergio Garnero y el ex candidato a intendente, Gonzalo Parodi. “Con el gobernador de la invencible de Santa Fe. Con un amigo. Gran trabajo estás haciendo, Maxi. ¡Esto recién comienza”, manifestó Parodi en una foto junto a Pullaro en sus redes sociales.

El mensaje parecía bastante claro y en los círculos de la UCR local, que fue tajante en el rechazo a cualquier tipo de alianza con La Libertad Avanza o el PJ, lo interpretaron como un claro apoyo del núcleo radical al proyecto de Provincias Unidas (pese a que siempre se caracterizó por mostrar un perfil fuertemente opositor al PJ cordobés). “Aunque digan que al que respaldan es a Pullaro, con quien tienen una muy buena relación hace muchos años, Provincias Unidas en Córdoba es Schiaretti. Llevan décadas haciendo política y saben lo que están haciendo”, plantearon desde un sector de la UCR sumamente ofuscado por el mensaje que dio “La 30” al mostrarse con Pullaro horas antes de la cumbre de gobernadores.

En el círculo radical local no faltó el archivo para recordar que integrantes de ese núcleo (también ligado a Martín Lousteau), le gritaron a Facundo Manes “Con Schiaretti no” en un acto en la Casa Radical de Río Cuarto. También señalaron que dicho núcleo fue sumamente crítico con Eduardo Scoppa y Miguel Besso por haber competido por fuera de la estructura partidaria y ser “funcionales al PJ”. Lo mismo plantearon con Gabriel Abrile, quien “coqueteaba” con la posibilidad de presentarse por fuera del partido en las últimas elecciones municipales.

En este escenario, no se descarta que haya pedidos de renuncia o desafiliación. Días atrás, la UCR departamental vivía un clima tenso a partir del acompañamiento de prácticamente todos los intendentes radicales a la lista de Juan Schiaretti. Ahora, se suman estos guiños de La 30 de Octubre al gobernador de Santa Fe que fueron interpretados como una clara señal de acompañamiento al armado oficialista.

No resulta menor el hecho de que Piera Fernández, ex presidenta de la FUA y quien salió del “semillero” de La 30, sea candidata a diputada por CABA en la lista que encabeza Martín Lousteau (Ciudadanos Unidos, la pata porteña de Provincias Unidas). De alguna forma, el día del cierre de listas, se comenzaron a ver indicios de que este núcleo local podía jugar en la misma línea que el PJ cordobés.

Abrile blanqueó

Hace tiempo se sabe que el jefe del bloque radical-juecista acompaña a La Libertad Avanza. Aún así, resultaba extraño imaginar a Gabriel Abrile tratando de mostrar cercanía a dicho espacio públicamente, ya que llegó a relativizar su injerencia en los nombramientos del PAMI local. No obstante, en el marco de la Expo Rural, el médico no disimuló sus intentos de acercamiento al jefe de bloque de diputados de LLA, Gabriel Bornoroni y al candidato a diputado, Gonzalo Roca. Aunque esto no es una sorpresa en absoluto, resultó llamativo que el edil se muestre “abiertamente” con los dirigentes libertarios a más de seis semanas de las urnas.