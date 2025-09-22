Redacción AlfilRío Cuarto19 de septiembre de 2025
Lamberghini “insólito” | Contradicción en el FC
Felipe OsmanProvincial19 de septiembre de 2025
El presidente participará del 125° aniversario de la Bolsa de Comercio antes de liderar un acto partidario en las escalinatas del Parque Sarmiento, con la expectativa de recuperar la mística de otros tiempos. Busca romper la inercia de la campaña libertaria.
Carolina BiedermannProvincial19 de septiembre de 2025
Tras las votaciones esperadas de Vigo y de Álvarez Rivero, Juez apoyó el veto, volvió a criticar a Javier Milei, pero le milita la campaña en Córdoba.
Redacción AlfilNacional19 de septiembre de 2025
El presidente de la Nación acusó al exmandatario cordobés de, "querer financiar la locura gastomaníaca hundiendo más gente en la pobreza”.
Gabriel SilvaNacional19 de septiembre de 2025
Con las críticas de Milei a Schiaretti y la respuesta del exgobernador y candidato se marcó el quiebre en una campaña que venía aletargada. Ahora sí arrancó la discusión preelectoral en serio.