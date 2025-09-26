Enroque corto

Multitudinario acto de Casado

El que tuvo un gran acto el pasado martes fue el concejal de Hacemos, Diego Casado. Por eso el informante llamó al periodista.

Informante: Excelente lo de Diego Casado...



Periodista: ¿Qué pasó?



I: Metió actazo el martes.



P: Diga.



I: A través de su espacio político Espacio Ciudad organizó un multitudinario encuentro en apoyo a la candidatura de Juan Schiaretti como diputado nacional.



P: Ajá...



I: Contó con casi 600 personas, entre las que se destacaron gremios vinculados al transporte público, clubes deportivos, fundaciones, iglesias evangélicas y el sistema de Núcleos Territoriales que impulsa el propio concejal Casado.



P: Bien...



I: Cabe destacar que estas organizaciones tienen presencia en gran parte de Córdoba Capital, lo que demuestra que Espacio Ciudad no se limita a la seccional 10ª, sino que se proyecta como un espacio con alcance y representatividad amplia. Durante la jornada se presentaron proyectos y se mencionaron futuras iniciativas legislativas que el concejal Casado llevará al Concejo Deliberante.

Una dósis de realidad

Cruce en redes sociales entre Gregorio Hernández Maqueda y Juan Pablo Quinteros por los naranjitas. Desde el Ministerio de Seguridad recuerdan que el pago a los naranjitas es voluntario. En la calle eso genera conflicto y Hernández Maqueda, embajador de la lucha contra los cuida coches, alza su bandera.

Informante: Le traigo información que está al alcance del brazo armado.

Periodista: Cuado dice eso, no habla de los libertarios, habla de los celulares y las redes sociales.

I: Me conoce muy bien. El show de hoy fue en X. Hubo golpe de Hernández Maqueda al Ministro y Quineros. Permítame decirle que Quinteros se la dejó servida.

Periodista: ¿Tan así?

I: Claro. Quinteros publicó una placa muy bonita, recordando que el pago a los Naranjitas es a voluntad. Hernpandez Maqueda le respondió "Esta información es inexacta", y agregó "Sin la modificación de la Ley 10.326, si existe obligación de pagarles a aquellos naranjitas que pertenezcan a cooperativas habilitadas por los municipios".

P: Y entonces, ¿quién tiene razón?

I: Me instruí y averigüé. El legislador tiene razón. Se lo digo por lo que marca la ley y también agrego lo que me pasó hoy por la mañana. Feliz Frias y 24 de septiembre. No tenía efectivo, no podría abonar y casi termino mal con un naranjita que sacó volando, mostrándome el cartel de la cooperativa y exigiendo el pago.

Llaryora tocó la campana en Luxemburgo

El gobernador Martín Llaryora participó en Luxemburgo de la tradicional ceremonia de Ring the Bell, lo que convirtió a Córdoba en el primer estado subnacional argentino en acceder a este reconocimiento institucional y simbólico. El mandatario está en el país europeo junto al ministro de Economía, Guillermo Acosta.Informante: Fue un interesante evento. “Estamos orgullosos de dar la bienvenida a la Provincia de Córdoba en la Bolsa de Luxemburgo”, expresó

Arnaud Delestienne, Director Comercial y Miembro del Comité Ejecutivo de LuxSE. Además, se refirió a la cotización de los bonos cordobeses en la última colocación internacional del mes de junio: “Esta emisión representa un paso importante para la provincia y para Argentina en general.

Alfil: ¿Llaryora que dijo?

Informante: Uf, feliz. Dijo que Córdoba trabaja "con disciplina fiscal y seguridad jurídica, en un permanente diálogo con los inversores" y que "esa previsibilidad nos vuelve confiables ante los mercados financieros, aún en un contexto global de incertidumbre”. El mandatario agradeció el reconocimiento internacional:

“Mostrar nuestras capacidades en uno de los principales mercados financieros del mundo es muy importante. Córdoba nunca defaulteó. Cumplimos cada compromiso con los bonistas y seguimos sosteniendo superávit, lo que nos ha permitido acceder nuevamente a los mercados internacionales, aún en tiempos difíciles para la Argentina”, afirmó.

La causa Apross no corre… pero camina

El periodista recibió el llamado de su informante judicial, que fue telegráfico, pero incisivo.

Periodista: Amigo, cuando me llama usted, es que algo pasa.

Informante Judicial: Estimado, esta tarde (por ayer) hubo allanamientos en una importante clínica de Nueva Córdoba. Estaban buscando documentación y datos relacionados a la documentación de Apross.

P.: Apa…

I.J.: Un rato más tarde hubo una detención de un empleado de esa clínica en Monte Cristo, un hombre de 44 años. Con él, ya suman 38 los implicados. ¿Conoce la mecánica?

P.: Sé que había múltiples líneas de investigación abiertas… no sé en cuántas estarán avanzando después del desperfecto eléctrico, je.

I.J.: En el caso puntual del que le hablo se sospecha que había una red de personas que accedía a la base de datos del Apross, se hacía con datos de los beneficiarios de sus prestaciones, fraguaba recetas falsas para medicamentos muy costosos -para tratar patologías como la diabetes e incluso medicación oncológica-, y luego revendía esos remedios en el mercado negro. Lo mantengo al tanto si surgen novedades.