Enroque corto

El sugestivo mensaje de Toviggino, la mano derecha de ‘Chiqui’ Tapia

El fin de semana deportivo en Córdoba para muchos arrancó el mismo jueves. Pero no sólo por el partido de Belgrano en Alberdi, sino por lo que fue la conferencia de prensa de Andrés Fassi con el pedido de disculpas a Chiqui Tapia que trajo, entre otras cosas, una dura respuesta de Pablo Toviggino. El polémico tesorero de AFA y mano derecha de Tapia.

Informante Fútbol: Tuiteó Toviggino…

Periodista: Sí, lo vi. Durísimo con Fassi.

IF: No, eso fue los otros días. Ahora se mandó otro.

P: ¿Este hombre trabaja de tuitear?

IF: Son varios los que trabajan de lo mismo parece.

P: Sí, tiene razón.

IF: Bueno, el tema es que Toviggino se largó con un tuit bastante curioso.

P: ¿Qué dijo?

IF: Le leo “al Pueblo de Instituto de Córdoba, para Martín que es fanático, para la banda de Juan que interpreta magistralmente “La Vida es Un Carnaval”. Que siga sonando en todos y cada uno de los Estadios del Fútbol Argentino. En fin…”.

P: ¿Eh?

IF: Juan me imagino que es el presidente del club, Juan Manuel Cavagliatto.

P: ¿Y Martín?

IF: Mmm… no lo sé. Pero me imagino, usted sabe que hay buena onda. Por las dudas, lo averiguo bien. ¡Abrazo!

Todos contra Fabián López en la Legislatura

La oposición ayer metió una jugada de riesgo en la Unicameral y puso los puntos. Por esto, el informante llamó al periodista.

Informante Legislatura: ¿Anda por ahí?

Periodista: Siempre.

IL: Lindo ‘tole-tole’ se armó acá en al Legislatura.

P: ¡Qué definición!

IL: Es que sí… se juntaron todos en la oposición y lograron algo histórico.

P: ¿Qué?

IL: Convocar por primera vez a un ministro en 31 años a la Unicameral. Algo que, desde que cambió el poder legislativo en Córdoba, no se lograba. Porque la última vez había sido con un sistema bicameral y un ministro radical.

P: ¿Y a quién convocaron ahora?

IL: A Fabián López, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, por los aumentos otorgados a Aguas Cordobesas. El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda encabezó este pedido sin precedentes en la Legislatura de Córdoba: la convocatoria a una Sesión Especial, en la que el ministro debería haber dado explicaciones por los reiterados aumentos en la tarifa de Aguas Cordobesas y la deficiente calidad del servicio. Con esta decisión, la oposición cordobesa marca un hito institucional y político, mientras el oficialismo provincial elige el silencio. Le mando un abrazo.

Natalia lanzó su propio Think Tank: Futuro Federal

El delasotista le contó la novedad al periodista, que aprovechó para sacarle algo de contexto.

Periodista: A ver, expláyese.

Informante: Este sábado lanzamos la Usina de Ideas Futuro Federal, que suma su apoyo a la candidatura de Natalia. La convocatoria es para jóvenes de perfiles profesionales y técnicos, con compromiso político, dispuestos a aportar ideas para el desarrollo de Córdoba, en el marco de una estrategia de desarrollo nacional.

P.: ¿Tuvieron una buena convocatoria?

I.: Participaron más de 70 referentes de diferentes sectores, y vamos a replicar la propuesta en diferentes puntos del interior, para que en cada una de las localizaciones se generen grupos de trabajo para delinear iniciativas legislativas.

P.: Suena a un plan de largo plazo…

I.: Si y no. Zanichelli, que encabezará la Usina, destacó la importancia de generar espacios de construcción política desde las provincias, interviniendo en debates claves de la actualidad, consolidando este espacio como un semillero de nuevas generaciones comprometidas con una Argentina más justa y solidaria. Usted puede verlo como una propuesta a futuro, porque no deja de serlo. Pero para nosotros lo más importante es la dosis de presente que tiene. Para encausar la energía de los militantes, hay que darles objetivos. Y en el camino se va transitando la campaña.

P.: Y de paso, se forman equipos para el 2027.

I.: Si queremos lugares de protagonismo tenemos que tener a gente formada para ocuparlos. Y, como usted bien sabe, la expectativa es el combustible de cualquier aventura política…

Francioni recibió a Llaryora

El gobernador de Córdoba visitó la ciudad de Leones para habilitar obras.

Informante: Pipi Francioni con (Martín) Llaryora, ¿Qué tul?

Periodista: ¿Dónde?

I.: En Leones. El gobernador dejó habilitada la fase 2 del Parque Industrial e inauguró viviendas.

P.: Hacía mucho que no los veía juntos.

I.: Puf, un montón. Por eso, no deja de ser sugestivo que en plena campaña electoral el gobernador se muestre con un intendente hiper crítico del cordobesismo, ¿no?

P.: La verdad que sí.