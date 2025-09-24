Enroque corto

¿Quiebre legislativo en el peronismo?

La interna peronista tendrá consecuencias después de octubre y se viene la fractura. Al menos es lo que aseguran algunos que recorren los pasillos de la Unicameral.

Informante: Recién salgo de la legislatura de Córdoba con información calentita

Periodista: En esos pasillos, arde la información

I: Pero esta vez le traigo información que le dará un giro importante. Todo lo que construyeron vuelve casi a foja cero.

P: ¿Tanto así?

I: Absolutamente. Tome nota: los legisladores Bernardo Knipscheer, Federico Alessandri, y uno más, ya están dibujando el bloque propio que van a conformar para después de octubre.

P: ¿Esto está chequeado?

I: Hágame caso. Esto viene de buena fuente. El delasotista Knipscheer por lo que usted ya se imagina, el hombre de Embalse lo mismo... bueno, yo le aviso. Abrazo.

¿López Murphy banca a Provincias Unidas?

El periodista curioseaba las redes sociales junto a su colega, cuando encontró algo digno de comentar.

Periodista: ¿Se lo imagina a López Murphy en Provincias Unidas?

Informante: Con las cosas que venimos viendo desde 2023, me imagino cualquier cosa. Pero, ¿por qué lo dice?

P.: Porque el diputado acaba de publicar un tuit bancando a Nacho Torres, el gobernador de Chubut -integrante del armado transversal de los gobernadores-, señalando “Cuando te digan que hay que elegir entre algo malo y algo peor, no les creas. En la Argentina están apareciendo nuevos liderazgos, con la fuerza y la convicción que hacen falta”. Todo esto, acompañado de la foto de un apretón de manos con el mandatario provincial.

I.: Mire usted… López Murphy ha sido sistemáticamente maltratado por el Gobierno Nacional…

Se activó el HOT-Sale en Provincia y Municipio

Tanto desde la gestión provincial que encabeza Martín Llaryora, como desde el ámbito municipal capitalino, con el intendente Daniel Passerini, ayer se dieron a conocer detalles de planes para que los ciudadanos accedan a distintas iniciativas de pago para ponerse al día.

Informante: Se activó el HOT-Sale en Córdoba…

Periodista: ¿Por qué lo dice?

I: Tanto Martín como Daniel empezaron a ver que la recesión pega en la recaudación y ante el estancamiento activaron un plan.

P: ¿Ah sí? Cuente de qué se trata.

I: Le metieron primera a lo que sería algo así como una moratoria, sin denominarla de esa manera. Hay una caída de ingresos por coparticipación, IVA y Ganancias que se ve reflejado además en Ingresos Brutos y Sellos. Así que en el caso de la Provincia y el Municipio lanzaron facilidades de pago para contribuyentes con deudas vencidas hasta el 31 de agosto pasado.

P: Bien…

I: Sí, es una manera de que no se corten o estanquen los ingresos. Ojo que además incluye también multas de la Policía Caminera. Aproveche y póngase al día.

P: No, vengo bien. Bah, creo… gracias igual por el dato.

Spaccesi se quedó con el color violeta nomás

Dicen que hay uno que estaba muy contento en la Legislatura ayer. Se trata del legislador Agustín Spaccesi, porque la Justicia le permitió usar el color violeta en la Boleta Única Papel.

Informante: Salta en una pata, contento como perro con dos colas y varias frases más.

Periodista: ¿De quién habla?

I: ¡Del legislador Spaccesi! Al libertario le confirmaron que podrá usar el color violeta en la boleta.

P: Epa…

I: Sí. Es decir que, no sólo ya estaba contento porque quedó en el primer lugar y figura como ‘libertario’, sino porque ahora además le permiten usar el color violeta. Chocho el hombre.

P: Me imagino. Le mando un abrazo.