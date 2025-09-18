Contundente marcha universitaria en Córdoba

Por Redacción Alfil

Encabezados por el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, estudiantes, docentes y no docentes participaron de la movilización en contra de los vetos del presidente Javier Milei y en simultáneo con la discusión dentro del Congreso por financiamiento universitario y emergencia en pediatría.

La Tercera Marcha Federal Universitaria comenzó alrededor de las 14 desde Av. Los Nogales hasta la Avenida Hipólito Yrigoyen, allí se desarrolló acto central en defensa de la educación pública y la investigación científica nacional en la ciudad de Córdoba.

Según los organizadores de la marcha, alrededor de cien mil personas participaron de la movilización cordobesa en lo que es la tercera marcha de estas características en contra de la políticas de recorte que impulsa la gestión de Milei.

Entre distintas manifestaciones de la política hacia la movilización y las consignas, quien se manifestó durante la marcha fue el gobernador Martín Llaryora, quien señaló: "sin educación no hay progreso posible". Además, expresó que, en el Congreso de la Nación, se define el presente y el porvenir de nuestras universidades públicas y reiteró su pedido a los legisladores cordobeses para que rechazaran el veto de Milei.