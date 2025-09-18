Contundente marcha universitaria en Córdoba

Empezó la Tercera Marcha Federal Universitaria contra los vetos de Milei
La movilización comenzó durante el mediodía en Av. Los Nogales, a escasos metros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y se extendió hasta la Avenida Hipólito Yrigoyen.
La movilización estuvo encabezada por el rector de la UNC, Jhon Boretto. Presencia de distintas fuerzas políticas y respaldo en redes del gobernador Llaryora.Universidad18 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Encabezados por el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, estudiantes, docentes y no docentes participaron de la movilización en contra de los vetos del presidente Javier Milei y en simultáneo con la discusión dentro del Congreso por financiamiento universitario y emergencia en pediatría.
La Tercera Marcha Federal Universitaria comenzó alrededor de las 14 desde Av. Los Nogales hasta la Avenida Hipólito Yrigoyen, allí se desarrolló acto central en defensa de la educación pública y la investigación científica nacional en la ciudad de Córdoba.
Según los organizadores de la marcha, alrededor de cien mil personas participaron de la movilización cordobesa en lo que es la tercera marcha de estas características en contra de la políticas de recorte que impulsa la gestión de Milei.
Entre distintas manifestaciones de la política hacia la movilización y las consignas, quien se manifestó durante la marcha fue el gobernador Martín Llaryora, quien señaló: "sin educación no hay progreso posible". Además, expresó que, en el Congreso de la Nación, se define el presente y el porvenir de nuestras universidades públicas y reiteró su pedido a los legisladores cordobeses para que rechazaran el veto de Milei.
La tercera movilización de estas características tendrá a Córdoba como epicentro del reclamo contra el ajuste nacional. Con respaldo de la UNC, gremios docentes, no docentes y estudiantes, además de la bendición política de Llaryora y Schiaretti, la ciudad volverá a ser escenario de una pulseada con la Casa Rosada. Los legisladores cordobeses bajo la lupa.
El Presidente volvió a demostrar que gobierna de espaldas a la sociedad al vetar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada con un consenso inusual en el Congreso. La motosierra libertaria apunta ahora a uno de los pilares más valorados por los argentinos: la universidad pública. Desde Córdoba, estudiantes, docentes, gremios y dirigentes políticos anticipan un rechazo masivo en las calles y en el Parlamento.
La Muestra UNC 2025 desbordó Ciudad Universitaria con más de 120 000 visitantes, reafirmando a la Universidad Nacional de Córdoba como faro educativo y social, al tiempo que el gobierno nacional se encamina a vetar la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo plazo vence el jueves 11 de septiembre.
La máxima instancia de cogobierno de la Casa de Trejo aprobó por unanimidad un pronunciamiento en apoyo a la ley sancionada en el Congreso. El documento rechaza un eventual veto presidencial, exige presupuesto 2026 y convoca a sostener la unidad gremial y estudiantil en defensa de la universidad pública.
La comunidad universitaria amenaza con una nueva Marcha Federal si el Presidente veta la Ley de Financiamiento Universitario. La UNC ya levantó la voz y advierte que esta vez la sociedad puede sumarse como en 2024. En medio de un gobierno debilitado y un escándalo sin precedentes que involucra a Javier y Karina Milei, la pulseada política entra en terreno explosivo.
De cara a la sesión de hoy, los integrantes de la UCR de Córdoba serán clave para sostener el rechazo o avalar el veto del libertario.
La Libertad Avanza y Provincias Unidas van a la carga por el voto vacante de Juntos por el Cambio. En ese marco, el presidente visitará este viernes la Bolsa de Comercio, y luego compartirá un acto con sus candidatos. La campaña libertaria, demorada por los tropiezos nacionales, y condicionada al juego de Juez.
El cordobesismo promete que los cinco diputados nacionales asistirán a la sesión de hoy para sostener las leyes de emergencia sanitaria y el financiamiento universitario. El gobernador y Acosta parten a Europa: sin comisión de recepción al presidente el viernes.