Avico, una de las ausentes que facilitó el rechazo a los vetos de Milei

Por Gabriel Marclé

La diputada riocuartense Belén Avico (PRO) se convirtió en una de las protagonistas involuntarias de la sesión del miércoles 17. Aliada estratégica de La Libertad Avanza en Córdoba y engranaje del dispositivo de campaña presidencial en la provincia, decidió ausentarse justo cuando el Congreso rechazó los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría para el Garrahan.

En la histórica sesión de la semana pasada, se movió en dirección contraria a los intereses del Gobierno y de los sectores del PRO con los que mantiene vínculos. Su posicionamiento frente al veto no se exhibió con un voto abierto, como hicieron los diputados santafesinos del PRO que acompañaron el rechazo, sino con una ausencia que resultó significativa: fue la única cordobesa entre las 14 faltas registradas.

La sorpresa se explica por sus antecedentes. En agosto pasado, Avico se había alineado sin fisuras con el oficialismo: votó en contra de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Emergencia Pediátrica, tal como indicaba la estrategia libertaria. En casi dos años en el Congreso, nunca había actuado por fuera de ese libreto.

La incógnita es si la ausencia respondió a una señal calculada o a un desliz táctico. En el entorno libertario hubo incomodidad: algunos interpretaron la silla vacía como una muestra de tibieza en un momento en que el Presidente exige alineamiento total. Avico, además, integra la mesa política de La Libertad Avanza en Córdoba, que lidera Gabriel Bornoroni. Según pudo saber Alfil, la decisión no cayó bien entre los libertarios cordobeses, y algunos incluso sugirieron que pudo tratarse de una maniobra alentada desde el PRO, su espacio de origen.

Empresaria del sector del té, Avico llegó a su banca en 2023 en la lista que encabezó Patricia Bullrich, tras ser propuesta por Mauricio Macri. Su vínculo con Juliana Awada, a partir de su emprendimiento, la acercó al expresidente y la ubicó en la “renovación” macrista. Esa relación alimenta la teoría de una operación política de Macri; y aunque suene conspirativa, no parece descabellado pensar que la distancia con Milei pueda tener ese trasfondo.

En Río Cuarto, la lectura es distinta. Allí no sorprende que intente preservar capital político en un territorio donde el ajuste universitario golpea de lleno. La Universidad Nacional de Río Cuarto fue uno de los epicentros de la Marcha Federal que, el mismo miércoles, reunió a miles frente al Palacio Municipal. En ese contexto, el costo de convalidar un veto tan resistido habría sido alta entre los representantes de una institución donde llegó a proponerse que se la declare persona non grata.

Si la jugada fue premeditada, Avico buscó evitar ese costo. No se trató de una conversión repentina frente a la presión social, sino de un movimiento para resguardar el apoyo residual que Milei aún conserva en ámbitos universitarios. Allí no solo militan agrupaciones juveniles que simpatizan con las ideas libertarias, también hay docentes y nodocentes que repiten internamente el pedido de “aguante” que emite el Presidente.

Claro que, si el objetivo era empatizar con la comunidad académica, lo lógico hubiera sido votar contra el veto. Pero esa opción resultaba impensable para quien pretende sostener el proyecto libertario en Córdoba. En esa encrucijada, la salida fue el faltazo.

La jugada, sin embargo, la dejó en una posición incómoda dentro de La Libertad Avanza, relación que ya venía mostrando tensiones. Avico no participó del acto de lanzamiento del espacio en Río Cuarto ni de las actividades que Bornoroni y los candidatos cordobeses realizaron en la Expo Rural, incluida la inauguración oficial. A esto se suma la inactividad de su cuenta de Instagram en plena campaña, lo que alimentó especulaciones sobre un posible motivo personal. No obstante, la hipótesis más fuerte que circula en la mesa chica libertaria apunta a un compromiso decreciente con la defensa del proyecto mileísta, sumado a la influencia del factor macrista en el debilitamiento del Presidente, que visitará Córdoba este viernes.

Sea cual sea la explicación, la diputada quedó en un terreno frágil. Milei divide a los legisladores entre “héroes” y “traidores”, y la ausencia de Avico amenaza con ubicarla en la segunda categoría, en un momento de marcada debilidad para el oficialismo nacional.