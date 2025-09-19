Avico, una de las ausentes que facilitó el rechazo a los vetos de Milei
La ausencia de la diputada riocuartense, clave en la campaña libertaria en Córdoba, sumó a las 14 que debilitaron al oficialismo en el Congreso. Mientras algunos la interpretan como un gesto hacia la UNRC, otros creen que detrás estuvo la mano de Mauricio Macri, quien la introdujo en la política.Río Cuarto19 de septiembre de 2025Gabriel Marclé
Por Gabriel Marclé
La diputada riocuartense Belén Avico (PRO) se convirtió en una de las protagonistas involuntarias de la sesión del miércoles 17. Aliada estratégica de La Libertad Avanza en Córdoba y engranaje del dispositivo de campaña presidencial en la provincia, decidió ausentarse justo cuando el Congreso rechazó los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría para el Garrahan.
En la histórica sesión de la semana pasada, se movió en dirección contraria a los intereses del Gobierno y de los sectores del PRO con los que mantiene vínculos. Su posicionamiento frente al veto no se exhibió con un voto abierto, como hicieron los diputados santafesinos del PRO que acompañaron el rechazo, sino con una ausencia que resultó significativa: fue la única cordobesa entre las 14 faltas registradas.
La sorpresa se explica por sus antecedentes. En agosto pasado, Avico se había alineado sin fisuras con el oficialismo: votó en contra de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Emergencia Pediátrica, tal como indicaba la estrategia libertaria. En casi dos años en el Congreso, nunca había actuado por fuera de ese libreto.
La incógnita es si la ausencia respondió a una señal calculada o a un desliz táctico. En el entorno libertario hubo incomodidad: algunos interpretaron la silla vacía como una muestra de tibieza en un momento en que el Presidente exige alineamiento total. Avico, además, integra la mesa política de La Libertad Avanza en Córdoba, que lidera Gabriel Bornoroni. Según pudo saber Alfil, la decisión no cayó bien entre los libertarios cordobeses, y algunos incluso sugirieron que pudo tratarse de una maniobra alentada desde el PRO, su espacio de origen.
Empresaria del sector del té, Avico llegó a su banca en 2023 en la lista que encabezó Patricia Bullrich, tras ser propuesta por Mauricio Macri. Su vínculo con Juliana Awada, a partir de su emprendimiento, la acercó al expresidente y la ubicó en la “renovación” macrista. Esa relación alimenta la teoría de una operación política de Macri; y aunque suene conspirativa, no parece descabellado pensar que la distancia con Milei pueda tener ese trasfondo.
En Río Cuarto, la lectura es distinta. Allí no sorprende que intente preservar capital político en un territorio donde el ajuste universitario golpea de lleno. La Universidad Nacional de Río Cuarto fue uno de los epicentros de la Marcha Federal que, el mismo miércoles, reunió a miles frente al Palacio Municipal. En ese contexto, el costo de convalidar un veto tan resistido habría sido alta entre los representantes de una institución donde llegó a proponerse que se la declare persona non grata.
Si la jugada fue premeditada, Avico buscó evitar ese costo. No se trató de una conversión repentina frente a la presión social, sino de un movimiento para resguardar el apoyo residual que Milei aún conserva en ámbitos universitarios. Allí no solo militan agrupaciones juveniles que simpatizan con las ideas libertarias, también hay docentes y nodocentes que repiten internamente el pedido de “aguante” que emite el Presidente.
Claro que, si el objetivo era empatizar con la comunidad académica, lo lógico hubiera sido votar contra el veto. Pero esa opción resultaba impensable para quien pretende sostener el proyecto libertario en Córdoba. En esa encrucijada, la salida fue el faltazo.
La jugada, sin embargo, la dejó en una posición incómoda dentro de La Libertad Avanza, relación que ya venía mostrando tensiones. Avico no participó del acto de lanzamiento del espacio en Río Cuarto ni de las actividades que Bornoroni y los candidatos cordobeses realizaron en la Expo Rural, incluida la inauguración oficial. A esto se suma la inactividad de su cuenta de Instagram en plena campaña, lo que alimentó especulaciones sobre un posible motivo personal. No obstante, la hipótesis más fuerte que circula en la mesa chica libertaria apunta a un compromiso decreciente con la defensa del proyecto mileísta, sumado a la influencia del factor macrista en el debilitamiento del Presidente, que visitará Córdoba este viernes.
Sea cual sea la explicación, la diputada quedó en un terreno frágil. Milei divide a los legisladores entre “héroes” y “traidores”, y la ausencia de Avico amenaza con ubicarla en la segunda categoría, en un momento de marcada debilidad para el oficialismo nacional.
De Rivas, conductor del PJ Río Cuarto “más allá del cargo”
Aunque Llamosas sigue siendo formalmente el presidente del PJ local, De Rivas es señalado como el conductor del partido bajo la premisa de “quien gobierna, conduce”. La formalización quedaría para después de octubre y seguramente se vea condicionada por la “performance” de Provincias Unidas en Río Cuarto.
Dirigentes e intendentes, presentes en la Marcha Universitaria
La convocatoria reunió a cerca de 10 mil personas en las calles de Río Cuarto. Dirigentes del PJ, la UCR y hasta del juecismo participaron de la marcha. De Rivas e intendentes de la región también acompañaron el reclamo.
Con factor intendentista, Llamosas y De Rivas se acoplan en campaña
Las dos principales figuras del peronismo riocuartense encabezaron un concurrido acto con vecinos, dirigentes y militantes en la Vecinal Fénix. El capital político de las gestiones municipales empuja la campaña del PJ en el sur. Además, Llamosas recibió al exintendente radical de Mendiolaza, Daniel Salibi, en el marco de Provincias Unidas.
En Reducción, dos candidatos aspiran a enfrentar a Gina Grazziano
En la localidad del departamento Juárez Celman, se prevén elecciones municipales para el 12 de octubre. Tras el trágico fallecimiento de Jorge “Cacho” Grazziano, su hija y secretaria de Gobierno del Municipio, será la candidata de Reducción Unido. El Partido Solidario y el partido Frente Grande, las otras alternativas.
Enroque corto en Río Cuarto
Más homenajes al “Gallego” | Caso Solange: absueltos
Enroque Corto
Mestre sobre la presión fiscal | Silenzio stampa | Ferrero puso en duda cómo se financiará el plan de Igualdad Territorial |
Schiaretti recorrerá la Capital en la recta final de la campaña
Anima en las seccionales la noticia de que el ex gobernador recorrerá parte de la capital en las semanas previas a la elección. Sin embargo, esto representa un viraje en la planificación inicial de la campaña. ¿Refuerzo en el distrito clave, contención frente al ‘factor Natalia, o contrapeso a Juez?
Con la campaña en marcha y Schiaretti enfocado, Llaryora busca fondos en el exterior
El gobernador y el ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, inician hoy en Londres una gira de diez días. El viernes llega Milei a esta ciudad con doble actividad. Avales de Luis Caputo. Llaryora a pleno con tercer sector: reunió a cooperativistas y a referentes de la economía popular.
Marcos Juárez, ¿probeta municipal de Provincias Unidas?
El gobernador estuvo en el departamento del sureste provincial. En la ciudad cabecera habrá elecciones municipales el año que viene. La apuesta del nuevo armado nacional con más transversalidad.
