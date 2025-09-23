El oficialismo cuida su agenda legislativa y baila al son de la campaña

Con el escenario electoral en el centro, el Legislativo tiene poco margen para avanzar en los temas fuertes. Todavía espera el pliego de licitación del servicio de Higiene Urbana: la oposición sospecha que su tratamiento se pospondrá hasta después de las urnas y que el peronismo no quiere arriesgar su plan de campaña.

El Concejo espera que el Ejecutivo envíe el proyecto que dará inicio al debate por el pliego licitatorio de Higiene Urbana. El tiempo apremia y también la campaña.

Por Gabriel Marclé

La agenda política gira en torno al escenario nacional y la discusión electoral que se resolverá el 26 de octubre. Por eso no sorprende que los temas municipales aún no logren imponerse, ya sea porque los esfuerzos están volcados a la campaña o porque cualquier paso en falso puede repercutir en las chances electorales de la opción que encabeza Juan Schiaretti, acompañado por Juan Manuel Llamosas. Esa parece ser la lógica que marca el oficialismo que conduce el intendente Guillermo De Rivas, cuyo Gobierno mantiene en vilo al Concejo Deliberante con un tema sensible que deberá resolverse antes de fin de año.

Se trata de la licitación del servicio de Higiene Urbana. El debate ya fue postergado cuando el contrato con la empresa COTRECO vencía en julio y se prorrogó por seis meses más hasta diciembre de manera extraordinaria —la primera prórroga fue en 2023—. A poco más de tres meses de que se cierre la última ventana para definir el futuro de la recolección de residuos, el Ejecutivo insiste en que enviará el proyecto al Legislativo que conduce Ana Medina, aunque aún no lo hizo.

Desde la oposición -principalmente la radical- denuncian una “especulación desmedida” y sospechan dos posibles razones: que el pliego aún no está listo y requiere cambios sustanciales para ser aprobado, o que se teme por los efectos políticos de debatir puntos clave de la iniciativa en plena campaña. “Hace un mes que vienen amagando con mandarlo y todavía no hay nada”, señaló a Alfil un concejal de Primero Río Cuarto.

Hay algo sobre el modelo De Rivas de hacer política legislativa que estaría retrasando el tratamiento y tiene que ver con la indeclinable búsqueda de consensos. Como ocurrió con otros proyectos fuertes del año y meses derrivistas, el intendente encomienda a sus legisladores que trabajen para lograr que cada iniciativa salga por unanimidad o con el apoyo lo suficientemente contundente como para opacar las críticas de quienes no acompañan.

Semanas atrás, el Concejo Deliberante aprobó el pliego licitatorio para avanzar con otro de los servicios que finalizan contrato este año, el de Alumbrado y Semaforización. Ahí tuvo una pequeña muestra de lo que podría suceder con la Higiene Urbana: si bien el tema no tiene la complejidad de lo que sucede con la recolección y tratamiento de residuos, la oposición se plantó en la discusión y el pliego fue aprobado pese el rechazo de algunos concejales.

La misión del consenso podría ser entonces un factor que retrasa la agenda, aunque eso sería indiscutible si ya se hubiera presentado el proyecto. Eso lleva a pensar que el Ejecutivo todavía no tiene cerrado el pliego o que todavía le falta edulcorar algunos puntos que generarían un runrún negativo de ingresar a la discusión pública. Es que algunos de los cambios “necesarios” podrían terminar en polémicas ruidosas con timing inapropiado, justo en la campaña.

Algunas versiones surgidas desde cerca de la cocina del proyecto para licitar la Higiene Urbana indican que los cambios podrían avanzar en la frecuencia del servicio. Es decir, si el Gobierno intenta reducir el número de días a la semana en los que se lleva adelante la recolección, la oposición podría encender el debate cuestionando que la costosa inversión debería redundar en mayores prestaciones. Si ese es el eje de la discusión, el rifirrafe con la oposición podría resultar dañino para el Gobierno peronista y justo cuando se encuentra militando fuerte en la campaña hacia las legislativas, un colateral riesgoso para Provincias Unidas en Río Cuarto.

De todos modos, en el Gobierno aseguran que el proyecto se enviará en el corto plazo y que no esperará a después del 26 de octubre, sobre todo por los plazos acotados para licitar. Hoy solo hay pistas y pocas certezas, pero la garantía de que el tema se resolverá antes de fin de año. Mientras tanto, el oficialismo busca sumar apoyos opositores y esta semana podría avanzar en otro frente: el incremento de sanciones para quienes generen microbasurales. Por ahora, el Concejo parece bailar al ritmo de la campaña y hasta incluye en su agenda temas del escenario nacional, adaptados a la discusión entre Provincias Unidas y el Gobierno de Javier Milei. Mientras, la basura espera su turno.

