Alfil Blanco

Passerini avanza en el saneamiento financiero y lanza un “RIGI” municipal Felipe Osman Municipal 25 de septiembre de 2025 La Municipalidad inició el proceso de compra de 25 millones de dólares para pagar la 4ta cuota del préstamo tomado por Mestre en 2016. Facilidades contributivas, pasividad anticipada, recorte de módulos y horas extra, y hasta un programa de promoción de actividades productivas; el sustrato del plan.

Adorni aseguró que continuará la exportación sin retenciones para la carne Redacción Alfil Nacional 25 de septiembre de 2025 Luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que se alcanzó el cupo de US$7.000 millones para el esquema sin retenciones de granos, el vocero presidencial confirmó que el régimen de retenciones cero para las exportaciones de carnes avícolas y bovinas seguirá vigente.

Retenciones; nueva ráfaga de fuego amigo para la lista libertaria Felipe Osman Provincial 26 de septiembre de 2025 La suspensión de las retenciones no alcanzó las 72 horas, las grandes cerealeras acapararon el cupo, y los productores terminaron defraudados. El efímero argumento de campaña que la Casa Rosada había ofrecido a las listas libertarias de la Región Centro se vuelve contra ellas. Alarma en el sur.

El campo, el punto en común entre De Loredo y Mestre Carolina Biedermann Provincial 26 de septiembre de 2025 Aunque enfrentados dentro del radicalismo, De Loredo y Mestre coincidieron en criticar la breve quita de retenciones, una medida que dejó fuera a los pequeños productores y benefició a los grandes jugadores del agro.