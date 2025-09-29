Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



Drovandi, señalada

La periodista recibía un mensaje del informante sobre un reclamo de docentes del colegio Carson. Según señaló diario Puntal, reclaman por falta de pago de haberes.

Informante: ¿Vio cómo se está nombrando otra vez a la ex directora de ANSES (Silvina Drovandi)? Por el reclamo de los docentes e incluso ex docentes de un instituto educativo. Falta de pago de salarios.

Periodista: Tengo el recuerdo de haber visto fotos de ella en algunas actividades de ese colegio. No tiene una modalidad tradicional.

I: No. Es un enfoque que aborda inteligencias múltiples. Seguro en esas fotos que vio, estaba Laura Soldano. Ella figura en varias redes sociales y entrevistas como colaboradora del colegio. Y Silvina Drovandi preside, hace no mucho tiempo, la fundación que está a cargo de la gestión de la institución. El retraso del pago viene desde hace varios meses y no hay respuestas.

P: Justo estaba viendo eso. Incluso se habla de la posibilidad de que otra persona tome el timón de esa fundación.

I: A buscar el dato entonces.



PAIS reclama el copyright

El informante le escribía al periodista para contarle sobre un reclamo por derechos de autor que surgió en medio de la campaña.

Informante: No sé si se enteró, pero me contaron que en medio de la campaña apareció un conflicto inesperado: copyright político.

Periodista: No me extraña. Tenemos uno de esos por semana (risas).

I: Le agrego otro entonces. El partido PAIS, que lleva a Edgar Bruno de candidato a diputado, anda molesto porque Provincias Unidas salió con el slogan “La fuerza del interior”.

P: ¿Y qué tiene de malo?

I: Que en PAIS dicen que ellos lo vienen usando desde mayo. Se sienten copiados.

P: Mire usted. Pero queda ahí, ¿no?

I: Si me está preguntando por alguna judicialización, está claro que no. Están enojados, pero también orgullosos: “si te copian, es porque algo bien hacés”, dicen en la trinchera de Bruno.

P: ¿Y cuál es la verdadera fuerza del interior?

I: Todas las listas están encabezadas por gente de la capital. Todas, menos la del Edgar (Bruno).