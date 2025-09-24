El FIT-U llevó su campaña a Río Cuarto con críticas a Milei y llamados a movilizarse

Liliana Olivero, candidata a diputada en el lugar n°1 de la lista del FIT-U, visitó Río Cuarto junto a otros candidatos y dirigentes de la Izquierda cordobesa.

Por Gabriel Marclé

En el marco de la campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, referentes y candidatos a diputados provinciales del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT-U) visitaron Río Cuarto para mantener reuniones con sectores sociales y expresar su postura frente a la coyuntura política y económica. Liliana Olivero, primera en la lista del frente, estuvo acompañada por Viki Caldera y Matías Ávila, candidatos cordobeses, y por Lorena Rojas, última postulante de la izquierda en las elecciones municipales de 2024.

El FIT-U realizó una conferencia de prensa en un bar céntrico del Imperio, distrito en el que la coalición buscará captar el apoyo de sectores críticos de la gestión nacional que no se sienten representados por las opciones peronistas o radicales. Eso sí, jugando con el historial en contra: en su última elección como competidor (las municipales), el frente logró apenas el 0,57 de los votos. Asimismo, las consultas en la ciudad no ubican a la opción entre las más populares.

En ese marco, Olivero sostuvo que la fuerza no se guía por encuestas, sino por “el humor social que se expresa en las calles”, aludiendo a la movilización de más de 100 mil personas en defensa de la educación pública realizada días atrás en Córdoba.

Durante su discurso, la dirigente apuntó de manera directa contra el gobierno de Javier Milei. Aseguró que el oficialismo, que se presentó como enfrentado a la “casta”, terminó “gobernando con la casta” y desplegando un ajuste que golpea a jubilados, trabajadores y sectores vulnerables. “Un gobierno que dijo que iba contra la corrupción y hoy tiene las manos en la lata; que habló de déficit cero, pero lo consiguió matando de hambre a las mayorías populares”, sentenció.

Olivero remarcó que el FIT-U representa “la verdadera oposición” al gobierno de Milei y cuestionó a sus competidores en Provincias Unidas (Juan Schiaretti) y Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), a quienes señaló como “cómplices” del ajuste libertario. También insistió en la necesidad de fortalecer la presencia de la izquierda en el Congreso, subrayando que su espacio ofrece una alternativa coherente y sin “panquequeos” frente a los cambios de posición de otros partidos. “La gente sabe que vota a un espacio que se mantiene en la misma vereda, que defiende a trabajadores, mujeres y jóvenes”, afirmó.

La candidata criticó además el rol de la CGT frente al ajuste y reclamó medidas de mayor contundencia, como un paro de 36 horas. Asimismo, vinculó la coyuntura nacional con la situación internacional al repudiar un posible ataque del gobierno de Benjamin Netanyahu contra la flotilla humanitaria Sumud Global, en la que participan militantes de fuerzas políticas de izquierda.

Por último, cuestionó la eliminación de las retenciones a granos y carnes, al advertir que ese beneficio para los sectores concentrados coincidió con la negativa de otorgar aumentos a jubilados. “A la Sociedad Rural le entregaron 1.600 millones de dólares mientras a los jubilados les niegan 62 mil pesos. Está claro a quién beneficia este gobierno”, denunció.

Con estos planteos, Olivero buscó trasladar a la campaña cordobesa lo que definió como el “cachetazo electoral” que recibió Milei en la provincia de Buenos Aires y proyectar también en Río Cuartoun voto de protesta que se traduzca en más bancas de izquierda en el Congreso.