Redacción AlfilRío Cuarto25 de septiembre de 2025
Natalia vuelve a Río Cuarto | PU por los barrios
Yanina SoriaProvincial25 de septiembre de 2025
El oficialismo trabaja para pegar la imagen del ex gobernador a la marca nacional que todavía no prende entre los cordobeses. Reunión de seccionales en Capital y nueva visita a más barrios ciudades.
Redacción AlfilEnroque Corto25 de septiembre de 2025
El PJ, en Marcos Juárez | Chance | Schiaretti y una crítica ‘gorila’
Felipe OsmanMunicipal25 de septiembre de 2025
La Municipalidad inició el proceso de compra de 25 millones de dólares para pagar la 4ta cuota del préstamo tomado por Mestre en 2016. Facilidades contributivas, pasividad anticipada, recorte de módulos y horas extra, y hasta un programa de promoción de actividades productivas; el sustrato del plan.
Gabriel SilvaProvincial25 de septiembre de 2025
El candidato radical entra en la segunda fase de la campaña con un mensaje más contundente contra el cordobesismo, mientras mira los pasos de la diputada. La pelea por la banca, la presidencia de la UCR Nacional y la curiosa imagen en el despacho de un intendente.