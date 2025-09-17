Milei aumentará hasta ocho veces más los fondos ATN para 2026.

En el marco de una realación tensa entre el presidente Javier Milei y los gobernadores por el veto a la ley que aumenta los Aportes al Tesosro Nacional, el presidente Javier Milei aumentó la partida para esta asignación en 689%, sobre la cual quiere mantener la potestad de su reparto.

Así lo establece el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para 2026, lo que se suma a la intención de la Casa Rosada de vetar la ley que se sancionó en el Parlamento. Sin embargo, será el Ejecutivo el que tendrá la potestad de distribuirlos.

De las planillas oficiales, surge el crédito presupuestario para este ítem cuenta con $ 569.426 millones, lo que implica un alza de 689% contra el proyecto presentado para 2025, esto señala que que la Casa Rosada estaría dispuesta a abrir la billetera para dialogar con los gobernadores. Sería la herramienta con la que el ministro del Interior Lisandro Catalán buscaría acercar a los mandatarios que han tomado distancia del Gobierno.

Hasta junio, el Poder Ejecutivo solo había concedido 18 asistencias, vía ATN, por $84.000.000.000, por lo que faltan asignar todavía unos $194.232.889.623. Tras la derrota electoral en Provincias de Buenos Aires, la Nación transfirió $12.500.000 a Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones), Santa Fe ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones).

De acuerdo con la consultora Politikon Chaco, el resultado primario pasaría del 0,4% del PIB en 2024 al 0,2 en 2025; por su parte, el resultado financiero pasaría del 0,2% al -0,1%. Por ende, el resultado financiero sería deficitario en este 2025 para el conjunto de subnacionales, estimado en unos $ 487.111 millones, según indicó el informe.

No obstante, para 2026, el Gobierno nacional proyecta mejoras para el conjunto de provincias y CABA, que cerrarían el año con superávit primario por el 0,5% de PIB y superávit financiero del 0,2% del producto. En términos de ingresos, mostrarían un superávit primario del 2,5% y financiero por el 1,1%.