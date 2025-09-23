Milei llegó a Estados Unidos y se encontrará con Trump en la cede de la ONU

El vértigo de la política argentina
Los anuncios de ayer le dieron algo de aire a un gobierno que viene de un mes terrible y que se prepara para plebiscitar su gestión en poco tiempo.
Con las elecciones legislativas a la vista, el mandatario busca apoyo económico de Estados Unidos para asegurar la sostenibilidad de la deuda con el FMINacional23 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Tras un contundente apoyo de la Casa Blanca a la gestión libertaria, el presidente Javier Milei arribó esta mañana a la ciudad de Nueva York en busca de respaldo económico para saldar la deuda con el FMI, cuya fecha de vencimiento es en los próximos 15 meses.
El presidente llegó alrededor de las 6 de la mañana al aeropuerto John F. Kennedy, acompañado por su equipo económico, el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el vocero Manuel Adorni.
En la ciudad estadounidense ya se encontraba el canciller Gerardo Werthein, al igual que lo esperaban el embajador Alec Oxenford y el jefe de la misión ante la ONU, Francisco Tropepi.
El viaje tiene como objetivo gestionar un acuerdo con la administración de Trump y lograr que el Tesoro estadounidense ceda los créditos necesarios para reforzar las reservas y contener el dólar. A casi un mes de las elecciones legislativas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que respaldará económicamente a Argentina para que pueda volver a ser “grande otra vez”.
El miércoles, el Jefe de Estado disertará en la Asamblea General de la ONU, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y la Directora General del FMI, Kristalina Georgieva. El presidente estadounidense disertará en el histórico edificio representativo de la unión entre países y la diplomacia multilateral.
Alrededor de las 12:30 horas en Argentina, tras la disertación de Trump, Milei se reunirá con la gestión que considera su aliado estratégico por su parecido ideológico, político y económico. También estará presente Marco Rubio, secretario de Estado, y Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Ayer, Bessent escribió en su cuenta de X: “Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”.
Dentro de las opciones “sobre la mesa”, Bessent mencionó: un intercambio de monedas (swap), la compra directa de pesos, y la adquisición de bonos argentinos nominados en dólares por el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos (ESF, por sus siglas en inglés), que cuenta con activos líquidos por US$ 22.000 millones.
Con la disposición del respaldo estadounidense, Milei deberá definir un plan económico contundente para imponerse en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Por eso apeló una baja de retenciones a 0 pero con vencimiento al 31 de octubre, cinco días después de la elección.
