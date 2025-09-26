De la Sota reforzó su campaña en un Imperio copado por Provincias Unidas

Por Gabriel Marclé

La segunda incursión de campaña de Natalia de la Sota en Río Cuarto se centró en mostrar acompañamiento sindical, universitario y barrial, tres frentes que busca potenciar en un distrito donde la militancia peronista se encolumnó mayoritariamente detrás de Provincias Unidas. El peso de su apellido le permite recorrer la capital alterna apelando al reconocimiento de la coherencia opositora frente a la motosierra de Javier Milei y disputar la centralidad del discurso crítico al Gobierno libertario, aunque en un terreno donde pierde fuerza frente al oficialismo cordobés, que juega sus fichas con Juan Schiaretti y Juan Manuel Llamosas en el sur provincial.

Su agenda en el Imperio comenzó con una recorrida de medios, pero la primera actividad de peso fue en la sede local de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), donde se reunió con militantes y dirigentes sindicales y universitarios. Allí encabezó el encuentro del comando electoral en Río Cuarto para planificar los próximos pasos, que incluirán al menos dos visitas más, una de ellas reservada para cerrar la campaña con un acto masivo y buscar mostrarse fuerte en una ciudad “empapelada” por Provincias Unidas.

En la sede del gremio metalúrgico estuvo acompañada por Marcelo Ruiz, Cristina Fernández y Pedro González Cholaky, candidatos riocuartenses de la lista Defendamos Córdoba. También se mostró con el secretario general de UOM, Ricardo Magallanes, quien hasta 2024 presidió la delegación riocuartense de la CGT que acompañó a Llamosas durante sus ocho años como intendente. Con la central local mayoritariamente volcada a la campaña de PU, la foto buscó generar impacto en el PJ sindicalista, un espacio donde De la Sota pretende ganar terreno para “rasparle” el apoyo al exintendente de la ciudad, antes amigo y ahora competidor directo.

Durante la jornada, la diputada mantuvo una reunión con miembros de la Iglesia en la Parroquia San Pantaleón, un encuentro con jubilados en la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto y una recorrida por barrio Alberdi que comenzó en el Centro Cultural Santiago Maldonado. Los ejes jubilaciones, trabajo social y barriadas le permitieron insistir en la agenda que viene instalando de cara a las urnas, con el concepto de “coherencia” como marca de su paso por el Congreso.

A diferencia de visitas anteriores, el segundo paso de De la Sota por la ciudad evitó el choque directo con Provincias Unidas, espacio que viene copando cada espacio clásico de la militancia peronista. No hubo respuesta a sus competidores, pese a que viene siendo blanco de los embates de Llamosas y otros dirigentes locales que la vinculan con sectores del kirchnerismo, algunos de los cuales participaron de sus actividades.

Lejos de responder al peronismo de Schiaretti y Llamosas, la diputada se ciñó a su plan de campaña y, con tono firme, apuntó al Gobierno nacional: habló del “amague” con la eliminación de retenciones y de los supuestos “parches financieros” que, según dijo, apenas disimulan el ajuste sobre los sectores vulnerables.

Desde un territorio de fuerte perfil ruralista, calificó las 72 horas sin retenciones como una “estafa” contra pequeños y medianos productores. En el sur provincial, donde la agenda agropecuaria pesa tanto como la política, el mensaje buscó abrirse paso entre un electorado que mira con recelo cualquier propuesta que no provenga de Provincias Unidas.

La parlamentaria también buscó contraponer la macroeconomía mileísta —déficit cero y superávit celebrados en la Casa Rosada— con la realidad cotidiana, mencionando entre los damnificados a jubilados sin beneficios, pymes que cierran y familias endeudadas.

De la Sota aseguró que se siente “acompañada”, no por aparatos ni estructuras partidarias, sino por “la vida real de los cordobeses”. Una construcción discursiva que intenta eludir la sombra del oficialismo provincial y evitar que la encasillen como mera heredera política del exgobernador.

El desafío, sin embargo, es claro: transformar la crítica en volumen electoral en un distrito donde el aparato de Provincias Unidas sigue marcando la cancha. De la Sota apuesta al voto de cercanía, el del vecino desencantado con Milei y alejado de la estructura provincial. Falta ver si ese relato logra volumen suficiente para disputar en serio. En el PJ de Río Cuarto consideran que su esfuerzo es meritorio, pero insuficiente para evitar una victoria de Schiaretti y Llamosas que, anticipan, será “importante”.