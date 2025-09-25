Florencia CoriaVilla Maria23 de septiembre de 2025
La precandidata a diputada nacional recorre el territorio provincial mostrando obras y programas.
Redacción AlfilProvincial23 de septiembre de 2025
El Diputado radical habló sobre las figuras políticas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En ese sentido, afirmó que el Gobierno Nacional cometió "el error más grave" en el diseño electoral de la provincia.
Redacción AlfilEnroque Corto24 de septiembre de 2025
¿Quiebre legislativo en el peronismo? | ¿López Murphy banca a Provincias Unidas? | Se activó el HOT-Sale en Provincia y Municipio | Spaccesi se quedó con el color violeta nomás
Carolina BiedermannProvincial24 de septiembre de 2025
El expresidente encabezó un encuentro con postulantes de todo el país, pero marginó a las listas cordobesas. Además, desde el macrismo apuntan contra la diputada bullrichista, a quien le pedirán que dé un paso al costado tras las elecciones de octubre.
Bettina MarengoProvincial24 de septiembre de 2025
En 48 horas, el jefe de la Casa Rosada pasó de la pasividad defensiva a recuperar la agenda política por impulso del republicano Donald Trump. Decisiones en el Congreso y un compás de evaluación de los efectos del respaldo nortemericano.