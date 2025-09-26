Enroque corto en Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández


Mal timing libertario

El periodista dialogaba con su informante, cercano a las filas militantes del PRO, quien comentaba sobre la reacción local a la vuelta de las retenciones a los granos tras la eliminación del impuesto por menos de 72 horas.

Informante: Diga usted que decidimos no participar de la campaña con los libertarios de Laura Soldano. Sería imposible. Aunque veo que nos necesitan…

Periodista: ¿Por?

I: Esto de las retenciones cero que duraron unas pocas horas. En una región como esta, no se puede andar de improvisados. Y ayer me di cuenta de que eso son los chicos que están administrando la campaña acá: unos improvisados. ¿Vio lo que subieron ayer?

P: No. Cuénteme.

I: Subieron un video para hablar de lo importante que eran las retenciones cero, que son paso firme hacia “la Argentina que queremos”. Aparece uno de los pibes de la juventud, un chico que viene del campo.

P: ¿Y qué decía?

I: Que con Milei hay un Presidente que escucha, cumple su palabra y libera a los que producen. “Más campo, más trabajo, más futuro. Cuando se deja de castigar al que produce, gana la Argentina entera”. Adivine cuándo lo subieron…

P: Ay no.

I: Un ratito antes de que anunciaran el fin de las retenciones cero. ¿Nadie los asesora?

P: Justo.

I: Le juro, no podía creer que tuvieran tan mal timing. Pero eso demuestra lo perdidos que están. No solo se mandan solos, sino que no tienen una mínima información de lo que están tramando los que están en el Gobierno. Los dejaron tan en offside. Hasta Gonzalo Roca le dio like a ese video que a las pocas horas no serviría de nada.

P: ¿Lo sacaron?

I: Eso es lo peor. Sigue ahí. Que lo saquen, antes de que empiecen los comentarios negativos.

El “pifie” de Ambiente

La periodista dialogaba con el informante sobre un comentario que circuló puertas adentro de la gestión municipal.

Informante: Le chusmeo algo. No sé si la tiene vista a la subsecretaria de Ambiente, Evelyn López. 

Periodista: Sí claro. Sé que es más nueva que el resto del gabinete porque entró hace unos meses.

I: Ajá. En febrero, si mal no recuerdo. Bueno, hubo un pifie ahí en una actividad que generó mucha expectativa y fue muy difundida. Habrá visto que, en estos meses, ha habido varias jornadas de concientización ambiental y forestación. Una fue en cercanías del río y me cuentan que, por diversos factores, no era recomendable hacerlo ahí. Al menos no en ese momento. Pero dicen que la subsecretaría quiso hacerlo de todos modos y ahora esos árboles están secos.

P: Bueno, un error lo puede cometer cualquiera. 

I: ¿Y si le digo que gente experta, que forma parte de la gestión, había advertido que eso iba a pasar? En fin, hay gente que está señalando a la subsecretaria por eso. Por supuesto que no es grave pero parece que a algunos les molestó no haber sido escuchados. 

