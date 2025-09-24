El regalo de Soldano

La cronista recibía un mensaje del informante, quien le compartió la foto de un particular regalo que recibió la candidata libertaria, Laura Soldano, en su cumpleaños.

Informante: No se puede negar que Soldano ha hecho los deberes en el interior provincial. Muchos de los saludos de cumpleaños que vi, venían de muchos referentes o militantes de otros puntos de la provincia.

Periodista: Eso siempre lo dijimos. Se ha movido y se sigue moviendo bastante por el interior. Ayer anduvo visitando empresas de la región.

I: Lástima que su mensaje, al menos en varios spots, parece más nacionalizado y con poco anclaje local o regional. Pero bueno, viendo tantas fotos que subieron de ella por su cumpleaños, me topé con un regalo muy particular. Mire (envía foto).

P: Ese león me recuerda a los de una iglesia que visité alguna vez…

I: Sí, es un tipo de escultura que ya se ha visto en varios edificios públicos. Piense que en el Palacio Municipal también hay un león e incluso afuera del Concejo Deliberante. Pero ahora, Soldano lo tiene en el patio de su casa. Otra señal de su fidelidad al proyecto de Javier.

Récord de infracciones

El periodista consultaba con su informante en el Ejecutivo sobre un informe que la división de Tránsito presentó el lunes.

Periodista: Che, vi que Tránsito tiró un parte con números sobre las multas que hicieron en la última semana. ¿Hay récord?

Informante: Yo creo que sí, aunque deberíamos ver qué dice el Guiness (risas). Le cuento, entre el 15 y el 21 de septiembre, se contaron 1.378 infracciones y de esas, 599 terminaron en multas. También hubo mucho secuestro de vehículos: al depósito fueron a parar 57 autos y 32 motos.

P: ¿Qué es lo que más sale en multas?

I: Mal estacionamiento, lejos. Tenés 313 casos por estar donde no corresponde y 132 en zonas de prohibido estacionar. También 62 en lugares reservados, como transporte escolar o discapacitados. De una vuelta por el centro en hora pico y verá que por momentos se convierte en un vale todo. Pero también hubo varias por el tema de papeles: 42 sin licencia habilitante, 34 sin documentación como seguro o cédula, y hasta 15 menores de edad o con licencia vencida.

P: ¿Y alcoholemia?

I: Cinco positivos. Además, 28 sin casco, 6 con el celular en la mano y otras como circular sin patente, escapes libres o tapar rampas. Mucha infracción y con variedad, por eso desde Tránsito salieron a recordar que, si todos respetaran las normas, no habría tanto operativo.

P: Hay un tema ahí. Parte de la sociedad habla de que se intenta recaudar más de lo que se busca aleccionar. Suben las multas, siguen las infracciones. ¿Qué me dice de eso?

I: Lo escuché el otro día, cuando se anunció que empezaba a utilizarse la central de monitoreo para registrar infracciones por video. Yo acepto que moleste la infracción y considero que se ha hecho lo suficiente para concientizar, pero todo va muy rápido. No es una justificación, sino un hecho. Pero se está trabajando fuerte para revertirlo.