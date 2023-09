Enroque Corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Bruno, sometido al peronómetro

Pasado un fin de semana de declaraciones cruzadas dentro del propio PJ provincial, con cuestionamientos al schiarettismo y su vínculo con Patricia Bullrich, el periodista le realizaba una consulta al dirigente del PJ local.

P: Parece que se contagiaron de la internitis aguda de Juntos por el Cambio. ¿Qué me dice de los cuestionamientos del delasotismo al acercamiento con Bullrich?

I: ¿Lo dice por Edgar Bruno? Tengo una para tirarle sobre este personaje.

P: Sobre Bruno y otros más. Son varios los que salieron con todo.

I: Tenemos la posibilidad de militar al único candidato a presidente de la provincia y estos se largan a pelearlo, casi como si fueran kirchneristas. Pero al mismo tiempo son los mismos que se dedicaron a enterrar a los K y a reivindicar al menemismo, como Bruno por ejemplo. ¡La verdad que son geniales! Se creen que nos olvidamos.

P: ¿De qué?

I: Que algunos peronistas vamos siempre a apoyar al peronismo por sobre todas las cosas, no como hicieron ellos en 2015. Ahora Bruno dice que no hay que entregarle la provincia al PRO, pero todos recordamos lo que hizo en la campaña del 2015, cuando llamó a votar por Mauricio Macri habiendo un peronista como candidato.

P: Bueno, esos eran días de bastante confusión para el delasotismo.

I: Es verdad. El gallego estaba jugando raro en ese momento, pero ya no le podemos reclamar esa contradicción. En cambio, a Bruno… le pedimos que no nos corra con el peronómetro, porque se le va a volver en contra y vamos a terminar midiéndole a él los gramos de Perón en sangre. El resultado no lo sorprenderá (risas).

Carrizo vs Rins: Repercusiones

La periodista recibía un mensaje del informante, quien le comentaba de algunas repercusiones respecto de la denuncia del ex concejal Pablo Carrizo al defensor del Pueblo, Ismael Rins, a partir del pago de un viaje realizado a Colombia para un congreso internacional.

Informante: Le cuento que, aunque no se diga mucho hacia afuera, se está hablando bastante de la denuncia al defensor del Pueblo. Los grupos de Whatsapp estaban al rojo vivo. Nadie ha salido a agitar mucho pero tampoco nadie ha salido a negar o aclarar las cosas, ¿vio?

P: ¿Qué insinúa?

I: Si lo que dijo Carrizo no es cierto, el defensor debiera salir a aclararlo. De lo contrario, pareciera que “el que calla, otorga”. Por lo que ha trascendido, el documento que exhibió Carrizo en el video era una erogación que corresponde al pago de un pasaje pero no sería del viaje que hizo Rins en el mes de agosto sino para un congreso futuro al que planeaba asistir. Con todo lo que ha pasado en estas horas, ese pedido se habría dado de baja.

P: Entonces influyó en algo la denuncia…

I: Aparentemente sí. Por otro lado, Carrizo también le había apuntado a la concejala Mariana Giorgetti por haber asistido al Congreso de Colombia y hay algo que todavía nadie ha salido a aclarar: ¿Por qué habría un pedido de erogación de un pasaje a nombre de Alicia Peresutti, funcionaria de la Defensoría de la Nación?

P: También me llama la atención eso último. Ahora, ¿por qué cree que, hasta el momento, ningún funcionario o concejal ha planteado que se esclarezca esto?

I: El oficialismo no se meterá y dudo que la tercera fuerza en el Concejo lo haga. No quita que seguramente estén ojeando el caso.

Días movidos en el Concejo

El periodista dialogaba con su informante en el Concejo Deliberante, quien revelaba el anticipo de varios proyectos que tendrán tratamiento en días de mucho movimiento, tanto dentro como fuera del recinto.

Periodista: Tengo un conocido en común con usted que me pidió que lo contacte porque “tiene data” sobre lo que se viene en estos días. ¿Sabe a qué se refiere?

Informante: A que en septiembre vamos a tener más actividad de la que tuvimos en la primera mitad del año. Se vienen muchos proyectos para ser tratados en los próximos días. Proyectos del DEM (Departamento Ejecutivo Municipal) en su mayoría. Todos temas candentes.

P: ¿Cómo cuáles?

I: Arranco por el que todavía no fue confirmado por la Muni: el aumento del subsidio que le otorgan a la SAT (Sociedad Anónima de Transporte). Después que la empresa de colectivos saliera a gritar “¡fuego!” por el aumento del gasoil, Marcelo Bressan (secretario de Transporte) dijo que estaban evaluando medidas. Dicen que esta semana entra el proyecto.

P: ¡Ufff! Ya puedo escuchar el rugir de ese recinto. ¿Qué más entraría?

I: Lo de la nueva tasa impositiva que recaudará para financiar a bomberos, otro de los temas que va a tener mucha discusión porque la oposición está en total desacuerdo. También estará la suba del Presupuesto 2023 que será objeto de múltiples chicanas de parte de los radicales. Ya veo venir el “Llamosas quiere ampliar el presupuesto que se gastó haciendo campaña para llegar a la Legislatura y al final no va a hacerlo”.

P: De manual. Ahora, este movimiento… ¿es por algo en especial?

I: Yo creo que el Ejecutivo quiere sacar varias cosas en el menor tiempo posible, pero especialmente estas semanas en las que la atención va a estar en otro lado. No se olvide que los radicales tienen una interna en dos semanas.







Apoyo sindical a posible candidato

La cronista se encontraba con un informante del ámbito sindical, quien le adelantaba que dirigentes gremiales de la ciudad se reunirían en los próximos días con un empresario local que aspira a ser candidato a intendente.

Informante sindical: Antes que se vaya, le dejo un adelanto. No puedo decirle mucho más pero esté atenta porque quizás más adelante se entere de algo.

Periodista: A ver…

I S: Esta semana habría una reunión entre algunos dirigentes sindicales de las 62 Organizaciones Peronistas y un gran empresario de la ciudad. Solo eso puedo decirle por ahora.

P: ¿El motivo?

I S: Quieren evaluar la posibilidad de que sea candidato a intendente.

P: Le diría que es una sorpresa pero no podemos negar que, en Río Cuarto, levantamos una piedra y aparece un candidato.

I S: Yo le transmito lo que sé. Por ahora, se quiere evaluar bien esa posibilidad. Mucho se ha dicho en off y seguro se le deben venir algunos nombres a la mente pero hay que tener cautela.

P: En caso de darse, entiendo que sería una candidatura por fuera de los dos espacios mayoritarios.

I S: Sí. Creo que, si se conforma ese proyecto municipal, tendríamos a los distintos frentes sindicales bancando a sus respectivos candidatos. La CGT -que podría seguir acompañando al oficialismo- y las 62, que podrían tener a su propio “referente” en las próximas elecciones municipales.