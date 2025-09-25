Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



Natalia vuelve a Río Cuarto

Al cierre de esta edición, la cronista recibía un mensaje del informante sobre la visita de la diputada y candidata de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota.

Informante: Nueva visita de Natalia. Mañana (por hoy) va a estar recibiendo a la prensa en la sede de la UOM. La última vez metió muchas actividades así que seguramente tenga una agenda apretada.

Periodista: Está viniendo seguido y creo que era esperable. Tiene a varios candidatos locales en su lista.

I: Justamente, la van a estar acompañando Marcelo Ruiz (segundo en la lista) y Cristina Fernández (séptima). Al mediodía es la conferencia y ahí van a dar detalles de toda la agenda que va a tener en la ciudad. Creo que va a ser una buena oportunidad para que haga referencia a varias cositas, más allá del gobierno nacional. Por ejemplo, los candidatos que buscan bajarle el precio constantemente. Y no me refiero a Provincias Unidas.

P: ¿Lo dice por Edgar Bruno (candidato de PAIS)?

I: Sí. Aunque puede que no le quiera dar entidad. Veremos qué pasa.



PU por los barrios

El periodista consultaba con su informante en el oficialismo por las actividades de la campaña que en la ciudad llevan a cabo Juan Manuel Llamosas, candidato a diputado, junto al intendente Guillermo De Rivas.

Periodista: ¿Qué se viene en la campaña? ¿Algún acto?

Informante: Hubo uno ayer (por el martes) en la vecinal Alto Privado Norte. Estuvieron Llamosas, De Rivas y Gregorio Oberti (secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad). No fue tan convocante como el que hicieron en la Vecinal Fénix la semana pasada, pero estuvo concurrido.

P: ¿Me cuenta algo sobre los discursos?

I: Todo centrado en la presencia del Estado en las barriadas, el acompañamiento de los vecinos que más necesitan ayuda frente a la crisis y el desarrollo de avances en obra pública que mejoran la calidad de vida de los vecinos.

P: Era de esperarse. ¿Van a seguir con estas recorridas?

I: La idea que tienen es hacer un acto en las vecinales más importantes de la ciudad. No le digo en todas porque tendrían que hacer de hasta tres por día, pero el objetivo es llegar con el proyecto de Provincias Unidas a todos los sectores de la ciudad. Hay que garantizar el acompañamiento de las barriadas que ven de primera mano lo desmejorada que está la calidad de vida, los ingresos, la falta de trabajo y que las promesas hechas por Javier Milei no fueron cumplidas. Van por ahí.

P: ¿Y qué vecinal sigue?

I: No lo sé, porque se frenó un poco todo por hoy. Están todos bastante golpeados por la muerte del “profe” Fernando Sassatelli y seguro serán días de luto. Pero hay que seguir.