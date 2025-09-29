Enroque corto

Chacón tuvo a Schiaretti en los festejos de Comercio

En la disputa sindical y las fricciones entre algunos líderes por los tironeos al candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, el titular del sindicato de los mercantiles, Pablo Chacón, contó con la presencia del exgobernador.

Periodista: ¿Y fue?

Informante: Obvio. Me imagino que se refiere al ‘Gringo’ en el festejo del Día del Empleado de Comercio…

P: Claro.

I: Sí, vino. Chacón se anotó un puntazo porque dijo y les prometió a los trabajadores que Juan iba a venir y el hombre estuvo. Como también lo hicieron el intendente Daniel Passerini, la legisladora Silvina Jurich y los que al igual que Schiaretti integran la lista de candidatos a diputados nacionales como Carolina Basualdo, Miguel Siciliano y Laura Jure, además del intendente de Colonia Tirolesa, Juan Panichelli. Así que todo salió redondo.

P: Me imagino.

I: Pablo vuelve a levantar el perfil en la previa de una elección y con el candidato indicado. Sé que hay otros sindicalistas inquietos, pero Pablo la vio y cerró un segundo encuentro en pocos días con el exgobernador. Schiaretti dijo en su discurso que “el salario no alcanza” y que “el gobierno de Milei es inhumano y cruel”. Fuerte.

P: Veo.

Cena liberal con invitado estrella

Los libertarios cordobeses apuestan al empresariado. Traerán al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger para medir el termómetro electoral.

Periodista: Me dijeron que La Libertad Avanza Córdoba se lanza con una cena para invitar a los empresarios.

Informante: Así es. El jueves 2 de octubre, en Alto Botánico, organizaron una cena con el sector productivo.

Periodista: ¿Y la atracción principal?

Informante: Federico Sturzenegger. Viene el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Periodista: Ah, bien… un tipo que con su mensaje en ese segmento caerá muy bien. ¿Algo más para tentar al público?

Informante: El sector empresario necesita mensajes que le den previsibilidad para el mes que se viene. Van a ir a escuchar atentos el mensaje del ministro. ¡Dato! Me parece que este evento es 100% de la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado. Es la que más capital tiene en Córdoba dentro de la lista. De más está decir en el plano político.

Voto joven, PPP y De la Sota

Recién llegado de su gira europea para captar financiamiento y "vender Córdoba", el gobernador Martín Llaryora encabezará hoy el anuncio de un clásico del cordobesismo.

Informante: A las 11 horas, el gobernador anunciará una nueva versión del PPP, Programa Primer Paso.

Alfil: Un programa que creó José Manuel de la Sota. La diputada Natalia de la Sota va a salir a decir que fue su padre el autor, tratará de capitalizarlo.

Informante: Veremos si Llaryora menciona a De la Sota, pero seguramente dirá que lo continuó y lo mejoró Schiaretti.

Alfil: Un anuncio muy importante a un mes de las elecciones, en busca del voto joven.

Informante: Usted lo ha dicho.

Fresneda, blanco de críticas

El ex dirigente kirchnerista que blanqueó su apoyo electoral a la diputada Natalia de la Sota, encendió las críticas luego que la candidata se mostrara a favor de eliminar las retenciones.

Informante: Estuvieron recorriendo juntos el departamento Cruz del Eje. Él, muy contento por el reencuentro con muchos militantes del interior.

Periodista: Hasta ahí no veo conflicto yo (risas)

I: Sucede que el recorrido llegó luego de que la diputada se mostrara a favor de eliminar las retenciones al campo, un posicionamiento contrario a lo que sostiene el manual del kirchnerismo.

P.: Ahora sí lo voy siguiendo.

I.: Si lee los comentarios en sus redes (de Fresneda) son todos pases de factura por haberse cambiado la camiseta y por apoya a quien defiende retenciones cero al campo.