Enroque corto

El PJ, en Marcos Juárez

Con el objetivo de sacar el partido al interior y visitar la provincia, la nueva conducción del PJ Córdoba estuvo en el departamento Marcos Juárez en el marco de la campaña legislativa.

IInformante: La localidad de Inriville fue sede del encuentro con la dirigencia del departamento del sureste cordobés, donde se reafirmó el compromiso de llevar la voz del interior al Congreso de la Nación.

Periodista: ¿Quiénes participaron?

I.: El presidente alterno del PJ Córdoba, Facundo Torres, quien fue recibido por la intendenta Julieta Aquino; también estuvieron la legisladora Julieta Rinaldi, intendentes, jefes y jefas comunales, y dirigentes de toda la región.

P.: ¿Es reunión de amigos o se labura algo en concreto?

I.: Se trabaja mucho, son encuentros super productivos. Esta vez, se subrayó la importancia de la unidad partidaria y de paso enfatizar que Natalia de la Sota se fue del espacio, y la organización territorial como pilar fundamental para la campaña del Gringo.

Chance

El periodista llamó a su informante del Concejo, para saber en qué andaba el debate por el nuevo Código de Convivencia.

Informante: Amigo, la cosa va bien. Ha venido gente con mucho conocimiento empírico de diversos asuntos a las comisiones. La verdad, la mayoría de las ponencias han sido muy significativas. Eso sí, para que un proyecto vea la luz… falta bastante.

Periodista: Le pido un esfuerzo… póngale volutad…

I.: Ja, ja, ja… Está bien, le tiro algo: por cómo se viene planteando la cosa, es muy difícil que se modifique el Código de Convivencia sin que tengamos que tocar la Ordenanza de Procedimiento Administrativo.

P.: Ahí me viene gustando… ¿se viene el expediente digital?

I.: Yo creo que es una gran oportunidad. Es un tema clave, pero no estoy seguro de que lo que falte sea una modificación normativa, vio… son cosas que dependen de la decisión política. Pero que se puede hacer fuerza para ese lado, se puede.

Schiaretti y una crítica ‘gorila’

Uno que volvió a aprovechar su tiempo de diputado para tuitear fue el parlamentario Fernando Iglesias. Quien, en su entretenida tarde en la red social X aprovechó para cruzar al exgobernador Juan Schiaretti.

Informante: Se enojó el gorila…

Periodista: ¿Qué?

I: El diputado Fernando Iglesias digo.

P: Ah, pero no lo tenía con los calificativos.

I: Lo que pasa es que ayer se celebró el Día Internacional del Gorila y el propio Fernando lo celebró.

P: Bien. ¿Y, qué dijo?

I: Se subió a un anuncio del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio en el que dijo que iba a bajar impuestos y entonces Iglesias aprovechó y disparó: “hola, Gringo Schiaretti. ¿Por qué no avanzan por acá, bajando impuestos provinciales, vos, tu delegado cordobés y todos los gobernadores de Provincias Unidas, en vez de poner de candidato al Pibe125, emperador de las retenciones?

P: ¿Quién sería el Pibe 125?

I: ¿Me está jodiendo? ¡Lousteau!

P: Ah, bien.

I: Si, ya sé… no me diga nada. Iglesias lo aburre. Lo entiendo. Por eso no repite como diputado. Le mando un abrazo.