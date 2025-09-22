Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Informe de deuda

La periodista recibía un mensaje del informante a raíz de un dato publicado por la secretaría de Economía en el informe de la deuda pública municipal del primer semestre del 2025.

Informante: Fuerte el crecimiento de la deuda comparado con el año pasado. 240%.

Periodista: Eso vi. Igual, no creo que sea un dato que llame mucho la atención en la gestión. Siempre dijeron que había tributos que no repuntaron en cuanto a la recaudación.

I: Aunque no lo crea, el total de la deuda (más de 12.400 millones) apenas supera el monto de un mes de recaudación. Si se compara con el primer año de la pandemia, la deuda actual no representa una gran magnitud del total de los ingresos del Municipio. Obvio, no es una buena noticia que haya crecido de esa manera y la oposición va a tener sus argumentos para salir a cuestionar esto. Sobre todo porque son tiempos en los que los gobernantes aseguran buscar una manera de reducir el gasto y ser más austeros. Y porque así lo han planteado… Y porque estamos en campaña.

P: Este año también se colocó deuda en letras, ¿no?

I: Sí. El año pasado, pocos meses después de que asumiera De Rivas. Y este año, en el primer cuatrimestre. Creo que, a menos que repunte un poco la situación en estos meses que quedan, no va a haber buenos indicadores. En los últimos tres años y medio, el nivel de deuda casi nunca superó el monto de un mes de recaudación.

33 son mejores

El periodista volvió a consultar con su informante en el Concejo, después la repercusión que tuvo el caso del concejal Mario Lamberghini y su peculiar proyecto para reconocer a Domingo Faustino Sarmiento cada 11 de septiembre.

Periodista: Che, Mario Lamberghini salió en todos lados con su “homenaje a Sarmiento”.

Informante: Impresionante. Ni que lo hubiera planificado “Mario, el libertario”. Tuvo que salir a explicar que lo usaron políticamente y que en realidad su intención era resaltar a Sarmiento como figura ilustre. Pero claro, lo insólito del hecho fue lo que pegó.

P: Dio muchísimas notas. En todos lados.

I: Eso demuestra que al menos tiene predisposición para exponerse a las críticas e intentar explicarse. Lo destrozaron igual, pero se defendió. De paso, metió reclamo a sus colegas en el Concejo.

P: ¿Por qué?

I: Dice que en 14 meses presentó 33 proyectos y que ninguno le aprobaron.

P: Si son del mismo tenor que el de Sarmiento, no le veo futuro (risas).

I: La mayoría son pedidos de informes a la gestión municipal, pero también hizo una propuesta de transporte y estacionamiento gratuito para embarazadas. Incluso uno sobre inteligencia artificial para que el municipio tenga gestión 24/7.

P: ¿Y ninguno prosperó?

I: Ninguno, más que nada porque algunas propuestas ya estaban siendo trabajadas por el Ejecutivo. Pero no haber podido aprobar ni uno solo de los 33 lo tiene enojado. El problema es que justo se hace famoso por el proyecto más insólito, y ahí perdió todo crédito.







