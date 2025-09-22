Enroque corto

Reconstrucción en clave femenina

El candidato a diputado del radicalismo, Ramón Mestre, compartió una interesante actividad con mujeres del partido en la Casa Radical. Por ese motivo, el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: Me cuentan que en Córdoba se organizó un encuentro de mujeres radicales en apoyo a la Lista 3.

Periodista: ¿Quiénes llevaron la batuta?

IR: Inés Brizuela y Doria, Lorena Matzen y varias dirigentas locales. Cerró Ramón Mestre.

P:¿De qué hablaron?

IR: De la libertad como bandera, de “poner en orden la casa” y de recuperar la UCR; mencionaron a Morini, Illia y Sabattini.

P:¿Y qué dijo Mestre?

IR: Agradeció el respaldo, prometió llevar esas banderas al Congreso y aseguró que desde Córdoba comienza la reconstrucción con la Lista 3.

P: ¿Conclusión?

IR: Que las mujeres le pusieron cuerpo, discurso… y hasta la bandera.





Bee Sellares durísimo contra García Díaz

El domingo venía tranquilo hasta que el informante de las redes se cruzó con un severo enfrentamiento entre el radical Javier Bee Sellares y el bullrichista Sebastián García Díaz. Aparentemente, con el rol de Provincias Unidas como gran telón de fondo.

Informante Redes: Durísimo lo que vi en ‘X’ recién…

Periodista: Me encanta que usted ya le diga ‘X’, para mí seguirá siendo Twitter.

IR: Bueno, como sea.

P: Sí, tiene razón. Cuente.

IR: Resulta que García Díaz se agarró de un tuit de Bee Sellares en el que elogiaba al correntino Valdés y tiró: “¡¡¡Qué berreta este pseudo discurso federal!! y levantado por un dirigente cordobés que está queriendo colgarse de las polleras del gobernador correntino. Dicho sea de paso: desde la época de Mestre, Corrientes y Córdoba está unida por no sé qué lazos extraños. Seamos serios”.

P: Ah, tranqui.

IR: Sí, pero espere que vino la devolución. Bee Sellares le tiró: “Serio nunca fuiste vos. Ya pasaste por tantos partidos... ¿O te olvidás que fuiste funcionario provincial? ¡Eso Córdoba lo sabe por eso nunca pudiste representar a la provincia en nada, pero en nada! Es lamentable que recurras a estas chicanas baratas, sobre todo aprendé educación y a sostener un diálogo”.

P: Con todo…

IR: Sí, muy picante.

Torres, recordó que él avisó

La semana pasada, el candidato Juan Schiaretti encabezó el lanzamiento de la campaña de Provincias Unidas en el departamento Santa María.

Informante: Por supuesto que lo esperó el intendente Marcos Torres como anfitrión, acompañado por su hermano, el presidente alterno del PJ Córdoba, Facundo Torres. Schiaretti asistió con los otros candidatos a diputados como Carolina Basualdo y Miguel Siciliano y estuvieron intendentes, jefes y jefas comunales, dirigentes y referentes de todo el departamento y de todos los espacios políticos.

Periodista: Sí, vi que había mucha gente.

I: Si, habló el ex gobernador por supuesto y cuando fue el turno del intendente anfitrión, un detallito de su discurso llamó la atención, al menos a los que lo seguimos atentamente.

P.: ¿Qué dijo?

I.: Que desde el primer día dijo que Milei no era el camino, cómo para que no queden dudas dónde se paraba cuando el cordobesismo coqueteaba con el gobierno Nacional. A eso lo agregó yo (risas). Textual Torres señaló: “Nunca me callé para decir que el ajuste que aplica Milei es cruel e insensible. Lo sufren los trabajadores, lo sufren los municipios y lo sufren, sobre todo, los que menos tienen. Desde Alta Gracia reafirmamos que hay otro camino: el del trabajo, la producción y la defensa del interior profundo”.

Castro sigue gritando el mismo gol

El periodista llamó a su informante gremial, con el que tuvo este ida y vuelta.

Periodista: Amigo, vi que la provincia anunciaba que un grupo de trabajadores de la Salud va a tener una mejora en sus haberes, ¿se trata de la implementación final de la nueva Ley de Equipos de Salud?

Informante Sindical: Estimado… loco, ¿no? Creo que desde 2021 venimos hablando del mismo tema. Sí, se trata de un avance en ese frente.

P.: Con razón la publicación del SEP festejándolo…

I.S.: Qué personajes… ¿Vio cuándo la gente se queja de que los políticos inauguran 10 veces la misma obra? Bueno, los compañeros sindicalistas son iguales… El SEP viene gritando el mismo gol desde que el tema empezó a tratarse en la Legislatura. Después, cuando se sancionó la ley. Volvió a festejar cuando la reglamentaron. Después, cuando empezó a conversar con el Ejecutivo para ver cómo la iban a implementar… Y ahora, porque 300 compañeros cambian de agrupamiento… Es como vivir en el Día de la Marmota, qué le puedo decir...

P.: Veo que no lo agarro de muy buen humor hoy…

I.S.: Ja, ja… Todo bien, se lo comento con gracia…

¿Lo peor, ya pasó?

El informe fresquito de la consultora Zuban Córdoba y Asociados tiene un título que es la recreación en forma interrogativa de una afirmación del presidente Javier Milei del día que presentó el proyecto de Presupuesto 2026: ¿Lo peor, ya pasó?

Informante: Los datos de la encuesta nacional de Zuban Córdoba, dicen, a groso modo, que al Presidente le queda un núcleo duro del 30 o 30 y pico por ciento, lejos de los arrasadores números de inicio de gestión.

Alfil: Igual, 30 o 30 y pico por ciento propio y duro, con el ajuste que hizo, no es para nada malo. Cuente.

Informante: El 60 por ciento dice que la dirección en la que va el país desde que Milei asumió, es mala. El 35% dice que es la correcta. El 61% desaprueba la gestión libertaria, contra el 37% que la aprueba. La imagen positiva de Milei es del 40%, mientras que la negativa, en porcentajes redondos, del 60%

Alfil: ¿Y la hermana?

Informante: Karina siempre tuvo una imagen regular o mala dominante, pero ahora la negativa está en el 65% y la positiva en el 25%. El tema es que a Karina, Milei no le puede dar el pase. Lo cierto es que ya un grupo, un 8,2% que pensaba votar a LLA y ahora tras el escándalo de las coimas, no lo hará. Y un 52% dice que no pensaba votar violeta.