Enroque corto en Río CuartoEnroque Corto29 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández
Drovandi, señalada
La periodista recibía un mensaje del informante sobre un reclamo de docentes del colegio Carson. Según señaló diario Puntal, reclaman por falta de pago de haberes.
Informante: ¿Vio cómo se está nombrando otra vez a la ex directora de ANSES (Silvina Drovandi)? Por el reclamo de los docentes e incluso ex docentes de un instituto educativo. Falta de pago de salarios.
Periodista: Tengo el recuerdo de haber visto fotos de ella en algunas actividades de ese colegio. No tiene una modalidad tradicional.
I: No. Es un enfoque que aborda inteligencias múltiples. Seguro en esas fotos que vio, estaba Laura Soldano. Ella figura en varias redes sociales y entrevistas como colaboradora del colegio. Y Silvina Drovandi preside, hace no mucho tiempo, la fundación que está a cargo de la gestión de la institución. El retraso del pago viene desde hace varios meses y no hay respuestas.
P: Justo estaba viendo eso. Incluso se habla de la posibilidad de que otra persona tome el timón de esa fundación.
I: A buscar el dato entonces.
PAIS reclama el copyright
El informante le escribía al periodista para contarle sobre un reclamo por derechos de autor que surgió en medio de la campaña.
Informante: No sé si se enteró, pero me contaron que en medio de la campaña apareció un conflicto inesperado: copyright político.
Periodista: No me extraña. Tenemos uno de esos por semana (risas).
I: Le agrego otro entonces. El partido PAIS, que lleva a Edgar Bruno de candidato a diputado, anda molesto porque Provincias Unidas salió con el slogan “La fuerza del interior”.
P: ¿Y qué tiene de malo?
I: Que en PAIS dicen que ellos lo vienen usando desde mayo. Se sienten copiados.
P: Mire usted. Pero queda ahí, ¿no?
I: Si me está preguntando por alguna judicialización, está claro que no. Están enojados, pero también orgullosos: “si te copian, es porque algo bien hacés”, dicen en la trinchera de Bruno.
P: ¿Y cuál es la verdadera fuerza del interior?
I: Todas las listas están encabezadas por gente de la capital. Todas, menos la del Edgar (Bruno).
Alfil Blanco
Alfil Negro
Enroque Corto
Enroque Corto
El PJ, en Marcos Juárez | Chance | Schiaretti y una crítica ‘gorila’
Enroque corto
¿Quiebre legislativo en el peronismo? | ¿López Murphy banca a Provincias Unidas? | Se activó el HOT-Sale en Provincia y Municipio | Spaccesi se quedó con el color violeta nomás
Passerini avanza en el saneamiento financiero y lanza un “RIGI” municipal
La Municipalidad inició el proceso de compra de 25 millones de dólares para pagar la 4ta cuota del préstamo tomado por Mestre en 2016. Facilidades contributivas, pasividad anticipada, recorte de módulos y horas extra, y hasta un programa de promoción de actividades productivas; el sustrato del plan.
Adorni aseguró que continuará la exportación sin retenciones para la carne
Luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que se alcanzó el cupo de US$7.000 millones para el esquema sin retenciones de granos, el vocero presidencial confirmó que el régimen de retenciones cero para las exportaciones de carnes avícolas y bovinas seguirá vigente.
Retenciones; nueva ráfaga de fuego amigo para la lista libertaria
La suspensión de las retenciones no alcanzó las 72 horas, las grandes cerealeras acapararon el cupo, y los productores terminaron defraudados. El efímero argumento de campaña que la Casa Rosada había ofrecido a las listas libertarias de la Región Centro se vuelve contra ellas. Alarma en el sur.
El campo, el punto en común entre De Loredo y Mestre
Aunque enfrentados dentro del radicalismo, De Loredo y Mestre coincidieron en criticar la breve quita de retenciones, una medida que dejó fuera a los pequeños productores y benefició a los grandes jugadores del agro.
El Gobierno nacional anunció la vuelta del cepo cambiario
La medida fue notificada por el Banco Central, la misma impone un plazo de 90 días para que los compradores puedan operar sus dólares en mercados financieros.