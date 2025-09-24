El FIT-U llevó su campaña a Río Cuarto con críticas a Milei y llamados a movilizarse

La candidata a diputada provincial y primera en la lista del Frente de Izquierda Unidad recorrió Río Cuarto en plena campaña hacia el 26 de octubre. Apuntó contra Javier Milei por “gobernar con la casta” y reclamó que la bronca social se transforme en un voto por la izquierda.

Río Cuarto24 de septiembre de 2025Gabriel MarcléGabriel Marclé
Foto-Nota
Liliana Olivero, candidata a diputada en el lugar n°1 de la lista del FIT-U, visitó Río Cuarto junto a otros candidatos y dirigentes de la Izquierda cordobesa.

Por Gabriel Marclé

En el marco de la campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, referentes y candidatos a diputados provinciales del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT-U) visitaron Río Cuarto para mantener reuniones con sectores sociales y expresar su postura frente a la coyuntura política y económica. Liliana Olivero, primera en la lista del frente, estuvo acompañada por Viki Caldera y Matías Ávila, candidatos cordobeses, y por Lorena Rojas, última postulante de la izquierda en las elecciones municipales de 2024.

El FIT-U realizó una conferencia de prensa en un bar céntrico del Imperio, distrito en el que la coalición buscará captar el apoyo de sectores críticos de la gestión nacional que no se sienten representados por las opciones peronistas o radicales. Eso sí, jugando con el historial en contra: en su última elección como competidor (las municipales), el frente logró apenas el 0,57 de los votos. Asimismo, las consultas en la ciudad no ubican a la opción entre las más populares.

En ese marco, Olivero sostuvo que la fuerza no se guía por encuestas, sino por “el humor social que se expresa en las calles”, aludiendo a la movilización de más de 100 mil personas en defensa de la educación pública realizada días atrás en Córdoba.

Durante su discurso, la dirigente apuntó de manera directa contra el gobierno de Javier Milei. Aseguró que el oficialismo, que se presentó como enfrentado a la “casta”, terminó “gobernando con la casta” y desplegando un ajuste que golpea a jubilados, trabajadores y sectores vulnerables. “Un gobierno que dijo que iba contra la corrupción y hoy tiene las manos en la lata; que habló de déficit cero, pero lo consiguió matando de hambre a las mayorías populares”, sentenció.

Olivero remarcó que el FIT-U representa “la verdadera oposición” al gobierno de Milei y cuestionó a sus competidores en Provincias Unidas (Juan Schiaretti) y Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), a quienes señaló como “cómplices” del ajuste libertario. También insistió en la necesidad de fortalecer la presencia de la izquierda en el Congreso, subrayando que su espacio ofrece una alternativa coherente y sin “panquequeos” frente a los cambios de posición de otros partidos. “La gente sabe que vota a un espacio que se mantiene en la misma vereda, que defiende a trabajadores, mujeres y jóvenes”, afirmó.

La candidata criticó además el rol de la CGT frente al ajuste y reclamó medidas de mayor contundencia, como un paro de 36 horas. Asimismo, vinculó la coyuntura nacional con la situación internacional al repudiar un posible ataque del gobierno de Benjamin Netanyahu contra la flotilla humanitaria Sumud Global, en la que participan militantes de fuerzas políticas de izquierda.

Por último, cuestionó la eliminación de las retenciones a granos y carnes, al advertir que ese beneficio para los sectores concentrados coincidió con la negativa de otorgar aumentos a jubilados. “A la Sociedad Rural le entregaron 1.600 millones de dólares mientras a los jubilados les niegan 62 mil pesos. Está claro a quién beneficia este gobierno”, denunció.

Con estos planteos, Olivero buscó trasladar a la campaña cordobesa lo que definió como el “cachetazo electoral” que recibió Milei en la provincia de Buenos Aires y proyectar también en Río Cuartoun voto de protesta que se traduzca en más bancas de izquierda en el Congreso.

Te puede interesar
ilustra-llamosas-y-lopez-depto-coronel-roca

De la mano de López, Llamosas focalizó campaña en el “sur- sur”

Julieta Fernandez
Río Cuarto24 de septiembre de 2025

El candidato a diputado por Provincias Unidas, Juan Manuel Llamosas, recorrió el departamento General Roca de la mano del ministro Julián López. Cercanía a intendentes y rechazo a la quita temporal de retenciones al agro. “Pareciera que fue un manotazo de ahogado”, consideró Llamosas.

ilustra-moyetta-pulgar-abajo-a-milei-retenciones

La Rural mostró descontento con la quita temporal de retenciones

Julieta Fernandez
Río Cuarto23 de septiembre de 2025

Más allá de cierto respaldo al gobierno de Milei en la última Expo Rural, la entidad local se mostró disconforme con el anuncio de la quita total de retenciones que rige hasta el 31 de octubre. La calificaron como “una medida inconsulta y cortoplacista que no va a beneficiar a los pequeños y medianos productores”.

FOTO-NOTA-(53)

El oficialismo cuida su agenda legislativa y baila al son de la campaña

Gabriel Marclé
Río Cuarto23 de septiembre de 2025

Con el escenario electoral en el centro, el Legislativo tiene poco margen para avanzar en los temas fuertes. Todavía espera el pliego de licitación del servicio de Higiene Urbana: la oposición sospecha que su tratamiento se pospondrá hasta después de las urnas y que el peronismo no quiere arriesgar su plan de campaña.

ilustra-karina-y-javier-milei-en-escenario-con-soldano-publico

Soldano en “modo fan” y con perfil bajo en el acto de Milei

Julieta Fernandez
Río Cuarto22 de septiembre de 2025

La segunda candidata a diputada dialogó con militantes que participaron del acto del presidente en el Parque Sarmiento en Capital pero no estuvo en el escenario. Por ahora, la representante de Río Cuarto en la nómina libertaria no muestra foto junto a Javier Milei.

Lo más visto
enroque-schiaretti

Enroque corto

Redacción Alfil
Enroque Corto23 de septiembre de 2025

Schiaretti y los rectores | La receta de Mestre y ‘el plan 20’ | La izquierda contra Natalia de la Sota | PU sumó a Lousteau | Carro contra el cordobesismo

juez

Juez ratificó la alianza y presentó a Roca en sociedad

Felipe Osman
Provincial23 de septiembre de 2025

El líder del Frente Cívico cuestionó al oficialismo provincial y sembró expectativas rumbo al 2027 entre su militancia, a la que pidió compromiso total con la causa libertaria. Bornoroni, antes, aplicó el mismo manual, y habló de transformar “la política de Córdoba”. La Libertada Avanza busca la punta del ovillo.