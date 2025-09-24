De la mano de López, Llamosas focalizó campaña en el “sur- sur”

Por Julieta Fernández

Esta semana, el candidato a diputado por Provincias Unidas y ex intendente Juan Manuel Llamosas focalizó su recorrido de campaña en el departamento General Roca. De la mano del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López (oriundo de la región), Llamosas participó de la presentación del programa +26. También encabezó la entrega de créditos del Banco de la Gente y escrituras de viviendas a familias de la zona. Esta agenda se desplegó en las localidades de Huinca Renancó y Villa Huidobro, mientras que en Nicolás Bruzzone se inauguró una nueva oficina del Registro Civil.

En su paso por Huinca Renancó, Llamosas brindó una rueda de prensa en la que se refirió al anuncio de la quita de retenciones al agro hasta el 31 de octubre. En línea con lo planteado por el ex gobernador y candidato a diputado, Juan Schiaretti, el riocuartense consideró que “se necesita que sea de manera permanente, no transitoria. Esto genera más incertidumbre, más imprevisibilidad y lo que se requiere son medidas definitivas en el tiempo que le generen tranquilidad al sector productivo”. “Las malditas retenciones han quitado recursos que si quedaran en la provincia se reinvertirían en mayor producción, mayor cantidad de puestos de trabajo. Esta medida parece más un manotazo de ahogado que una resolución de problemas de fondo”, manifestó el candidato.

La recorrida por el departamento General Roca también mostró cercanía con intendentes radicales como Ana Lucía Bolaño. La jefa municipal de Huinca Renancó recientemente recibió fondos para avanzar con el programa “Conectar Gas Escuelas” para las instalaciones de gas de tres instituciones educativas. Si bien se trata de una figura asociada al radicalismo duro (y ha sido crítica en varias oportunidades del gobierno provincial), la intendenta mantiene un buen vínculo institucional con el Panal. De hecho, en la última Expo Rural de Huinca Renancó, Bolaño hizo alusión al “esfuerzo de una administración responsable, con recursos propios y sumando los aportes del Estado provincial y sector privado”.

Además, la intendenta radical enfatizó en el reclamo de la reparación de la Ruta Nacional 35 en el tramo que comprende desde Vicuña Mackenna hasta el límite con La Pampa. “Deseamos que el gobierno nacional ponga en agenda esta obra”, expresó y agradeció al gobierno provincial “por impulsar políticas de reparación histórica e igualdad territorial (en alusión a la normativa recientemente aprobada). Estas acciones representan un avance significativo por los derechos en la validación de reclamos largamente postergados”.

Apoyo de AGEC

En los últimos días, Llamosas también recogió el apoyo explícito de José Luis Oberto, el titular de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio y un viejo aliado de su gestión municipal. Oberto, quien fue uno de los impulsores del operativo clamor para que Llamosas sea candidato a vicegobernador en 2023, ratificó su apoyo al ex intendente de Río Cuarto. En el marco de los festejos por el Día del Jubilado y con Llamosas presente, Oberto aseguró: “Vamos a estar con vos, Juan Manuel. Porque vos estuviste en todas tus responsabilidades al lado de la familia mercantil. El 26 de octubre vamos a estar todos contigo”.

Entregaron 50 certificados por el curso de cuidadores domiciliarios

Esta semana, cincuenta personas recibieron su certificado luego de haber completado el curso de cuidadores domiciliarios, orientados a los adultos mayores. Se trata de la primera cohorte, debido a que el objetivo es ampliar la formación. La acción corresponde a un trabajo conjunto entre el Municipio, el Colegio Médico y la Clínica Regional del Sud y ha dado muy buenos resultados.

Al encabezar el acto de entrega de los diplomas, el intendente Guillermo De Rivas destacó el rol de las instituciones que han decidido acompañar esta propuesta y dijo que lo que se busca es brindar herramientas, teniendo en cuenta que “el cuidar tiene un valor muy importante, especialmente si se trata de personas mayores”. “Para nosotros es una gran satisfacción haber avanzado con este programa debido a que, por un lado, se genera empleo, por medio de herramientas que permiten que las personas se puedan capacitar y trabajar; por el otro, se genera una unidad y un compromiso entre distintos estamentos para atender y cuidar de la mejor manera a nuestras personas mayores”, agregó De Rivas.

Por su parte, la doctora Mónica Sanabria, Presidenta del Colegio Médico, dijo que están emocionados y orgullosos por lo que se ha logrado y destacó que es poco frecuente que se trabaje en esa línea. “No sé si en otra localidad se ha hecho esto de formar a las personas que cuidan a nuestros mayores para que lo hagan con responsabilidad. Desde ahora, estas personas que recibieron sus diplomas van a tener ese conocimiento porque se les ha brindado herramientas para que así sea. Además, se van a poder anotar en una bolsa de trabajo gracias al Municipio. También quiero destacar a la Clínica del Sud que ha facilitado a sus docentes y los instrumentales”, valoró Sanabria.

Por otra parte, Ariel Peralta, Secretario de Trabajo y Empleo, sostuvo que el certificado que acredita los conocimientos en el cuidado de adultos mayores “es muy importante” y dijo que hace tiempo se lo estaba esperando. “Estamos muy contentos con el logro que se ha conseguido, gracias a la articulación entre el Municipio, el Colegio Médico y la Clínica del Sud. Desde nuestra secretaría estamos muy abocados a hacer cursos para brindar oportunidades”, completó Peralta.

Cabe recordar que desde el 2024 el Municipio cuenta con el Registro Público Municipal de Cuidadores Domiciliarios donde están inscriptas todas las personas que cumplen con tareas en viviendas particulares asistiendo a personas con discapacidad y a adultos mayores. Dicho registro permite regular y controlar la actividad y le da mayor seguridad a las personas que necesitan recurrir a uno de los mencionados cuidadores.